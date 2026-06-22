నిధుల కొరత - సమస్యల తిష్ఠ - అస్తవ్యస్తంగా పంచాయతీల పాలన
రాష్ట్రంలో 13,351 గ్రామ పంచాయతీలు - 70 శాతానికి పైగా పంచాయతీలకు సొంత ఆదాయం తక్కువ - ఆస్తి పన్ను ద్వారా ఏడాదికి రూ.3 లక్షలలోపే ఆదాయం - రూ.400 కోట్లకుపైగా పెండింగ్ బిల్లులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 10:51 AM IST
Condition Of Grama Panchayats In State : రాష్ట్రంలోని గ్రామ పంచాయతీలు తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయ వనరులు తక్కువగా ఉన్న చిన్న పంచాయతీల పరిస్థితి మరింత దయనీయంగా మారింది. 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల విడుదలలో జాప్యం కారణంగా అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోవడంతో పాటు రోజువారీ నిర్వహణ కూడా కష్టసాధ్యంగా మారుతోంది. రాష్ట్రంలోని 13,351 గ్రామ పంచాయతీల్లో 70 శాతానికి పైగా పంచాయతీలకు సొంత ఆదాయం చాలా తక్కువగా ఉంది. వీటిలో ఎక్కువ పంచాయతీలకు ఆస్తి పన్ను ద్వారా ఏడాదికి రూ.3 లక్షలలోపే ఆదాయం వస్తోంది.
రూ.1,015 కోట్ల నిధుల కోసం ఎదురుచూపులు : 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి 15వ ఆర్థిక సంఘం నిధుల కింద సుమారు రూ.1,015 కోట్లు గ్రామ పంచాయతీలకు విడుదల కావాల్సి ఉంది. ఈ నిధుల ద్వారానే తాగునీటి సరఫరా, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, వీధి దీపాల సంరక్షణ వంటి కీలక సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే నిధుల విడుదలలో ఆలస్యం కారణంగా గ్రామీణ పాలనపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
రూ.400 కోట్లకుపైగా పెండింగ్ బిల్లులు : ఆర్థిక సంఘం నిధులతో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన రూ.400 కోట్లకుపైగా బిల్లులు ఇప్పటికీ పెండింగ్లో ఉన్నాయి. ఒక్కో పంచాయతీలో సగటున రూ.3 లక్షల వరకు బిల్లులు చెల్లించాల్సి ఉంది. సర్పంచుల పదవీకాలం ముగిసే ముందు చేపట్టిన రోడ్లు, కాలువల నిర్మాణ పనులకు గుత్తేదారులకు చెల్లింపులు జరగకపోవడంతో కొత్త పనులకు వారు ముందుకు రావడం లేదు.
సొంత డబ్బులతో పనులు చేయిస్తున్న కార్యదర్శులు : అత్యవసర పరిస్థితుల్లో కొందరు గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శులు సొంత డబ్బులు వెచ్చించి మరమ్మతులు చేయిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. నిధులు విడుదలైన తర్వాత బిల్లులు సమర్పించి తిరిగి పొందాలనే ఆశతో ఈ ఖర్చులు భరిస్తున్నారు. ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణలో భాగంగా ప్రతి పంచాయతీలో కనీసం ఇద్దరు గ్రీన్ అంబాసిడర్లను నియమించారు. ఇంటింటికీ వెళ్లి తడి, పొడి చెత్తను సేకరించి సంపద సృష్టి కేంద్రాలకు తరలించే బాధ్యత వీరిదే. అదనంగా షెడ్ మిత్రను కూడా నియమించారు. ఒక్కొక్కరికి నెలకు రూ.7 వేల వేతనం చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
తాగునీటి సరఫరాపై అదనపు భారం : తాగునీటి సరఫరా నిర్వహణకు ప్రతి పంచాయతీ ఏడాదికి రూ.1 లక్ష నుంచి రూ.1.5 లక్షల వరకు ఖర్చు చేస్తోంది. మోటార్ల మరమ్మతులు, పైపుల మార్పిడి, పంపు ఆపరేటర్ల వేతనాలు ప్రధాన వ్యయాలుగా మారాయి. కొన్ని చోట్ల ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు పంపు ఆపరేటర్లకు నెలకు రూ.5 వేల చొప్పున చెల్లించాల్సి వస్తోంది. నిధుల కొరతతో ఫిల్టర్ బెడ్ల మరమ్మతులు కూడా వాయిదా పడుతున్నాయి.
వీధి దీపాల నిర్వహణలో ఇబ్బందులు : చిన్న పంచాయతీల్లో కూడా వీధి దీపాల నిర్వహణకు ఏడాదికి సుమారు రూ.50 వేల వరకు ఖర్చవుతోంది. ఒక ఎల్ఈడీ దీపం మరమ్మతుకు కనీసం రూ.400 వ్యయం అవుతోంది. గాలులు, వర్షాల కారణంగా తరచూ దీపాలు దెబ్బతింటుండటంతో నిర్వహణ భారంగా మారింది. గతంలో ఈ బాధ్యతను ఈఈఎస్ఎల్ సంస్థ నిర్వహించగా ప్రస్తుతం పంచాయతీలే భరిస్తున్నాయి.
ప్రజలపై ప్రభావం : నిధుల కొరత కారణంగా గ్రామాల్లో తాగునీటి సరఫరా అంతరాయానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది. పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ దెబ్బతింటే చెత్త పేరుకుపోయి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. వీధి దీపాల మరమ్మతులు ఆలస్యమైతే రాత్రి వేళల్లో ప్రజల భద్రతకు ముప్పు ఏర్పడుతుంది. అభివృద్ధి పనులు నిలిచిపోవడంతో గ్రామాల పురోగతి మందగించడమే కాకుండా, స్థానికంగా ఉపాధి అవకాశాలు కూడా తగ్గిపోతున్నాయి. నిధుల విడుదల మరింత ఆలస్యమైతే గ్రామీణ పాలనపై తీవ్ర ప్రభావం పడే పరిస్థితి నెలకొంది.
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