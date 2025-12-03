ఆ గ్రామంలో దంపతులే సర్పంచ్లు! - ప్రజల ఫుల్ సపోర్ట్తో ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక
గ్రామస్థుల అభిమానాన్ని చూరగొన్న భార్యభర్తలు - లక్షలు ఖర్చు చేస్తే గానీ రాని అదృష్టం వారి సొంతం
Published : December 3, 2025 at 5:15 PM IST
The Sarpanch Was Unanimously Elected in That Villages : ఎన్నికలు అంటేనే ఎక్కడైనా ప్రత్యర్థుల మధ్య తీవ్రమైన పోటీ ఉంటుంది. ఎక్కడ జరగని వింతలు, చిత్రవిచిత్రాలన్నీ ఈ సమయంలోనే వెలుగులోకి వస్తాయి. అందులోనూ సర్పంచి ఎన్నికలంటే మాములుగా ఉండదు. గ్రామంలో కుటుంబ నేపథ్యం, వ్యక్తిగత ప్రవర్తనను కొలమానంగా చేసుకొని అధికారానికి సరిపోతారో, లేదో గ్రామస్థులు తమ ఓట్ల ద్వారా నిర్ణయిస్తారు. అయితే ఇక్కడ రెండు విషయాలు జరుగుతాయి. అందరూ అండగా నిలుస్తారు లేకపోతే ఓటమి పాలు చేస్తారు.
నామినేషన్లు వేయటానికి చాలా చోట్ల అభ్యర్థులు విభిన్న ప్రయత్నాలు చేశారు. ఏకగ్రీవానికి ఒప్పుకోక మహిళ నామినేషన్ వేస్తే - భర్త కిడ్నాప్ అవ్వటం, ప్రేయసితో నామినేషన్ వేయించి - సాయంత్రానికి ఇరువురు పెళ్లి చేసుకోవటం, రాములమ్మ నువ్వే దిక్కంటూ పలు చోట్ల ఎన్నో కథనాలు వెలుగు చూశాయి. ఇవన్నీ ఒకవైపు ఉంటే, యువత అందులోనూ అమ్మాయిలు నామినేషన్ వేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నాలుగంకెల్లో జీతాలు, ఇంటి నుంచి పని చేసే వెసులుబాటు, వారాంతంలో సెలవులు, సరదాలు ఉన్నప్పటికీ వాటిని వదిలేస్తున్నారు. వారి సేవలు గ్రామానికే దక్కాలని, సర్పంచిగా చేయటానికి వారి అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. వారి సేవలను గ్రామానికి అంకితం చేస్తూ, అభివృద్ధి పథంలో నడపాలనే ధ్యేయాన్ని కలిగి ఉన్నారు.
మరో గ్రామంలో ఓ మహిళ ప్రజలను ఆకర్షించడానికి మరో మెట్టు ఎత్తుకు ప్రణాళిక వేశారు. తనని సర్పంచిగా గెలిపిస్తే, చేయబోయే పనులపై 15 అంశాలతో మ్యానిఫెస్టో తయారుచేశారు. అందులో పేర్కొన్న విధంగా పనులు చేయకపోతే తాను కట్టుబడి ఉంటానని తెలిపారు. ప్రజలను మందు, డబ్బు వంటి ప్రలోభాలకు లోను కాకుండా మానిఫెస్టోలో తెలిపిన విధంగా సదుపాయాలను గ్రామంలో ఏర్పాటు చేస్తానని పేర్కొన్నారు. అలా చేయకపోతే తనని పదవిలోంచి తొలగించాలని హామీ ఇచ్చారు.
ఆ దంపతులు అదృష్టవంతులే : ఏకగ్రీవంగా గ్రామస్థులు ఎన్నుకోవాలంటే వారి అభిమానాన్ని పొందాలి. ఒక్కసారి పొందితే ఒక్కసారే గెలుస్తారు. అదే ఎల్లప్పుడు ఉంటే వారి కుటుంబ సభ్యులే అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఆ అదృష్టాన్ని దక్కించుకున్నారు మడావి అనిల్, లక్ష్మీ దంపతులు. జలకోరి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచిగా మొన్నటి వరకు మడావి అనిల్ పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఆయన భార్య మడావి లక్ష్మీని సర్పంచి హోదాలో కూర్చోపెట్చడానికి గ్రామస్థులంతా ఏకమయ్యారు. ప్రజలే ఏకగ్రీవాన్ని పాటించడంతో ఆమె ఒక్కరే నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
అలాగే భవగాన్పూర్ గ్రామ ప్రజలు గత ఎన్నికల్లో ఆడె రేష్మాను సర్పంచిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకున్నారు. ఇపుడు ఆమె భర్త యువరాజ్ను అంతా కలిసి అభ్యర్థిగా నిర్ణయించారు. వారి గ్రామం నుంచి ఒకే నామినేషన్ రావడంతో ఇక్కడి ఎన్నిక కూడా ఏకగ్రీవం కానుంది.
జల్కోరి, భగవాన్పూర్ పంచాయతీలు 2017లో ఏర్పడ్డాయి. అక్కడ సర్పంచి స్థానాలకు ప్రజల మధ్య పోటీకి బదులు ఐకమత్యంగా ముందుకు రావడం విశేషం. సాధారణంగా రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తేగానీ సర్పంచి పదవి వర్తించదు. అలాంటిది నయాపైసా ఖర్చు లేకుండా సర్పంచ్లుగా గ్రామాలను ఏలనున్న అదృష్టమంటే యువ దంపతులదేనని అందరూ వారిని అభినందిస్తున్నారు.