ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా తగ్గేదేలే - ఈ మల్టీ టాలెంటెడ్ గంగవ్వకు సలాం!
Multi Purpose Worker Gangavva : ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు, ఒడిదొడుకులు ఉంటాయి. చాలా మంది సమస్యల వలయంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉంటారు. కానీ గంగవ్వ స్టోరీ మాత్రం అందరికీ స్ఫూర్తినిచ్చేలా చేస్తుంది.
Published : November 10, 2026 at 6:45 PM IST
మనిషి పుట్టుక నుంచి చావు వరకు సమస్యల వలయంలో ఈదుతూనే ఉంటాడు. అలాగని ఓటమిని మాత్రం అంగీకరించడు. ఎందుకంటే తనలో ఉన్న కసి అతనిని అలా మార్చేస్తుంది. పరీక్షలో ఫెయిల్ అయితేనో, కొలువుల వేటలో వెనకబడితేనో కుంగిపోయే వారు కూడా అనేక మందే ఉంటారు. కానీ ఆ యువతి మాత్రం తన జీవన పయనంలో ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఎదురైనా తలవంచలేదు. పనినే శ్వాసగా, శ్రమనే జీవితానికి ఊపిరిగా భావించింది. పురుషులకు తక్కువ కాదు అనేటట్టుగా పనులు చేస్తూ మల్టీ టాలెంటెడ్ అనే పేరుగాంచింది.
కామారెడ్డి జిల్లా లింగంపేట మండలం సజ్జన్పల్లి గ్రామానికి చెందిన పుట్టి నాగయ్య, పుట్టి సాలవ్వ దంపతులకు రెండో సంతానంగా గంగవ్వ జన్మించింది. తల్లిదండ్రులు తనని కష్టపడి చదివించారు. వారి కలలను నెరవేర్చాలన్న సంకల్పంతో గంగవ్వ ప్రతీ రోజు సైకిల్పై వేరే ఊరైన శట్పల్లి సంగారెడ్డికి వెళ్లి పదో తరగతిని విజయవంతంగా పూర్తిచేసింది.
రూ.2500 వేతనంతో 2018లో మల్టీ పర్పస్ వర్కర్గా
అనంతరం లింగంపేటలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలోని ఇంటర్లో చేరారు. అదే సమయంలో అంటే తండ్రి నాగయ్య మరణించారు. అప్పటికే తల్లి సాలవ్వ వృద్ధురాలు కావడంతో కుటుంబ పోషణలో గంగవ్వకు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీంతో గంగవ్వ చదువుకు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. అనంతరం సజ్జన్పల్లి గ్రామ పంచాయతీలో రూ.2500 వేతనంతో 2018లో మల్టీ పర్పస్ వర్కర్గా చేరారు. అప్పటి నుంచి కరెంట్ లైట్లు చెడిపోతే స్తంభం ఎక్కి కొత్తవి బిగించే పనులు కూడా చేస్తున్నారు.
దీంతోపాటు గ్రామంలో చెత్త సేకరణ కోసం ట్రాక్టరును నడుపుతున్న గంగవ్వ, కాలువలను కూడా శుభ్రం చేస్తున్నారు. ఇలా ఒకటేమిటీ మల్టీపర్పస్ కార్మికురాలిగా విధుల్లో పురుషులతో సమానంగా ఎన్నో పనులు చేస్తూ స్థానికులు, పరిసర గ్రామాల వారితోనూ వారెవ్వ అనిపించుకుంటున్నారు. గంగవ్వ తల్లి సాలవ్వ ఏడాది క్రితం ప్రాణాలు విడిచారు. అయినా కుంగిపోకుండా తన బాధ్యతను మరవకుండా ముందుకు సాగుతూ తన అన్న కొడుకును ఆమెనే స్వయంగా చదివించారు. ఆ యువకుడు ఆర్మీలో చేరేందుకు ముఖ్య కారకురాలయ్యారు.
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