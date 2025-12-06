సమర్థ నాయకత్వంతోనే గ్రామాభివృద్ధి - అసలు సర్పంచ్ బాధ్యతలేంటో మీకు తెలుసా?
గ్రామాల స్వరూపం మారాలంటే పంచాయతీ ఎన్నికలే సరైన వేదిక - సమర్థ నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకుంటేనే అభివృద్ధి దిశగా అడుగులు
Published : December 6, 2025 at 9:17 AM IST
Sarpanch Elections in Telangana : భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఏడు దశాబ్దాలు దాటింది. ఇంకా చాలా పల్లెలు అభివృద్ధికి ఆమడ దూరంలోనే ఉండటం ఆందోళన కలిగించే విషయం. పంచాయతీరాజ్ విధానంలో కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చి పారదర్శకంగా సేవలందించేందుకు ప్రభుత్వాలు సంస్కరణలు అమలు చేస్తున్నా, ఫలితాలు మాత్రం ఆశించిన స్థాయిలో ఉండటం లేదు. ఈ పరిస్థితులు కొంతైనా మారాలంటే ప్రస్తుతం జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికలే సరైన వేదిక. ఇందుకు ప్రజలు చేయాల్సింది ఒక్కటే. పల్లెపోరులో సమర్థ నాయకత్వానికి పట్టం కడితేనే గ్రామాలు కొంతవరకు సుసంపన్నం కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. డిసెంబరు 11, 14, 17 తేదీల్లో మూడు విడతలుగా పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
సర్పంచుల ప్రధాన బాధ్యతలివి :
తాగునీరు : గ్రామంలోని ప్రజలకు సురక్షిత నీరు అందించడం పంచాయతీ ప్రధాన కర్తవ్యం. అనేక వ్యాధులకు కలుషిత నీరే ప్రధాన కారణంగా ఉంటుంది. ప్రతి గడపకు సురక్షితమైన నీరందేలా చేయాలి. మిషన్ భగీరథ ట్యాంకుల శుభ్రం, పైప్లైన్ల లీకేజీ వంటి సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది.
పారిశుద్ద్యం : ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే గ్రామంలోని పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉండాలి. అందుకు చెత్త నిర్వహణతో పాటు డ్రైనేజీల్లో మురుగు సజావుగా సాగేలా చూడాలి.
ఉపాధి : గ్రామాల్లో అందరికీ ఏదో ఓ రకంగా ఉపాధి లభించేలా ప్రయత్నించాలి. ఇందుకోసం మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని సమన్వయం చేసుకోవాలి.
విద్య : అందుబాటులో ఉన్న విద్యా వసతులను పరిశీలించి, లేని పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన చేపట్టాలి. పల్లెల్లోనే విద్యార్థుల శారీరక శ్రమకు క్రీడా సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయాలి.
ఆరోగ్యం : గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యంగా ఉండేలా చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు చర్యలు, ప్రజలకు ప్రాథమిక వైద్యం అందే ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉంటుంది.
సభలు, సమావేశాలు : ప్రతి నెలా గ్రామ పంచాయతీ సమావేశం, రెండు నెలలకోసారి తప్పనిసరిగా గ్రామ సభ నిర్వహించాలి. ప్రజా సమస్యలపై అందులో విస్తృతంగా చర్చించాలి.
వీటిపైనా దృష్టి అవసరం :
- పల్లెల్లో ఎక్కువ మంది వ్యవసాయంపైనే ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తుంటారు. తద్వారా పంటల సాగుకు నీటి సదుపాయాలు, విత్తనం, ఎరువులు, లోన్, విద్యుత్తు సౌకర్యాలు రైతులకు నాణ్యంగా అందేలా చూడాలి.
- ప్రభుత్వం బాలలు, బాలింతలు, గర్భిణులకు పోషకాహారం అందించడానికి నిర్వహిస్తున్న అంగన్వాడీ కేంద్రాలను అకస్మాత్తుగా తనిఖీ చేయాలి. వాటిని సమర్థంగా నడిచేలా ప్రత్యేకంగా పర్యవేక్షించాలి.
- పల్లెల్లోని సహజ వనరుల సంరక్షణ గ్రామ పంచాయతీ ముఖ్య బాధ్యతగా ఉంటుంది. ప్రధానంగా జల, అటవీ వనరులను సంరక్షించుకోవాలి. ఇందుకోసం గ్రామంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలి.
ప్రత్యక్ష పద్ధతి ద్వారా రహస్య ఓటింగ్ : సర్పంచ్ పదవికి ప్రత్యక్ష పద్ధతి ద్వారా రహస్య ఓటింగ్ నిర్వహించాలని జలగం వెంగళరావు కమిటీ, దంత్వాలా కమిటీ, నరసింహం కమిటీలు సిఫార్సు చేశాయి. కమిటీలు చేసిన సిఫార్సుల ప్రకారం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1981 నుంచి సర్పంచ్ పదవికి ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో, రహస్య ఓటింగ్ ఎన్నిక నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో సర్పంచ్ పదవికి ఇదే తరహాలో ఎన్నిక జరుగుతోంది. గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని 18 సంవత్సరాలు నిండి, ఓటరుగా నమోదైన వారు ఈ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంటారు.
