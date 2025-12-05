ETV Bharat / state

నాకే ఓటెయ్యండి అన్నా.. సోషల్ మీడియాలోనూ జోరుగా ప్రచారం

సోషల్​ మీడియాను ప్రచార అస్త్రంగా మార్చుకుంటున్న అభ్యర్థులు - ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, వాట్సాప్​ వంటి వాటిని ఆసరాగా చేసుకుంటున్న తీరు - సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికల్లో విజయతీరాలను చేరేందుకు వ్యూహాలు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 5, 2025 at 1:32 PM IST

Gram Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణలోని పల్లెల్లో ఎన్నికల ప్రచారం ఇప్పుడిప్పుడే జోరందుకుంటోంది. ముఖ్యంగా సోషల్​ మీడియాను వినియోగించుకుంటూ అభ్యర్థులు ముందుకు సాగుతున్నారు. గ్రామాలు, వార్డుల వారీగా ఎవరికి వారు సమూహాలను ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రచారాన్ని ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నారు. మొదటి, రెండో విడతల నామినేషన్ల ప్రక్రియ పూర్తి కాగా ప్రస్తుతం 3వ విడత కొనసాగుతోంది.

కొత్తగా వాట్సాప్​ గ్రూప్​ల క్రియేట్ : ఇప్పటికే 1, 2 విడతల్లో ఏ గ్రామంలో ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారనేది తెలవడంతో వారంతా వాట్సాప్‌ గ్రూప్​లు, ఫేస్‌బుక్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వంటి వాటిని ఆసరాగా చేసుకుంటున్నారు. ప్రత్యేక ఆకృతులను రూపొందించి ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సర్పంచి, వార్డు సభ్యుడిగా ఎన్నికల్లో విజయ తీరాలను చేరేందుకు అనేక వ్యూహాలు రచిస్తున్నారు. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యుడిగా పోటీ చేసే అభ్యర్థులు కొత్తగా వాట్సాప్‌ గ్రూపులను పోటాపోటీగా క్రియేట్​ చేస్తున్నారు. పోలింగ్​కు 48 గంటల ముందు ప్రచార కార్యక్రమాలను నిలిపివేసే ప్రక్రియ ఉన్నప్పటికి సోషల్​ మీడియాలో అది ఆగేలా కనబడటం లేదు.

సమయం ఆదా ఆయ్యేలా : సర్పంచ్, వార్డు అభ్యర్థులు తక్కువ సమయంలోనే ఎక్కువ మంది ప్రజలకు చేరువయ్యేలా, వారిని ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రణాళికతో ముందడగు వేస్తున్నారు. చాలా వరకు గ్రామాల్లో, మండల కేంద్రాల్లో యువత, ప్రజలు వివిధ పనులు, ఉద్యోగరీత్యా ఉదయం వెళ్లి సాయంత్రం లేదంటే రాత్రి సమయాల్లో తిరిగి ఇళ్లకు వస్తున్నారు. దీంతో వారిని ప్రత్యక్షంగా కలవలేని పరిస్థితి ఉండదు. ఈ తరుణంలో చాలా మంది అభ్యర్థులు తమకు అనుకూలంగా ఉన్న వారిని వాట్సాప్‌ గ్రూప్​ల్లో చేర్చి ప్రచారాలను చేపడుతున్నారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా వీడియో పాటలను కూడా జోడిస్తున్నారు. తమకు కేటాయించే గుర్తులను జనాలు గుర్తుంచుకునేలా వాటిని ప్రత్యేకంగా తయారు చేయించేందుకు సన్నద్ధం అవుతున్నారు.

అత్యధికం ఇక్కడే : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల రెండో దశలో అత్యధికంగా నల్గొండ జిల్లాలో 282 సర్పంచి పదవులకు 2,116 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. సూర్యాపేట జిల్లాలో 181 స్థానాలకు 1447, సిద్దిపేటలో 182 స్థానాలకు 1,367 మంది పోటీపడుతున్నారు. ఈ జిల్లాల్లో సర్పంచి పదవులకు సగటున 7.5 నుంచి 7.9 మంది పోటీపడతుండటం గమనార్హం. కామారెడ్డి జిల్లాలో 197 పంచాయతీలుండగా 1,025 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. ఖమ్మంలో 183కు 1,055 మంది మహబూబాబాద్‌ 158-1,118, నాగర్‌కర్నూల్‌ 151-1,042, మెదక్‌ 149-1,007, నిజామాబాద్‌ 196-1,178, రంగారెడ్డి 178-1,114, సంగారెడ్డి 243-1,444, వికారాబాద్‌ జిల్లాలో 175 స్థానాలకు 1,113 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.

నేటితో ముగియనున్న మూడో విడత నామినేషన్లు : మూడో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు గడువు శుక్రవారం (5వ తేదీ)తో ముగియనున్నాయి. ఈ నెల 3వ తేదీన ప్రారంభమైన మూడో విడత నామినేషన్ల స్వీకరణ గురువారం రెండో రోజు కొనసాగింది. 6వ తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన ఉండనుంది. 7, 8 తేదీల్లో ఫిర్యాదుల స్వీకరణ 9వ తేదీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. అదే రోజు పోరులో నిలిచే అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తారు. మూడో దశకు ఈ నెల 17న పోలింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. ప్రధాన రాజకీయ పార్టీల మద్దతుదారులు ఇప్పటికే గెలిచేందుకు చేయాల్సిన అన్ని ప్రయత్నాలను చేస్తున్నారు.

