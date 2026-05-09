కళ్ల ముందే కొట్టుకుపోతున్న పంట - నిస్సహాయ స్థితిలో అన్నదాత
వర్షాలతో తడిసి ముద్దైన మక్కలు, ధాన్యం - వర్షంతో పాటు కొట్టుకుపోయిన ఆరబోసిన ధాన్యం - తడిసిన ధాన్యంతో కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ఆవేదనలో అన్నదాతలు
Published : May 9, 2026 at 8:17 AM IST
Unseasonal Rains In Telangana : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈదురుగాలులతో కురిసిన అకాల వర్షం అన్నదాతను ఆగం చేసింది. ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంటలను అమ్మకానికి మార్కెట్కు తెస్తే వరుణ దేవుడి ప్రతాపంతో చేతికొచ్చిన పంట నీట మునిగిందని అన్నదాతలు లబోదిబోమంటున్నారు. అన్నం పెట్టే అన్నదాతలపై ప్రభుత్వం చూపుతున్న నిర్లక్ష్యం వారికి శాపంగా మారిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈదురు గాలులతో కురిసిన అకాల వర్షం అన్నదాతను నిండా ముంచింది. డిచ్పల్లి, ఇందల్వాయి, ధర్పల్లి, సిరికొండ మండలాల్లో కురిసిన అకాల వర్షానికి కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద ధాన్యం తడిసిపోయింది. తూకం వేసిన బస్తాలు తడిసి ముద్దయ్యాయి.
ప్రభుత్వం వడ్లను కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ : ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలోని అన్ని మండలాల్లో కురిసిన వర్షం ఒక్కసారిగా రైతన్నలను అయోమయానికి గురిచేసింది. కొనుగోలు కేంద్రాల్లో, రోడ్లపై ఆరబోసిన ధాన్యం తడిసి ముద్దయింది. ప్రభుత్వం తొందరగా వడ్లను కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేశారు. వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో రైతన్నలు లబోదిబోమంటున్నారు. నర్సంపేట, ఖానాపురం, చెన్నారావుపేట, నెక్కొండ మండలాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం, మక్కలు తడిసి ముద్దవడంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
"అధికారులు, కలెక్టర్లు వచ్చి రైతులు పడే బాధలను చూడాలి. మక్కలు తెచ్చుకొని పదిహేను రోజులవుతుంది. సంచులు తెచ్చుకొమ్మంటే తెచ్చి నింపుకున్నాము. ఇప్పుడు మొత్తం తడిసిపోయాయి. మా పరిస్థితులను పట్టించుకునే వారే లేరు. మార్కెట్లో ఒక్క మురికి కాలువ కూడా సరిగ్గా లేదు. నీళ్లు వడ్ల దగ్గరికే వచ్చి ఆగుతున్నాయి. వడ్లు మునిగిపోయి తేలుకుంటూ పోతున్నాయి. రైతులను ఆదుకునే వారు ఎవరూ లేరు" - రైతులు
నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న ధాన్యం : జగిత్యాల జిల్లాలో ఈదురు గాలులతో కురిసిన భారీ వర్షానికి కల్లాల్లో ఉన్న ధాన్యం, మొక్క జొన్నలు తడిచిపోయి అన్నదాతలకు నష్టం వాటిల్లింది. దీంతో రైతులు జగిత్యాల, నిజామాబాద్ జాతీయ రహదారిపై రాస్తోరోకో చేశారు. తడిచిన మక్కలు, ధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మెట్టుపల్లి మార్కెట్లో ఉన్న 12 క్వింటాళ్ల మొక్కజొన్నకు సుమారు 7వేల క్వింటాళ్ల వరి ధాన్యం వరద నీటికి తడిచిపోయింది. నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న ధాన్యాన్ని చూసి బాధిత రైతులు కాపాడుకునే ప్రయత్నాలు చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది.
అష్టకష్టాలు పడి పండించిన పంట కొనుగోలు జాప్యంతో అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతోనే తడిసిపోయిందని రైతులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి గింజను రైతు వద్ద కొనుగోలు చేస్తామని, రైతులు ఆందోళన పడవద్దని మెట్పల్లి మార్కెట్ ఛైర్మన్ కూన గోవర్ధన్ రైతులకు తెలిపారు.
"సోయా కొనుగోళ్లు ఆపేశారు. జొన్నలు కూడా ఆపేస్తారేమోనని రైతులు పంటలు తీసుకొని వచ్చారు. గోదాములు ఖాళీ లేవని, ట్రాన్స్పోర్ట్ సరిగ్గా లేదనే పలు కారణాలతో కొనుగోళ్లు ఆపేస్తున్నారు. జిల్లాలోని పంటలన్నీ కొనుగోలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం" - పాయల్ శంకర్, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే
తడిసి ముద్దవుతున్న జొన్న, మక్క : ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో అకాల వర్షం రైతులకు తీవ్ర నష్టం చేకూర్చింది. ఆదిలాబాద్, జైనథ్, తాంసి వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డుల్లో విక్రయానికి తీసుకొచ్చిన జొన్న, మక్కలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. బలమైన గాలులతో కురిసిన వర్షంతో రైతుల కళ్ల ఎదుటే ధాన్యం కొట్టుకుపోవడంతో ఏమీ చేయలేక చూస్తుండిపోయారు. విషయం తెలిసిన ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ మార్కెట్ యార్డ్ను సందర్శించారు. రైతులను ఓదార్చి ప్రభుత్వం తగు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మెదక్ జిల్లాలో అకాల వర్షం రైతులను ఆగం చేస్తోంది. మెదక్, హైదరాబాద్ ప్రధాన రహదారి రాంపూర్ వద్ద ఇరువైపులా ఆరబోసిన వడ్లు వర్షం వరదకు కొట్టుకుపోయాయి. తడిసిన ధాన్యాన్ని ఎలాంటి తరుగు తీయకుండా కొనుగోలు చేయాలని రైతులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
