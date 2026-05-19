కళ్ల ముందే తడిసిపోతున్నా కాపాడుకోలేని దైన్యం : రైతులపాలిట శాపంగా మారిన అకాల వర్షాలు

అకాల వర్షాలతో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో తడిసి ముద్దయిన ధాన్యం - పిడుగుపాటుకు ఓ రైతుకు చెందిన ఆవు మృతి - కొనుగోలు కేంద్రంలో తూకం వేసి 100 బస్తాలు దగ్ధం

Crop Soaked Due to Unseasonal Rains (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 19, 2026 at 10:38 AM IST

Crop Soaked Due to Unseasonal Rains : అకాల వర్షాలు రైతుల పాలిట శాపంగా మారాయి. కష్టపడి పండించిన పంట అంత తడిసిముద్దైంది. కల్లాల్లో ఆరబోసిన ధాన్యం కళ్ల ముందే తడిసిపోతుంటే కర్షకులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు. తడిసిన ధాన్యాన్ని కొర్రీలు పెట్టకుండా ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.

ద్రోణి, ఉపరితల చక్రవాత ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఉరుములు-మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఇప్పటికే ప్రకటించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. వాతావరణ హెచ్చరికలతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోజులు గడిచినా కొనుగోళ్లు జరగకపోవడంతో పలుచోట్ల మార్కెట్‌ యార్డుల్లోని ధాన్యం వర్షానికి తడిచిపోయిందని రైతులు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు.

కేంద్రాల్లో తడిసి ముద్దయిన ధాన్యం : మెదక్ జిల్లాలో సోమవారం సాయంత్రం కురిసిన వర్షానికి పలుచోట్ల ధాన్యం తడిచిపోయింది. కొల్చారం, హవేలీ ఘన్​పూర్ మండల కేంద్రాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ఆరబెట్టిన ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది. ఈదురు గాలులకు జోగిపేట మెదక్ ప్రధాన రహదారిపై భారీ వృక్షం నేలకొరిగింది. పిడుగుపాటుతో ఓ రైతుకు చెందిన ఆవు మృతి చెందింది. కామారెడ్డి జిల్లా తాండూరు, మాసంపల్లి, భవానిపేట, మంబాజీపేట గ్రామాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం వర్షానికి తడిసిపోయింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. గాలి వానకు కల్లాల్లోని ధాన్యం తడిసి ముద్దైంది.

రైస్‌ మిల్లులకు తరలించాలని డిమాండ్‌ : ధాన్యం కొనుగోలులో ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని మాజీ ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవందర్‌ రెడ్డి విమర్శించారు. మెదక్‌ జిల్లాలో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో పేరుకుపోయిన ధాన్యాన్ని రైస్‌ మిల్లులకు తరలించాలని డిమాండ్‌ చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా రాయపోలు మండలం లింగారెడ్డిపల్లి కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద హమాలీల కొరత, లారీల ఇబ్బందులపై రైతులు నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గజ్వేల్ - రామాయంపేట ప్రధాన రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నాకు దిగారు. మెదక్ మండలం పేరూర్ ఐకేపీ కేంద్రంలో తూకం వేసిన ధాన్యానికి గుర్తు తెలియని దుండగులు నిప్పు పెట్టారు. ఇద్దరు రైతులకు చెందిన సుమారు 100 బస్తాల ధాన్యం కాలిపోయింది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్పందించి ధాన్యం కొనుగోళ్లు వేగవంతం చేయాలని అన్నదాతలు వేడుకుంటున్నారు.

''కేసీఆర్​ హయాంలో పంట పండింది. నీళ్లు, రైతుబంధు ఇచ్చాం. పంట కొనుగోలు చేశాం. పైసలు వేశాం. చివరికి అకాల వర్షాలతో తడిసినా కూడా మెలకలు ఎత్తిన వాటిని కూడా కొన్నాం తప్ప ఈ రోజులాగా ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఈ ప్రభుత్వంలో మాత్రం రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాలా నష్టపోతున్నారు. అటు రైతుబంధు లేదు, ఇటు పంటకు కరెంట్​ సరిగ్గా లేదు. పండిన పంట కొనే పరిస్థితి లేదు. వెంటనే అన్ని కేంద్రాలకు లారీలు పంపించాలి. పంటను కొనాలి'' - పద్మా దేవందర్​ రెడ్డి, మెదక్ మాజీ ఎమ్మెల్యే

రైతులను నిండా ముంచిన వర్షాలు : అకాల వర్షాలతో కల్లాల్లో ధ్యానం తడిచిపోయిందని రైతులు లబోదిబోమంటున్నారు. ప్రభుత్వం కొనుగోళ్లను వేగవంతం చేయకపోతే తమ కష్టం వృథాగా పోతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వారం క్రితం కూడా వరంగల్​ జిల్లా నర్సంపేట నియోజకవర్గంలో కురిసిన అకాల వర్షం రైతులను నిండా ముంచింది. పలు మండలాల్లోని కొనుగోలు కేంద్రాల్లో ధాన్యం, మక్కలు తడిసి ముద్దయ్యాయి. టార్ఫాలిన్స్ కప్పినా ధాన్యాన్ని కాపాడుకోలేకపోయామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

