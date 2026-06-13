గగనతల రక్షణ వ్యవస్థకు ఎయిర్ఫోర్స్ చాలా కీలకం : రాజ్నాథ్సింగ్
దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్కు హాజరైన రాజ్నాథ్సింగ్ - పరేడ్లో ఆకర్షణగా నిలిచిన సుఖోయ్, సూర్యకిరణ్, సారంగ్ విన్యాసాలు
Published : June 13, 2026 at 12:45 PM IST
Graduation Parade at Dundigal Air Force Academy : దేశ రక్షణ కోసం ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్ పిలుపునిచ్చారు. హైదరాబాద్లోని దుండిగల్ ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో జరిగిన గ్రాడ్యుయేషన్ పరేడ్కు రివ్యూయింగ్ ఆఫీసర్గా ఆయన హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాజ్నాథ్సింగ్ మాట్లాడారు. గగనతల రక్షణ వ్యవస్థకు ఎయిర్ ఫోర్స్ చాలా కీలకమని పేర్కొన్నారు. యుద్ధంలో సాంకేతిక వినియోగం చాలా పెరిగిందని, సాంకేతిక వినియోగాన్ని అధికారులు అందిపుచ్చుకోవాలని సూచించారు. ఆపరేషన్ సింధూర్లో ఎయిర్ వారియర్స్ కీలక పాత్ర పోషించారని గుర్తు చేశారు. ఈ ప్రస్తుత టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో అనునిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
అవార్డులను ప్రదానం చేసిన మంత్రి : అంతకుముందు ఎయిర్ ఫోర్స్, నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ ట్రైనీలకు వింగ్స్, బ్రెవెట్స్ను రాజ్నాథ్సింగ్ అందజేశారు. పరేడ్లో సుఖోయ్, సూర్యకిరణ్, సారంగ్ విన్యాసాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. తొలి ఎన్డీఏ మహిళా క్యాడెట్ల కమిషనింగ్కు ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీ వేదిక అయ్యింది. మెరిట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన క్యాడెట్లకు ప్రెసిడెంట్స్ ప్లాక్ అవార్డులను రక్షణమంత్రి ప్రదానం చేశారు. ఎయిర్ఫోర్స్ అకాడమీలో ఎయిర్చీఫ్ మార్షల్ ఎ.పి.సింగ్ నేతృత్వంలో ఫ్లైపాస్ట్, ఎయిర్ఫోర్స్, నేవీ, కోస్ట్ గార్డ్ ట్రైనీలకు వింగ్స్, బ్రెవెట్స్ అందజేశారు. వియత్నాం ట్రైనీలకూ శిక్షణ పూర్తి ధ్రువపత్రాల ప్రదానం చేశారు. పరేడ్ ప్రారంభంలో ఆకాష్గంగా, ఎయిర్ వారియర్ డ్రిల్ టీమ్ విన్యాసాలు ప్రదర్శించారు.
''గగనతల రక్షణ వ్యవస్థకు ఎయిర్ఫోర్స్ చాలా కీలకం. ఆపరేషన్ సింధూర్లో ఎయిర్ వారియర్స్ కీలక పాత్ర పోషించారు. దేశ రక్షణ కోసం ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. యుద్ధంలో సాంకేతిక వినియోగం చాలా పెరిగింది. సాంకేతిక వినియోగాన్ని అధికారులు అందిపుచ్చుకోవాలి. ఈ టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో అనునిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలి'' - రాజ్నాథ్సింగ్, కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి
దేశ భద్రతలో సీఐఎస్ఎఫ్ పాత్ర అత్యంత కీలకం : హైదరాబాద్లోని సీఐఎస్ఎఫ్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ అకాడమీలో నిర్వహించిన పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ ఆకట్టుకుంది. ఈ కార్యక్రమానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా ముఖ్య అతిథిగా హాజరై పరేడ్లో గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. 39వ బ్యాచ్కు చెందిన 76 మంది అసిస్టెంట్ కమాండెంట్లు, 9వ బ్యాచ్కు చెందిన 124 మంది సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, 5 మంది మహిళా అధికారుల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ మాట్లాడుతూ, దేశ భద్రతలో సీఐఎస్ఎఫ్ పాత్ర అత్యంత కీలకమని పేర్కొన్నారు. క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, సేవా భావంతో విధులు నిర్వహిస్తూ దేశ ప్రతిష్ఠను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని శిక్షణార్థులకు సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఐఎస్ఎఫ్ ఉన్నతాధికారులు, కుటుంబ సభ్యులు, ఆహ్వానితులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
దేశ భద్రతలో సీఐఎస్ఎఫ్ పాత్ర అత్యంత కీలకం. క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, సేవా భావంతో విధులు నిర్వహిస్తూ దేశ ప్రతిష్ఠను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలి'' - శివ్ ప్రతాప్ శుక్లా, తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్
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