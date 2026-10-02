ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఓటు వేస్తారా? - ఆన్లైన్లో ఈజీగా అప్లై చేసుకోండిలా
తెలంగాణలో రెండు గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ షెడ్యూల్ విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అర్హులైన పట్టభద్రులు ఆన్లైన్లో ఫారం-18 ద్వారా తమ ఓటును నమోదు చేసుకోవాలని ఈసీ సూచించింది.
Published : October 2, 2026 at 10:36 AM IST
Graduate MLC Voter Registration Online : తెలంగాణలో త్వరలో జరగనున్న పట్టభద్రుల (గ్రాడ్యుయేట్) ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం ఓటరు నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. విద్యావంతులు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఆన్లైన్లో సులభంగా ఓటరుగా నమోదు చేసుకునే అవకాశాన్ని ఎన్నికల సంఘం కల్పించింది. అర్హులైన వారు ఆన్లైన్లో ఫారం-18 ద్వారా ఓటర్ల జాబితాలో తమ పేరును నమోదు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు నవంబర్ 6ను తుది గడువుగా పేర్కొన్నారు.
ఫారం-18లో నమోదు ఇలా
ఓటు నమోదు చేసుకోవడానికి ceotelangana.nic.in అధికారిక ఎన్నికల సంఘం వెబ్సైట్ను ఓపెన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎన్రోల్మెంట్ ఇన్ ఎలక్టోరల్ రోల్స్ ఫర్ ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్స్ ఫర్(2) గ్రాడ్యుయేట్స్ కానిస్టిట్యూయెన్సీ ఎంపిక చేసుకోవాలి. ముందుగా దరఖాస్తుదారులు తాము ఓటు వేయాలనుకుంటున్న గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గాన్ని, ఆ తర్వాత తమ జిల్లాను ఎంపిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
వ్యక్తిగత వివరాలు
దరఖాస్తుదారుని పేరు, ఇంటి పేరు, తండ్రి, తల్లి, భర్త పేరు, పుట్టిన తేదీ, విద్యార్హతలు, వృత్తి లాంటి ప్రాథమిక వివరాలను నమోదు చేయాలి. దరఖాస్తుదారులు ఒకవేళ దివ్యాంగులైతే దృష్టి, వినికిడి, లేదా శారీరక లోపం ఉన్నవారు అనే ఆప్షన్ను ఎంపిక చేయాలి.
చిరునామా
ఇంటి నంబర్, వీధి, ప్రాంతం, గ్రామం, పట్టణం, పోస్ట్ ఆఫీసు, మండలం, పిన్కోడ్ తదితర వివరాలను నమోదు చేయాలి
ఓటరు ఐడీ, ఆధార్ వివరాలు
ఓటరుకు సంబంధించిన అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం, జిల్లా వివరాలతో పాటు ఓటరు గుర్తింపు కార్డు ఐడీ నంబర్ను నమోదు చేయాలి.
విద్యార్హత వివరాలు
మీరు పట్టభద్రులా లేదా డిప్లొమా పూర్తి చేసిన యూనివర్సిటీ పేరు, పాసైన సంవత్సరం తదితర వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. చివరగా దరఖాస్తుదారుని పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫొటోను 100 కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండేలా అప్లోడ్ చేయాలి. డిగ్రీ లేదా డిప్లొమా సర్టిఫికెట్ను కేవలం ఇమేజ్ ఫార్మాట్లోనే 200 కేబీలోపు మాత్రమే ఉండేలా అప్లోడ్ చేయాలి. చివరిగా గతంలో వేరే ఏ గ్రాడ్యుయేట్ నియోజకవర్గంలోనూ ఓటు నమోదు చేసుకోలేదని డిక్లరేషన్ ఇస్తూ మీ మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆపై అక్కడ కనిపించే క్యాప్చా కోడ్ను ఎంటర్ చేసి అప్లికేషన్ను సబ్మిట్ చేస్తే సరిపోతుంది.
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