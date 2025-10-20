పంచాయతీలకు గ్రేడ్ల వ్యవస్థ - పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో సరికొత్త విధానాలు
గ్రామ పంచాయతీల పరిపాలనా వ్యవస్థలో నూతన సంస్కరణలు - ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చొరవతో రూపుదిద్దుకుంటున్న సరికొత్త విధానాలు
Grades In Panchayat At Gorantla Town Satyasai District: ప్రభుత్వ సంక్షేమ ఫలాలు, సేవలు ప్రజలకు మరింత చేరువ చేస్తూ, పంచాయతీల వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుడుతోంది. ఇందులో భాగంగా గతంలో 6 గ్రేడ్లుగా ఉన్న పంచాయతీలను నాలుగింటికి తగ్గిస్తూ, అందులో పని చేసే అధికారుల స్థాయిని పెంచుతోంది. ఈ విధానంతో ఓవైపు అధికారులకు ఉద్యోగోన్నతులు, మరోవైపు అదనంగా సిబ్బంది వస్తారని ఆయా శాఖల అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.
గతంలో ఉన్నటువంటి క్లస్టర్ల వ్యవస్థను రద్దు చేస్తూ ఆ స్థానంలో గ్రేడ్ల వ్యవస్థను తీసుకొస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి గ్రీన్సిగ్నల్ ఇవ్వడం మంత్రివర్గంలో ఆమోదం పొందడం పూర్తి కావడంతో కార్యాచరణ ముగింపు దశకు చేరుకుందని, త్వరలోనే ప్రక్రియ ప్రారంభం కావచ్చని అధికారులు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలోని 467 పంచాయతీలను డివిజన్ల వారీగా గ్రేడ్ల పద్ధతిలో ఏర్పాటుకు పంపిన ప్రతిపాదనలు ఇలా ఉన్నాయి.
గ్రేడ్ల విభజన ప్రక్రియ: మొత్తం 10 వేలకుపైగా జనాభా కలిగిన లేదా రూ.కోటికిపైగా ఆదాయం ఉన్న పంచాయతీలు స్పెషల్ గ్రేడ్లోకి వస్తాయి. గిరిజన ప్రాంతాల్లో 5000కుపైగా జనాభా ఉంటే చాలు. గతంలో ఇక్కడ ఉన్న గ్రేడ్-1 కార్యదర్శి స్థాయిని పెంచుతూ డిప్యూటీ ఎంపీడీవోను నియమిస్తున్నారు.
గ్రేడ్-1లో పంచాయతీ జనాభా 4000 నుంచి 10 వేలలోపు, ఆదాయం రూ.30 వేల నుంచి రూ.కోటిలోపు ఉన్నవి. గిరిజన ప్రాంతాల్లో 3000 నుంచి 5000లోపు జనాభా. మండల కేంద్రాల్లోని పంచాయతీలన్నీ గ్రేడ్-1 పరిధిలోకి వస్తాయి. గ్రేడ్-2 లో జనాభా 2000-4000 మధ్య ఉండాలి. గిరిజన ప్రాంతాల్లో 1500 నుంచి 3000 లోపు ఉంటారు. గ్రేడ్-3లో జనాభా 2000లోపు ఉంటారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లో 1500 లోపు పంచాయతీలు ఉన్నాయి.
ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్న కార్యదర్శులు: పంచాయతీ కార్యదర్శి పేరును గ్రేడ్ల వారీగా ఎక్జిక్యూటివ్ అధికారి(ఈవో) గా పిలువనున్నారు. నూతన వర్గీకరణలో క్లర్క్లు, బిల్కలెక్టర్లు, అటెండర్లు, శానిటరీ ఇన్స్పెక్టర్లు, పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, రాత్రి కాపలాదారుడు, ఎలక్ట్రీషియన్లు అదనంగా రానున్నారు. ఇప్పటివరకు పంచాయతీ కార్యదర్శులు ఐదు గ్రేడ్లు, సచివాలయ ఉద్యోగులు ఆరో గ్రేడ్గా ఉండగా వాటిని కేవలం మూడు గ్రేడ్లుగా చేస్తున్నారు. దీంతో పదోన్నతులు త్వరగా రావడంతోపాటు ప్రస్తుతం సీనియారిటీ విషయంలో ఎదురవుతున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయని కార్యదర్శుల నుంచి ఆనందం వ్యక్తం అవుతోంది.
గ్రామ పరిపాలనలో నూతన దిశ: ఈ సంస్కరణలతో గ్రామ పంచాయతీలు స్వతంత్రత, పారదర్శకత, సాంకేతికత కలగలిపిన కొత్త దశలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. పవన్ కల్యాణ్ ఆలోచనలో ఉన్న పల్లె పాలనలో ప్రజా భాగస్వామ్యం ఇప్పుడు ప్రభుత్వ విధానంగా మారింది. ఈ మార్పులు పల్లె స్థాయిలో పరిపాలనకు కొత్త ఉత్సాహం నింపనున్నాయి. ప్రతి గ్రామ పంచాయతీ ఇప్పుడు స్వయం పాలనతో ముందుకు సాగబోతోంది. ప్రజలతో దగ్గరగా ఉన్న ప్రభుత్వ పాలన అదే ఈ సంస్కరణల ప్రధాన లక్ష్యం.
