దేశంలోనే తొలిసారి తెలంగాణ పల్లెలకు బిగ్ మాస్టర్ ప్లాన్! - GPSAP - 2026 మార్గదర్శకాలు జారీ
GPSAP Guidelines in Telangana : రాష్ట్రంలో ప్రతీ గ్రామానికి సంబంధించిన సమగ్ర డేటా సేకరించి ఐదేళ్ల అభివృద్ధికి స్పష్టమైన కార్యాచరణ చేపట్టేలా, గ్రామపంచాయతీకి సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళికను (జీపీఎస్ఏపీ) విడుదల చేసింది.
Published : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
గ్రామాలను సమగ్రంగా అభివృద్ధి చేసి రైజింగ్ తెలంగాణ 2047లో కీలక భాగస్వామ్యం చేసే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. దేశంలోనే మొదటిసారి ప్రతీ గ్రామపంచాయతీకి సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక -జీపీఎస్ఏపీ తయారు చేయాలని నిర్ణయించింది. గ్రామానికి సంబంధించిన సమగ్ర డేటా సేకరించి, ఐదేళ్ల అభివృద్ధికి స్పష్టమైన కార్యచరణ చేపట్టేలా గ్రామపంచాయతీకి సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూల్స్ విడుదల చేసింది. ప్రణాళిక తయారీలో పంచాయతీ కార్యదర్శి నుంచి జిల్లా కలెక్టర్ వరకు బాధ్యతలు కేటాయించిన ప్రభుత్వం, అధికారులు సమాచారం ఇవ్వకపోయినా, తప్పుడు వివరాలు ఇచ్చినా చర్యలు ఉంటాయని నిబంధనల్లో స్పష్టం చేసింది.
జీపీఎస్ఏపీ తయారీకి జీవో విడుదల
గ్రామాల స్వయం సమృద్ధి, సమగ్ర వికాసమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్త ప్రయత్నం ప్రారంభించింది. రాష్ట్రంలోని ప్రతీ గ్రామానికి సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం పంచాయతీరాజ్ శాఖ నిబంధనలు ఖరారు చేసి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పంచాయతీరాజ్ చట్టం, సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలు, తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 కు అనుగుణంగా గ్రామ పంచాయతీ సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక తయారు చేయాలని సంకల్పించింది. గ్రామ పంచాయతీ అభివృద్ధి ప్రణాళికలను మూడు విభాగాలుగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
- మొదటి భాగంలో గ్రామంలోని ప్రాథమిక స్థితిగతులు, ప్రస్తుతం అమలవుతున్న కేంద్ర, రాష్ట్ర పథకాలు, కొనసాగుతున్న అభివృద్ధి పనుల స్టేటస్ వివరిస్తారు.
- రెండో భాగంలో రాబోయే 3 నుంచి 5 ఏళ్ల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని, సమగ్ర దృక్పథ ప్రణాళిక వివరిస్తారు. గత ఆర్థిక సంవత్సర నిధులు, ప్రస్తుత ఏడాది ఆదాయ, వ్యయాల ప్రాతిపదికగా దీన్ని తయారు చేయాలని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
- మూడో భాగంలో ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో చేపట్టాల్సిన పనులు, వాటికి సంబంధించిన నెలవారీ లక్ష్యాలు, పురోగతి నమోదు చేస్తారు. గ్రామ అవసరాలు, ప్రాధాన్యతల ఆధారంగా అభివృద్ధి పనులను ఎంపిక చేస్తారు.
ప్రతి గ్రామపంచాయతీకి ప్రత్యేక వెబ్సైట్, డాష్బోర్డులు
సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక తయారు చేసేందుకు గ్రామంలోని ప్రతి ఇంటికీ వెళ్లి ఉపాధి స్థితి, గృహ వసతి, భూమిలేని నిరుపేద కూలీలు, బలహీన వర్గాలు, పశు సంపద, లబ్ధిదారుల పథకాల డేటాను పంచాయతీ కార్యదర్శి సేకరించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. సేకరించిన వివరాలతో ప్రత్యేక రిజిస్టర్ను నిర్వహించడంతోపాటు, ప్రతినెలా ఆన్లైన్ పోర్టల్లో అప్డేట్ చేయాలని పేర్కొంది. ప్రతీ గ్రామపంచాయతీకి ప్రత్యేక వెబ్సైట్, అభివృద్ధి పనుల పర్యవేక్షణకు డాష్బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తారు.
తప్పుడు సమాచారం ఇస్తే చర్యలు తప్పనిసరి
గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల సిబ్బంది అడిగిన వివరాలను అందించాల్సిందేనని ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు సమాచారమిచ్చినా, దాటవేసినా క్రమశిక్షణా చర్యలు ఉంటాయని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. పంచాయతీల్లో నమోదయ్యే వివరాల్లో ఎలాంటి పొరపాట్లు లేకుండా చూసే బాధ్యతను మండల స్థాయి ఇంజినీరింగ్, ఉపాధి హామీ, సెర్ప్, పంచాయతీ అధికారులకు అప్పగించారు.
పంచాయతీ పాలకవర్గ నెలవారీ సమావేశాల్లో మొదటి ఎజెండాగా జీపీ శాప్ ప్రగతిపైనే చర్చించాలని స్పష్టం చేసింది. సర్పంచ్ల అధ్యక్షతన జరిగే ఈ సమీక్షలకు క్షేత్రస్థాయి ఉద్యోగులంతా తప్పక హాజరుకావాలని పేర్కొంది. కలెక్టర్లు, స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్లు జీపీ శాప్ పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ పల్లెల సమగ్ర పురోగతిని పర్యవేక్షించాలని సూచించింది. సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రణాళిక ద్వారా వివిధ శాఖల మధ్య సమన్వయ లోపాన్ని అధిగమించి మోడల్ విలేజ్లు ఏర్పడతాయని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది.
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