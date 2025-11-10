ETV Bharat / state

ఇంటాబయటా క్యాన్సర్‌ రోగుల కష్టాలు చూసి - 'కేశదానం'తో బాధితులకు బాసట

2019లో ప్రజ్వల కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ సొసైటీని ప్రారంభించిన శిరీష - సేవ, కెరియర్‌ రెండింటినీ ఎప్పుడూ కలపలేదు : గౌరీ శిరీష

Woman Brings Hope to Cancer Patients With Hair Donation at guntur
Woman Brings Hope to Cancer Patients With Hair Donation at guntur (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Gowri Sirisha is Giving Hope to Cancer Patients: క్యాన్సర్‌ రోగుల కష్టాలు ఆమెకు తెలుసు. ఇంటాబయటా వాళ్ల బాధలు చూసి వారి కోసం ఏదైనా చేయాలనుకున్నారు గౌరీ శిరీష. ఈ తలంపుతో ఆమె చేసిన పని తన ఇద్దరు కూతుళ్లకు కూడా అనుసరణీయ మార్గమైంది. ఆమె తన ఆలోచనలతో ఇతర మహిళలకూ ప్రేరణ ఇచ్చారు. అసలు ఆమె ఏం చేశారంటే?

కుటుంబ నేపథ్యం: గౌరీ శిరీషది గుంటూరు. వీళ్లది మధ్య తరగతి కుటుంబం. అమ్మ ఏసు కుమారి. నాన్న సూర్యనారాయణ కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ సొసైటీ ఎన్జీఓలో పనిచేసే వారు. దీని ద్వారా రోడ్లు వేయించడం, మరుగుదొడ్లు కట్టించడం, ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించడం వంటివి చేసేవారు.

GOWRI SIRISHA
అమ్మతో గౌరీ శిరీష (Eenadu)

నాన్నని చూసే ఆసక్తి: 'ఆయన్ని చూసే నాకు సామాజిక సేవ మీద ఆసక్తి కలిగింది. చిన్నప్పటీ నుంచే నేనూ ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనేదాన్ని' అని శిరీష చెబుతున్నారు. అలా ఆమె ప్రయాణాన్ని 2019లో ప్రజ్వల కమ్యూనిటీ డెవలప్‌మెంట్‌ సొసైటీతో ప్రారంభించారు. స్వచ్ఛభారత్, మొక్కలు నాటడం, రక్తదానం, వైద్య శిబిరాలు మొదలైన సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేసేవారు. ఓ వైపు ఇవన్నీ చేస్తూనే, మరోవైపు సొసైటీ తరపున విద్యార్థులకు మోటివేషనల్‌ తరగతులూ చెప్పేవారు. తన ప్రయాణంలో సేవ, కెరియర్‌ రెండింటినీ ఎప్పుడూ కలపలేదు. దేని స్థానం దానిదే ఇచ్చేవారు ఆమె.

ప్రస్తుతం లోక్‌ అదాలత్‌లో పారా లీగల్‌ వాలంటీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. తొమ్మిది ఏళ్ల క్రితం అమ్మ థైరాయిడ్‌ క్యాన్సర్‌ బారినపడ్డారు. చికిత్స సమయంలో అమ్మ పడిన కష్టం దగ్గరుండి మరి చూశాను. అప్పుడు చాలా బాధగా అనిపించింది. ఇదంతా ఒక ఎత్తైతే, కీమోల వల్ల జుట్టు రాలిపోతుండేది. దాంతో ఆమె దుఃఖం మాటల్లో చెప్పలేను.

కొంతమంది బంధువుల్లోనూ ఇదే సమస్య: మా నానమ్మ, బంధువుల్లోనూ కొందరు ఈ వ్యాధి బాధితులే ఉన్నారు. అందరిదీ ఇదే కష్టం. దాంతో నా వంతుగా వారందరికీ ఏదైనా సాయం చేయాలి అనిపించింది. అప్పుడే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ చిన్న పాప కేశదానం మీద చేసిన వీడియో చూశాను. నేనూ అలా చేయాలి అనుకున్నాను. సంబంధిత ట్రస్టును సంప్రదించి వారికి నా ఉద్దేశం వివరంగా చెప్పాను. కేశాల్ని దానం చేశాను.

నా పిల్లలు సైతం: నేను కేశాల్ని దానం చేయడం చూసి నా పిల్లలు సూర్య, ప్రజ్వల కూడా మేమూ చేస్తాం అమ్మా అని అడిగారు. సరే అని ఒప్పుకొన్నాను. అలా నాతో మొదలైన ఈ ప్రయాణం మరో 11 మందికి ప్రేరణ ఇచ్చింది. మేమంతా కలిసి ఇటీవల మరోసారి కేశదానం చేశాం అని గౌరీ శిరీష చెప్పారు. ఈ పరిధి ఇంకా విస్తరించాలి, మరింత మందికి ఈ సందేశం చేరాలి అన్నదే నా ఆశ ఆమె అన్నారు.

