మీ పంట వ్యర్థాలను కాల్చుతున్నారా? అయితే మీరు ఇకపై జరిమానా కట్టాల్సిందే!
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలోనే జారీ చేయనున్న ఆదేశాలు - వ్యర్థాలను కాల్చడంతో విలువైన వనరులను కోల్పోతారని హెచ్చరిస్తున్న నిపుణులు - రూ.5వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు జరిమానా!
Published : June 10, 2026 at 12:03 PM IST
Govt Will Issue Fine On Burning Crop Wastage : సాధారణంగా రైతులంతా వరిపంట కోసిన కొన్ని రోజులకు ఆ గడ్డిని పొలాల్లోనే కాల్చేస్తూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు వ్యవసాయదారులకు పశువులు, బర్రెలు ఉండేవి. అందువల్ల ఆ గడ్డిని వాటికి పెట్టేవారు. యంత్రాలు అందుబాటులోకి రావటంతో ఇప్పుడు వాటిని తక్కువగా పెంచుతున్నారు. దీంతో పంట వ్యర్థాలు పొలంలోనే మిగిలిపోతున్నాయి. ఈ కారణంగా ప్రస్తుతం రైతులంతా వాటిని కాల్చేస్తున్నారు. ఇలా కాల్చేయటం వల్ల తెగుళ్లు, శిలీంధ్ర వ్యాధులు రావని వ్యవసాయదారులు అనుకుంటున్నారు. కానీ ఇలా దహనం చేయటం మూలన కొన్ని అనర్థాలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్నట్లు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రూ.5వేల నుంచి రూ.10వేల వరకు జరిమానా : దేశంలో పంట వ్యర్థాలు ఏటా కొన్ని కోట్ల మెట్రిక్ టన్నులు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. దీని వల్ల పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లుతుంది. గడ్డికి నిప్పుపెడుతుండటంతో ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ విధంగా వ్యర్థాలు కాల్చితే నేరమని చట్టం చెబుతోంది. రైతులు వ్యర్థాలను కాల్చితే వారికి రూ. 5వేల నుంచి రూ. 25వేల వరకు జరిమానా విధించవచ్చు. నేషనల్ గ్రీన్ ట్రైబ్యునల్ నిబంధనల ప్రకారం పంటల వ్యర్థాలను కాల్చితే వాయు కాలుష్య నియంత్రణ చట్టాల ప్రకారం జరిమానా, జైలు శిక్షలు ఉంటాయి. కానీ ఒకటి రెండు చోట్లా మాత్రమే రైతులకు జరిమానా విధిస్తున్నారు. మిగతా చోట్లలో అవి అమలు కావడంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా దీనిపై చర్యలు తీసుకునేందుకు సమయమత్తమవుతోంది.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చర్యలు : సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయంపై ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు పంజాబ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంటలు కోసిన వెంటనే భూమిని దున్నాలన్న నిబంధనను ఖచ్చితంగా అమలు చేస్తోంది. దీంతో తెలంగాణలోనూ దీనిని అమలు చేసే అంశాన్ని వ్యవసాయశాఖ పరిశీలిస్తోంది. పంట కోసిన వెంటనే వ్యర్థాలను తగలబెట్టరాదని, పొలంలోనే దున్నాలని రైతులకు చట్టప్రకారం ఆదేశాలు ఇవ్వనున్నారు. అన్ని అంశాలు పరిశీలించాక దీనిపై ఓ నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది.
పంట వ్యర్థాలతో ఎన్నో లాభాలు :
- బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తికి, పుట్టగొడుగుల పెంపకానికి, సేంద్రియ ఎరువులు, వర్మీ కంపోస్టు తయారీకి ఈ పంట అవశేషాలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
- ఈ వ్యర్థాలను పొలంలో అలాగే వదిలేయటం వల్ల కలుపు మొక్కలను పెరగకుండా నియంత్రిస్తాయి.
- ప్రస్తుతం జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా భవిష్యత్తులో ఎరువులకు కొరత ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. దానికి బదులుగా వీటి వ్యర్థాలను వాడుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- రైతులు పంట కోసిన వెంటనే రోటావేటర్ లేదా 12డిస్క్ల యంత్రం సహాయంతో పొలంలోనే కలియ దున్నాలని శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దీని వల్ల వ్యర్థాలు భూమిలో కుళ్లి సేంద్రియ ఎరువుగా మారుతాయి. అలాగే హానికర కీటకాలు పైకి వచ్చి పక్షులకు ఆహారంగానూ మారతాయి.
జరిగే నష్టాలివే! :
- ప్రతిసారి పంట అవశేషాలను కాల్చటం వల్ల భూమిలో ఉండే సూక్ష్మపోషకాలు, సారవంతంగా ఉన్న నేల దెబ్బతింటుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
- రైతులు వీటిని కాల్చటం వల్ల పక్క రైతుల పంటలు కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
- పశు పక్ష్యాదులన్ని అగ్నికి ఆహూతి అవుతాయి. మంటలు ఆర్పే క్రమంలో రైతులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు ఉన్నాయి.
- ముఖ్యంగా పర్యావరణానికి హాని కలుగుతుందని వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు.
"పంట వ్యర్థాలను అలాగే ఉంచితేనే భూమికి లాభం. కాల్చడం వల్ల అందులో భూమిలో ఉండే సూక్ష్మపోషకాలు నశించి సారవంతంగా ఉన్న నేల కూడా దెబ్బతింటుంది. ఇది రాబోయో రోజుల్లో ఎన్నో అనర్థాలకు దారితీస్తుంది. రైతులు ఈ విషయాన్ని గ్రహించాలి. ప్రభుత్వాలు కూడా దీనిపై రైతుల్లో అవగాహన కల్పించాలి. అవగాహన లోపంతోనే ఈ సమస్య రోజురోజుకూ పెద్దదవుతోంది" - రంజిత్, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్త
పంట వ్యర్థాలు కాలుస్తున్నారా? - రైతులకు ఈ శిక్షలు పడే అవకాశం!