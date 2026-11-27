వాతావరణ మార్పులు తట్టుకునేలా పదేళ్ల కార్యాచరణకు కసరత్తు చేస్తున్న ప్రభుత్వం
Telangana Climate Conclave 2026 : తెలంగాణ క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్–2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో నిర్వహించనున్నారు. జల భద్రత, హరిత వృద్ధిపై ఐదు కీలక అంశాలపై ఇందులో చర్చించనున్నారు.
Published : November 27, 2026 at 7:30 AM IST
వాతావరణ మార్పులు తట్టుకునేలా పదేళ్ల కార్యాచరణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. డిసెంబర్లో ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్లో ప్రత్యేకంగా క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్ నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం, అందుకోసం నేడు కర్టెన్ రైజర్ సమావేశానికి ఏర్పాట్లు చేసింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకులు రవిశంకర్తో పాటు నిపుణులు సదస్సులో పాల్గొననున్నారు. ఎల్నినో సన్నద్ధత, జల భద్రత, హరిత వృద్ధి సహా ఐదు కీలక అంశాలపై ఇందులో చర్చించనున్నారు.
వాతావరణ మార్పుల ప్రభావాన్ని తట్టుకునే సుస్థిర తెలంగాణ నిర్మాణానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దశాబ్ద కాలపు సమగ్ర కార్యాచరణను సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా తెలంగాణ క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్–2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ సాయంత్రం హైదరాబాద్ ఐటీసీ కాకతీయ హోటల్లో నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, సీతక్క పాల్గొంటారు. ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ వ్యవస్థాపకుడు రవిశంకర్ ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. సేంద్రీయ వ్యవసాయ నిపుణుడు చింతల వెంకట్రెడ్డి, సుస్థిర వ్యవసాయ నిపుణుడు డాక్టర్ జి.వి.రామాంజనేయులు కూడా పాల్గొంటారు.
వాతావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే దిశగా
ఎల్నినో ప్రభావం, జల భద్రత, కరవు నివారణ, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం, హరిత వృద్ధి ప్రధానాంశాలుగా జరిగే ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తెలంగాణ క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ అజెండా–2026-2036 రూపకల్పనకు పునాది వేయనున్నారు. ప్రకృతి విపత్తులు సంభవించిన తర్వాత స్పందించే విధానానికి బదులుగా ముందస్తు సన్నద్ధత, శాస్త్రీయ ప్రణాళిక, ప్రభుత్వ శాఖల సమన్వయంతో వాతావరణ సవాళ్లను ఎదుర్కొనే దిశగా ఈ అజెండాను రూపొందించనున్నారు. ఎల్నినో పరిస్థితుల వల్ల తలెత్తే వాతావరణ మార్పులను ముందుగానే అంచనా వేసి, వాటిని సమర్థంగా ఎదుర్కొనే కార్యాచరణపై కాన్క్లేవ్లో ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నారు.
కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం ప్రధాన క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్కు దిశానిర్దేశం చేయనుంది. ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమిట్లో భాగంగా డిసెంబర్ 7 నుంచి 9 వరకు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రధాన తెలంగాణ క్లైమేట్ కాన్క్లేవ్–2026ను నిర్వహించనున్నారు. పర్యావరణ, అటవీ, శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ ఈ కార్యక్రమానికి నేతృత్వం వహిస్తుంది. ఆయా శాఖలకు రంగాలవారీ లక్ష్యాలను నిర్దేశించడంతో పాటు ప్రతిపాదిత జిల్లా క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ సెల్స్ ద్వారా క్షేత్రస్థాయిలో కార్యాచరణను అమలు చేయనున్నారు. కర్టెన్ రైజర్లో 5 కీలక అంశాలపై రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
ప్రజారోగ్యం, జీవ వైవిధ్యం
జల భద్రత-సాగు నీరు, పట్టణ వాతావరణ సవాళ్లు, ప్రజారోగ్యం, జీవ వైవిధ్యం, అడవులు–పర్యావరణ వ్యవస్థల పరిరక్షణ, వాతావరణ అనుకూల వ్యవసాయం–జీవనోపాధులు, పునరుత్పాదక ఇంధనం–సర్క్యులర్ ఎకానమీ అంశాలపై చర్చలు జరగనున్నాయి. విధాన నిర్ణేతలు, శాస్త్రవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, అంతర్జాతీయ నిపుణులతో పాటు రైతులు, సర్పంచులు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, మత్స్యకారులు, అటవీ పరిరక్షణ కమిటీల సభ్యులు, వైద్యులు, ఇంజినీర్లను కూడా ఈ చర్చల్లో భాగస్వాములను చేయనున్నారు.
క్షేత్రస్థాయి అనుభవాలు, ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఆచరణ సాధ్యమైన ప్రతిపాదనలను గుర్తించనున్నారు. క్లైమేట్ రెసిలియన్స్ అజెండాను తెలంగాణ రైజింగ్–2047 విజన్తో అనుసంధానించనున్నారు. తెలంగాణను 2034 నాటికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా హరిత, సుస్థిర అభివృద్ధి వ్యూహాలను రూపొందించనున్నారు.
సమగ్రంగా అధ్యయనం
ఎల్నినోతో ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొనేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిపుణుల కమిటీతో పాటు మంత్రివర్గ ఉప సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. జలాశయాల్లో నీటి నిల్వలు, తాగు నీటి లభ్యత, సాగు నీటి అవసరాలు, వ్యవసాయ సుస్థిరత, పశు సంరక్షణ, విద్యుత్ డిమాండ్, ప్రజారోగ్యంపై ఈ కమిటీలు సమగ్రంగా అధ్యయనం చేయనున్నాయి. తాగునీటి భద్రత, శాస్త్రీయ జల నిర్వహణ, చెరువులు–జల వనరుల పునరుద్ధరణ, వాటర్షెడ్ అభివృద్ధి, కరవు నివారణ చర్యలు, వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుగుణమైన వ్యవసాయ విధానాలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యం ఇవ్వనుంది.
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