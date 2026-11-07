అటవీ, రెవెన్యూ భూముల సరిహద్దు సమస్యలు - పరిష్కారానికి సంయుక్త సర్వే!
Forest Revenue Land Boundaries issue : అటవీ- రెవెన్యూ భూముల సరిహద్దుల పరిష్కారం దిశగా ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. దీంతో బాధితుల్లో కొత్త ఆశలు చిగురిస్తున్నాయి.
Published : November 7, 2026 at 11:58 AM IST
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని 2.18 లక్షల ఎకరాల భూముల హక్కుల్లో స్పష్టత లేకపోవడంతో లక్షలాది మంది రైతుల గోస ‘అరణ్య’ రోదనగానే మారింది. అటవీ- రెవెన్యూ భూ సరిహద్దుల సమస్య కారణంగా బాధిత కుటుంబాలు తమ భూములను వినియోగించుకోలేక ఆర్థికంగా వెనకబడిపోతున్నాయి. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి సర్కారు శ్రీకారం చుట్టడం బాధితుల్లో కొత్త ఆశలు రేకెత్తిస్తోంది. రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అటవీ, రెవెన్యూ, సర్వే శాఖలతో రెండు రోజుల క్రితం నిర్వహించిన సమీక్షలో సంయుక్త సర్వే నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలోనూ ఇలాంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పటికీ మధ్యలోనే నిలిచిపోయింది.
సరిహద్దు వివాదాల పరిష్కారంపై దృష్టి
నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జునసాగర్ నియోజకవర్గంలోని తిరుమలగిరి మండలంలో ఏర్పడిన సరిహద్దు వివాదాలను రెవెన్యూశాఖ గతేడాది సెప్టెంబరులో పరిష్కరించింది. 23 వేల ఎకరాల్లోని ఏడు వేల ఎకరాలు అటవీ ప్రాంతంగా, 4,037 ఎకరాలు రెవెన్యూశాఖకు చెందిన భూమిగా తేల్చి అర్హులకు పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమానికి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇదేమాదిరి తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సర్వే చేపట్టాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం అధునాతన రోవర్లు, టెక్నాలజీని సిద్ధం చేస్తున్నారు. జీపీవోల, లైసెన్స్డ్ సర్వేయర్ల సేవలు వినియోగించుకుంటారు. సర్వే నంబర్లు లేనిచోట్ల కొత్తవాటిని కేటాయించనున్నారు. ఒకే సర్వే నంబర్లో పలు భూములు ఉన్నట్లయితే సబ్ డివిజన్ నంబర్లు కేటాయిస్తారు. అనంతరం పాస్బుక్లు మంజూరు చేస్తారు.
ఆధునిక పద్ధతుల్లో పూర్తిస్థాయి సర్వే
ఎన్నో సంవత్సరాలుగా హక్కులు లేకుండా ఉన్న పేదలు, గిరిజనుల సమస్యలు తీర్చాలనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్దేశమని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి తెలిపారు. అటవీ- రెవెన్యూ, పట్టా సరిహద్దుల లెక్క తేలితే ఆ రైతులకు ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల సాయం నేరుగా అందేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుందన్నారు. తిరుమలగిరిలో బౌండరీల సమస్యను పరిష్కరించామని, ఇదేమాదిరి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హక్కుల సమస్య పరిష్కరిస్తామని ఆయన చెప్పారు.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని దమ్మపేటలోని 1458 సర్వే నంబరులో 2,789 ఎకరాల విస్తీర్ణం ఉంది. దీనిలో 621 మంది రైతులు సాగులో ఉండగా ఫారెస్ట్, రెవెన్యూ సరిహద్దుల సమస్య కారణంగా ఏటా వివాదాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. అశ్వారావుపేట మండలంలోని కన్నాయిగూడెంలోని 152 సర్వే నంబరులో ఉన్న మూడు వేల ఎకరాల్లోనూ ఇదే స్థితి తలెత్తింది.
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