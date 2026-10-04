ధాన్యం తిరిగి ఇస్తారా? ఆస్తులు కోల్పోతారా? - డిఫాల్టర్ రైస్ మిల్లర్ల నుంచి 'రెవెన్యూ రికవరీ'
ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ బకాయిలను చెల్లించకుండా కాలయాపన చేస్తున్న రైస్మిల్లర్లపై పౌరసరఫరాల శాఖ కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. ధాన్యం బకాయిలను రాబట్టేందుకు రెవెన్యూ రికవరీ చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది.
Published : October 4, 2026 at 7:28 AM IST
Defaulting Rice Millers in Telangana : తెలంగాణలో సివిల్ సప్లై కార్పొరేషన్కు ధాన్యం బకాయిలు ఉన్న డిఫాల్టర్ రైస్ మిల్లర్లపై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ ధాన్యాన్ని తీసుకుని, బదులుగా ఇవ్వాల్సిన బియ్యాన్ని అప్పగించకుండా నిర్లక్ష్యం వహించిన మిల్లర్లపై రెవెన్యూ రికవరీ (ఆర్ఆర్) చట్టం అమలుకు నిర్ణయించింది. ప్రత్యేక డ్రైవ్ ద్వారా ధాన్యం బకాయిల వసూలుకు ప్రణాళిక సిద్దం చేసింది. రైస్ మిల్లర్లు ధాన్యం తిరిగి ఇవ్వడం లేదా ఆస్తులు కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని పౌర సరఫరాల శాఖ హెచ్చరించింది.
ప్రభుత్వ నష్టాన్ని పూడ్చే ప్రక్రియపై అధికారులకు శిక్షణ
ప్రభుత్వానికి ఇవ్వాల్సిన కస్టమ్ మిల్లింగ్ రైస్ బకాయిలను చెల్లించకుండా కాలయాపన చేస్తున్న రైస్ మిల్లర్లపై పౌర సరఫరాల శాఖ కఠిన చర్యలకు సిద్ధమవుతోంది. ధాన్యం బకాయిలను రాబట్టేందుకు రెవెన్యూ రికవరీ చట్టాన్ని పక్కాగా అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా బకాయిలు ఉన్న మిల్లర్ల ఆస్తులను గుర్తించడం, జప్తు చేయడం, అవసరమైతే వేలం వేసి ప్రభుత్వ నష్టాన్ని పూడ్చే ప్రక్రియపై అధికారులకు ప్రత్యేకంగా శిక్షణను సైతం ఇవ్వనుంది.
ఈ నెల 5 నుంచి హైదరాబాద్లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం (ఎమ్సీహెచ్ఆర్డీ)లో అధికారులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ప్రారంభం కానుంది. తనిఖీల సమయంలో సేకరించే ఆధారాలు భవిష్యత్లో న్యాయపరమైన ప్రక్రియలోనూ ఉపయోగపడేలా రికార్డులను పక్కాగా నిర్వహించడంపై దృష్టి పెట్టామని పౌర సరఫరాల శాఖ కమిషనర్ స్టీఫెన్ రవీంద్ర ఐపీఎస్ తెలిపారు.
రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద చర్యలు
తనిఖీల్లో రైస్ మిల్లుల వద్ద ఉండాల్సిన ధాన్యం, బియ్యం నిల్వల్లో లోటు కనిపిస్తే షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేస్తామని పౌర సరఫరాల శాఖ స్పష్టం చేసింది. వివరణకు 7 రోజుల గడువు ఇస్తామని, ఆలోగా సరైన వివరణ ఇవ్వకపోయినా, బకాయిలు చెల్లించకపోయినా తదుపరి దశలో రెవెన్యూ రికవరీ చట్టం కింద చర్యలు చేపడతామని తెలిపింది. బకాయిలు చెల్లించని మిల్లర్ల యంత్రాలు, వాహనాలు, ఇతర చరాస్తులతో పాటు బ్యాంకు ఖాతాలపైనా చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేసింది.
మిల్లర్ల భూములు, ఇళ్లు వంటి స్థిరాస్తులు
ఈ ప్రక్రియతో వచ్చిన మొత్తంతో ప్రభుత్వానికి జరిగిన నష్టం పూర్తిగా భర్తీ కాకపోతే తదుపరి దశలో మిల్లర్ల భూములు, ఇళ్లు వంటి స్థిరాస్తులనూ జప్తు చేసి బహిరంగ వేలం ద్వారా బకాయిలను రాబడతామని పేర్కొన్నారు. రైస్ మిల్లుల తనిఖీలకు చేపట్టే ప్రత్యేక డ్రైవ్లో చేపట్టాల్సిన ప్రక్రియపై డిప్యూటీ తహసీల్దార్లు, అసిస్టెంట్ సివిల్ సప్లైస్ అధికారులకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు వెల్లడించారు.
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