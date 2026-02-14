స్పీడందుకున్న రాజధాని పనులు - సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-3 వర్క్స్ ప్రారంభం
వేగం పుంజుకున్న సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు పనులు - బకింగ్హాం కెనాల్పై శరవేగంగా స్టీల్బ్రిడ్జి నిర్మాణం, ఫేజ్-3లో భాగంగా 3 కి.మీ. ఎలివేటెడ్ కారిడార్, రూ.512 కోట్ల వ్యయంతో ఫేజ్-3 నిర్మాణం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 14, 2026 at 8:06 AM IST
AP Govt Speed Up Amaravati Seed Access Road Works: రాజధాని అమరావతి రహదారుల పనుల్లో మరో ముందడుగు పడింది. అమరావతి సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డులో అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఫేజ్-3 పనులన్నీ మొదలయ్యాయి. ప్రధానంగా మూడో దశలో మొత్తం 3.51 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారి నిర్మిస్తుండగా, ఇందులో దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల వరకు ఎలివేటెడ్ కారిడార్ ఉండటం గమనార్హం.
సీడ్ యాక్సెస్ రోడ్డు మూడో దశలో బ్యారేజీ దగ్గరున్న పంపింగ్ స్టేషన్ వెనుక భాగంలో మొదలై గుంటూరు ఛానల్, కొండవీటివాగు, కృష్ణా పశ్చిమ డెల్టా కాలువలను దాటి, పాత జీటీ రోడ్డుపైనున్న ఆర్చ్ బ్రిడ్జి మీదుగా, సీతానగరం కొండ పక్క నుంచి వెళ్లి ఆపై మణిపాల్ ఆసుపత్రి వద్ద చెన్నై-కోల్కతా జాతీయ రహదారిలో కలుస్తుంది. మణిపాల్ ఆసుపత్రి వద్ద ట్రంపెట్ ఇంటర్ఛేంజ్ను నిర్మిస్తారు. అంతేకాకుండా సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-1, 2 పనులు చేస్తున్న గుత్తేదారు సంస్థ ఎన్సీసీనే ఫేజ్-3 పనులను సైతం దక్కించుకుంది. దీనికితోడు కొండవీటివాగు, గుంటూరు ఛానళ్లపై బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి పైల్స్ పనులు కూడా మొదలయ్యాయి.
రూ.512 కోట్లతో ఫేజ్-3 పనులు: సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-3 రహదారి అంచనా వ్యయం మొత్తం రూ.512 కోట్లు. పన్నులు, ఇతర వ్యయాలు కలిపితే ఇంకా పెరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదు. అదే విధంగా ఫేజ్-3 లో భాగంగానే కొండవీటివాగు, గుంటూరు ఛానల్పై 262 మీటర్ల పొడవైన బ్రిడ్జి నిర్మిస్తారు. దీని తర్వాత మళ్లీ సుమారు 100 మీటర్ల పొడవైన రోడ్డు ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి నేరుగా ఎలివేటెడ్ కారిడార్ అనేది మొదలవుతుంది. ఎలివేటెడ్ కారిడార్ పాత జీటీ రోడ్డులో భాగంగా బకింగ్హామ్ కెనాల్పై నిర్మించిన ఆర్చ్ బ్రిడ్జి మీదుగా వెళ్తుంది. మధ్యలో రైల్వే లైన్ను సైతం దాటవలసి ఉంటుంది. ఆర్చ్ బ్రిడ్జి నుంచి రైల్వే లైన్ అధిగమించే వరకు బ్రిడ్జి అది ఎంతో ఎత్తులో ఉంటుంది. ఆ భాగాన్ని ఎక్స్ట్రాడోస్ బ్రిడ్జి అని అంటారు.
అదే రీతిలో సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డును పాత జీటీ రోడ్డుతోనూ అనుసంధానిస్తున్నారు. ఇందుకు బకింగ్హాం కాలువపై స్టీల్బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులనేవి శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇది ప్రీకాస్ట్ బ్రిడ్జి అని చెప్పవచ్చు. బ్రిడ్జి భాగాలను హైదరాబాద్లో రూపొందించి, ఇక్కడికి తెచ్చి అమరుస్తున్నారు. స్టీల్ గడ్డర్లు అమర్చే పనులు ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి. నాలుగు వరుసలుగా నిర్మిస్తున్న దీని పొడవు దాదాపు 110 మీటర్లు. కొండవీటివాగు, గుంటూరు ఛానళ్లపై నిర్మిస్తున్న వంతెనలను దాటిన తర్వాత సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డును స్టీల్బ్రిడ్జితో అనుసంధానిస్తూ ఒక రోడ్డును నిర్మిస్తారు.
విజయవాడ నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ మీదుగా అటు మంగళగిరి వైపు నుంచి రాజధానిలోకి వెళ్లేవారు ఈ స్టీల్బ్రిడ్జి మీదుగా సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డులోకి నేరుగా ప్రవేశించవచ్చు. స్టీల్ బ్రిడ్జి, కొండవీటి వాగు, గుంటూరు ఛానళ్లపై బ్రిడ్జిల నిర్మాణం పూర్తయితే ముందుగా సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డును పాత జీటీ రోడ్డుతో అనుసంధానిస్తారు. అంతేకాకుండా ఫేజ్-3 నిర్మాణం పూర్తయ్యేంత వరకు స్టీల్ బ్రిడ్జి మీదుగా రాజధాని అమరావతిలోకి రాకపోకలను సజావుగా సాగించేందుకు వెసులుబాటు అనేది లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం కృష్ణా కరకట్టే ప్రధాన రహదారిగా ఉన్నది. స్టీల్బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి మార్చి నెలాఖరు వరకు సమయం పడుతుంది. కొండవీటి వాగు, గుంటూరు ఛానళ్లపై బ్రిడ్జి నిర్మాణం మే నెలాఖరుకు పూర్తయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
వేగంగా ఫేజ్-2 నిర్మాణం: అమరావతికి ప్రధాన అనుసంధాన రహదారి సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు. రాజధానిలోని బోరుపాలెం నుంచి మణిపాల్ ఆసుపత్రి వరకు నిర్మిస్తున్నారు. దీని మొత్తం పొడవు 21.78 కిలోమీటర్ల 2016వ సంవత్సరంలోనే దీని నిర్మాణం మొదలైంది. అయితే తొలి దశలో బోరుపాలెం నుంచి మంతెన సత్యనారాయణరాజు ప్రకృతి ఆశ్రమం వరకు సుమారు 14.35 కిలోమీటర్ల పొడవైన రహదారి నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశారు. అనంతరం మంతెన ఆశ్రమం నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ వరకు దాదాపు 3.92 కిలోమీటర్ల రెండో దశ రహదారి నిర్మాణం భూసేకరణ సమస్యలతో నిలిచిపోయింది. ఇప్పుడు సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు పనుల్లో సైతం వేగం పుంచుకుంది.ఇక ఫేజ్-2 నిర్మాణానికి భూసమీకరణలో ఇంకా భూములు ఇవ్వని రైతులను ఒప్పించేందుకు సీఆర్డీఏ అన్ని ప్రయత్నాలను చేస్తోంది. ఇందుకు కొందరు రైతులు ముందుకొచ్చి భూములివ్వడంతో రెండోదశ నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికీ ముందుకురాని రైతుల నుంచి భూములను తీసుకునేందుకు గాను భూసేకరణ నోటిఫికేషన్ను జారీ చేసింది.
అంతేకాకుండా సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-1 తొమ్మిది వరుసలుగా నిర్మించారు. అదే విధంగా ఫేజ్-2 సైతం తొమ్మిది వరుసలుగానే నిర్మిస్తారు. మొదట మధ్యలో మూడు వరుసల రహదారిని నిర్మిస్తున్నారు. భూగర్భడ్రైనేజి, నీటిపారుదల వ్యవస్థ, విద్యుత్, ఐటీసీ కేబుళ్లు వంటివి వాటిని డక్ట్ల్లో ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి నిర్మాణం పూర్తయిన అనంతరం చెరొక వైపుగా 3 వరుసల చొప్పున మిగతా ఆరు వరుసలను పూర్తి చేసేస్తారు. ఇక ఫేజ్-2 రహదారిని మంతెన ఆశ్రమం నుంచి ప్రారంభించి భూసేకరణ సమస్య రానంత వరకు 1.6 కిలోమీటర్ల పొడవున మూడు వరుసలుగా నిర్మించి, ఆ తర్వాత కృష్ణా కరకట్ట రోడ్డుకు తాత్కాలికంగా కలిపారు. కరకట్ట రోడ్డుపై రద్దీని కొంత వరకు తగ్గించేందుకు ఈ ఏర్పాటును చేశారు.
సీడ్ యాక్సెస్ పనుల్లో భాగంగా కొండవీటివాగు, గుంటూరు ఛానల్పై బ్రిడ్జి, బకింగ్హాం కెనాల్పై స్టీల్బ్రిడ్జిల నిర్మాణలను పూర్తి చేసి సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డును పాత జీటీ రోడ్డుతో అనుసంధానిస్తే కరకట్ట రోడ్డుపై రద్దీ బాగా తగ్గే అవకాశం ఉంది. అయితే సీడ్యాక్సెస్ రోడ్డు ఫేజ్-3 నిర్మాణం సైతం పూర్తై జాతీయ రహదారితో అనుసంధానిస్తే మాత్రం రాజధానికి పూర్తి స్థాయిలో రాచబాట పడినట్లే అవుతుంది.
