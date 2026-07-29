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రైతు ప్రతి పంటకూ బీమా చేయించుకోవాల్సిందే : ముఖ్యమంత్రి

ఎల్‌నినో పరిస్థితులపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష- వేసిన ప్రతి పంటకూ బీమా చేయాల్సిందేనని స్పష్టం - కలెక్టర్లు ఆ బాధ్యత తీసుకోవాలని ఆదేశం

Govt Ordered Insurance Must Be Obtained For Every Crop Sown
Govt Ordered Insurance Must Be Obtained For Every Crop Sown (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:11 AM IST

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Govt Ordered Insurance Must Be Obtained For Every Crop Sown : రాష్ట్రంలో ఎల్‌నినో పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం వ్యూహాలు రచిస్తోంది. కష్టకాలంలో రైతులకు అండగా నిలవాలని, నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని సీఎం చంద్రబాబు తేల్చిచెప్పారు. వేసిన ప్రతి పంటకూ బీమా చేయాల్సిందేనని, ఆ బాధ్యత కలెక్టర్లదేనని స్పష్టం చేశారు.

రైతు ప్రతి పంటకూ బీమా చేయించుకోవాల్సిందే (ETV Bharat)

ఎల్‌నినో ప్రభావం పడే సూచనలు: రాష్ట్రంపై ఎల్‌నినో ప్రభావం, ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, రైతులకు అవగాహనపై సచివాలయంలో అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్షించారు. ఈ ఏడాది పొడవునా ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండే సూచనలున్నాయని, మంత్రులు, అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించాలన్నారు. వేసిన ప్రతి పంటకూ బీమా చేయాల్సిందేనని, ఎక్కడైనా నమోదు కాకపోతే అది కలెక్టర్లదే బాధ్యతని సీఎం స్పష్టం చేశారు. తాగునీటి సమస్య ఉత్పన్నం కాకుండా చూసుకోవాలని, ఏడాదికి సరిపడా పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉంచాలన్నారు.

ఎల్‌నినో ప్రభావంపై ప్రతివారం నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. రైతులకు సూచనలు, వాతావరణ పరిస్థితులు, పంటల అధ్యయనానికి వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థులను వినియోగించుకోవాలని సూచించారు. రైతుసేవా కేంద్రాల సిబ్బందిని కన్వీనర్లుగా నియమించుకుని కార్యాచరణ అమలు కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని ఆదేశించారు. హై-రిస్క్ మండలాల్లో బోరుల ఆధారంగా పంటలు కాపాడుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని చంద్రబాబు అన్నారు.

ధరలు పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి: ఎల్‌నినో ప్రభావం ఏ స్థాయిలో ఉండబోతోందో రైతులకు ముందే చెప్పాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు. ల్యాండ్‌ పార్సెళ్ల వారీగా ఏ పంటలకు ఇబ్బంది వస్తుందో గుర్తించాలని, అక్కడ భూగర్భ జలాల పరిస్థితిని తెలుసుకోవాలన్నారు. రైతుసేవా కేంద్రాల సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి అన్నదాతలకు సరైన సమాచారం ఇస్తే పెట్టుబడులు వృథా కావని చెప్పారు.

పశువుల దాణా, గ్రాసం విషయంలో ఇబ్బందులు రాకూడదన్నారు. పాల ఉత్పత్తి తగ్గడానికి వీల్లేదన్నారు. కూరగాయలు సహా నిత్యావసరాల ధరలు పెరగకుండా చర్యలు తీసుకోవాలి అని సీఎం అన్నారు. జిల్లాకొకటి చొప్పున మొబైల్ రైతు బజార్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. ఎల్‌నినో ఉపద్రవాన్ని అధికార యంత్రాంగం సవాల్‌గా తీసుకుని విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేయాలని, మార్కెట్ కమిటీలు, నీటి సంఘాల సభ్యులను భాగస్వాములను చేయాలని నిర్దేశించారు. ఎల్‌నినో కార్యాచరణలో శాఖల మధ్య సమన్వయం తప్పనిసరి అని సీఎం తేల్చి చెప్పారు.

జులై 31 వరకు పంటల బీమా నమోదుకు అవకాశం: అన్ని జిల్లాల్లోనూ, అంచనాలకు మించి ఎల్‌నినో ప్రభావం ఉండబోతోందని వ్యవసాయ, అనుబంధ శాఖల అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి చెప్పారు. రాష్ట్రంలో 122 హై-రిస్క్ మండలాలు గుర్తించినట్లు వివరించారు. జులైలో 69 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని, వచ్చే మూడు నెలల్లో సగటున 35-40 శాతం లోటు నమోదు కావచ్చని అంచనా వేశారు. జూన్-నవంబర్ మధ్య 844 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం కురవాల్సి ఉండగా, 551 మిల్లీమీటర్లకే పరిమితం కావొచ్చన్నారు. ప్రకాశం, పశ్చిమ గోదావరి, అన్నమయ్య, కృష్ణా, కడప జిల్లాల్లో అధిక వర్షాభావ పరిస్థితులుంటాయని, ఆయా జిల్లాల్లో 2 లక్షల 78 వేల హెక్టార్లలో పత్తి, లక్షా 7 వేల హెక్టార్లలో వరిపై ప్రభావం పడుతుందన్నారు.

5 నెలలకు సరిపడా 286 లక్షల 30 వేల టన్నుల పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉంచినట్లు అధికారులు సీఎంకు వివరించారు. ఆగస్టు 3 నుంచి అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు. వరికి ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టిపెట్టినట్లు, అత్యవసర విత్తన ప్రణాళికను రూపొందించామన్నారు. ఇప్పటికే కంది, ఆముదం, మినుము పంటలను కొందరు వేస్తున్నారని, జులై 31 వరకు పంటల బీమా నమోదు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. వరికి ఆగస్టు 15 వరకూ సమయం ఉందన్నారు. రాష్ట్రంలో 6 లక్షల 30 వేల హెక్టార్ల పంటలకు బీమా నమోదు చేసినట్లు సీఎంకు అధికారులు వివరించారు.

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TAGGED:

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