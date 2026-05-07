భూరిజిస్ట్రేషన్లో ప్రభుత్వాధికారుల 'పైసా వసూల్' - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తనిఖీలు చేపట్టిన ఏసీబీ
ఉచిత సేవలకు బదులు సేవకో ధర పెట్టుకుంటున్న ప్రభుత్వాధికారులు - రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కంటే ఎక్కవ డబ్బులు వసూలు - ఏసీబీ తనిఖీల్లో అనుమానస్పద డిజిటల్ లావాదేవీలు
Published : May 7, 2026 at 11:07 AM IST
Bribes In Land Registration : ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రజలకు ఉచితంగా సేవలు అందిచాల్సిన అధికారులు 'సేవకో ధర' పెట్టుకున్నారు. ఈ పనిని సవ్యంగా పూర్తిచేయడానికి ప్రత్యేక నిర్వాహకులను సైతం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ప్రభుత్వాధికారులు, డ్రైవర్లు, మీసేవ నిర్వహకులు అందరూ కలిసికట్టుగా ఒకే బాటలో నడుస్తున్నారు. ఇందులో డ్రైవర్లు, మీసేవ నడిపేవారు మధ్యవర్తులు. ఇది ఎలా జరుగుతుందంటే నిర్ణీత సమయం కంటే ముందుగానే పనిచేసి పెట్టడానికి వినియోగదారులను స్పెషల్గా నియమించుకున్న ఈ మధ్యవర్తులు సంప్రదిస్తారన్నమాట.
ఎప్పుడైతే వినియోగదారుడు డబ్బులు అందిస్తాడో, అప్పుడే ప్రభుత్వాధికారికి సమాచారం వెళుతుంది. తర్వాత వెంటనే పని పూర్తవుతుంది. మధ్యవర్తులు తమకు రావాల్సిన లంచాలు వారు అందుకుంటారు. అలా సాయంత్రం వరకు ఇలా ఎంత ఎక్కువగా పని చేస్తే అంత డబ్బులు వారిసొంతమవుతాయి.
సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో అక్రమ లావాదేవీలు : ఈ సంవత్సరం ఏప్రీల్లో ఖమ్మం మీసేవ కేంద్రం, 2026 జూన్లో బూర్గంపాడు సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో జరిపిన తనిఖీల్లో అక్రమ లావాదేవీలు జరిగినట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఖాతాలోకి డిజిటల్ లావాదేవీలు చేసినందుకు మంగళవారం ప్రైవేట్ డ్రైవర్ను అరెస్టు చేశారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయాల్లో వ్యవసాయ భూముల రిజిస్ట్రేషన్లు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పట్టణాల పరిధిలో, జాతీయ రహదారుల దగ్గర ఉన్న భూములకు రిజిస్ట్రేషన్ చేయటానికి డబ్బులు చేతులు మారుతున్నాయి. ఎవరైతే రైతులు స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్కు వస్తారో వారిని మధ్యవర్తులు సెటిల్ చేసుకుంటున్నారు.
ఫీజు ఎంత తీసుకుంటారంటే : రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, ఛార్జీల కంటే అదనంగా రూ.1,000 నుంచి రూ.1500 తీసుకుంటున్నారు. ఏవైనా తేడాలు ఉంటే రూ.10 వేల వరకు కూడా వసూలు చేస్తున్నారు. లంచాలు తీసుకుని దస్త్రంపై కోడ్ వేస్తే రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది. లేకపోతే వాయిదా పడుతుంది. ఈ విషయం ఎలా బయటకు వచ్చిందంటే ఐదు గుంటల్లోపు వ్యవసాయ భూములను క్షేత్రస్థాయిలో ఏమి విచారించాకుండానే డబ్బులు తీసుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
తనిఖీలపై ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక : మీసేవ కేంద్రాలు ఖమ్మం జిల్లాలో 148, భద్రాద్రి జిల్లాలో 125 ఉన్నాయి. వీటిలో ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 14 కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఇందులో కొన్ని మీసేవ కేంద్రాలు అక్రమాలకు 'నిలయం'గా మారాయి. ఇందులో ఉన్న ఫీజు కన్న ఎక్కవగా వసూలు చేయడం ఆనవాయితీగా మారింది. కొందరైతే రెవెన్యూ అధికారులకు మధ్యవర్తులుగా సేవలందిస్తున్నారు. ధ్రువపత్రాల నుంచి భూరిజిస్ట్రేషన్ సేవల వరకు కమీషన్లు దోచుకుంటున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏసీబీ తనిఖీలు : రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ 15న ఏసీబీ అధికారులు మీసేవ కేంద్రాలలో సోదాలు చేశారు. ఇందులో భాగంగా ఖమ్మం అర్బన్ కార్యాలయం దగ్గరలోని ఒక మీసేవ కేంద్రంలో కూడా తనిఖీలు చేపట్టారు. నిర్వాహకులకు బదులుగా మరో వ్యక్తి ధ్రువపత్రాల పనులు పంచడం, నిర్ణయించిన ఫీజు కన్న ఎక్కువగా తీసుకున్నట్లు ఏసీబీ అధికారులు గుర్తించారు. సోషల్ మీడియా అకౌంట్లలో రెవెన్యూ అధికారుల ఫోన్ నెంబర్లు ఉండటం, వారితో ఎప్పటికప్పుడు చాటింగ్ చేయడం, సెల్ఫోన్లలో మాట్లాడడం వంటి అన్ని విషయాలను ఓ తేల్చారు. అధికారులు మీసేవ నిర్వాహకులతో ఫోన్లో మాట్లాడడం, అనుమానాస్పద డిజిటల్ లావాదేవీలు చేసినట్లు గుర్తించినట్లు సమాచారం. దీంతో ఈ విషయాలపై ఉన్నతాధికారులకు ఇటీవల నివేదికను సమర్పించినట్లు తెలిసింది.
"ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ప్రైవేట్ వ్యక్తులను ప్రత్యేకంగా నియమించుకొని డిజిటల్ ఆర్థిక లావాదేవీలు చేసినట్లు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన తనిఖీల్లో గుర్తించడం జరిగింది. ఇలాంటి పనులు చేస్తున్న వారిపై త్వరలోనే చర్యలు తీసుకుంటాం" - రమేశ్, ఏసీబీ డీఎస్పీ, ఖమ్మం
