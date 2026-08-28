ETV Bharat / state

ఆమ్యామ్యాలపైనే అందరి ఫోకస్ - ఏ ఆఫీసరూ రూ.100 కోట్లకు తగ్గట్లేదు!

అధికంగా రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్‌, నీటిపారుదల, హెచ్​ఎండీఏ విభాగాల్లోనే - అధికారుల వద్ద ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు - అవినీతి సొమ్మంతా కోట్లలోనే - ఖరీదైన విల్లాలు, ఫ్లాట్లు కొనుగోలు

INCREASING CORRUPTION CASES IN TG
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవినీతి కేసులు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Officers Corruption Cases : రాష్ట్రంలో కొందరు అధికారుల అవినీతికి అంతూపంతూ లేకుండా పోతోంది. రెండేళ్లలో ఏసీబీకి పాతిక మందికి పైగా చిక్కగా, వారందరి ఆస్తులు రూ.వంద కోట్లకు పైనే ఉండటం గమనార్హం. కీలక శాఖలుగా భావించే రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్‌, నీటి పారుదల, హెచ్​ఎండీఏ విభాగాల అధికారుల పాత్రే ఇందులో సింహభాగం. జీతం కన్నా ఆమ్యామ్యాలపైనే యావ చూపుతున్న అధికారులపై ఏసీబీ, విజిలెన్స్‌ విభాగాలు సమాచారం సేకరించి సోదాలు చేస్తున్నా, కొందరు సిబ్బంది మాత్రం ఇంకా స్టార్‌ హోటళ్లలో సెటిల్‌మెంట్లకే ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

కీలక శాఖల్లోనే అవినీతి : అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారుల ఆస్తులు రోజురోజుకూ భారీగా పెరుగుతున్నాయి. కొన్నేళ్ల రికార్డులు పరిశీలిస్తే 56 మంది అధికారులు ఆదాయానికి మించి ఆస్తులు అక్రమ మార్గంలో కూడబెట్టారు. లంచాలు, బహుమతులు, స్థిరచరాస్తుల రూపంలో సంపాదించిన అవినీతి ఆస్తుల విలువ ప్రస్తుత బహిరంగ మార్కెట్‌‌లో కొన్ని రెట్లు పెరిగిపోయింది. 2024లో రెవెన్యూ, స్టాంప్స్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌, పోలీస్ శాఖలో 31 మంది అవినీతి నిరోధక శాఖకు చిక్కగా, వీరిలో డీఎస్పీ నుంచి కానిస్టేబుల్‌ స్థాయి వరకు ఉన్నారు. రెవెన్యూలో 13, రిజిస్ట్రేషన్‌లో 13, పంచాయతీరాజ్‌లో 24 మంది లంచావతారులు పట్టుబడ్డారు.

2025లో ఏసీబీ మొత్తం 199 కేసులు నమోదు చేసింది. ఇందులో 157 లంచం తీసుకుంటుండగా దాడి చేసి పట్టుకున్న కేసులుండగా, ఆయా కేసుల్లో 224 మంది నిందితులు అరెస్టయ్యారు. అందులో 176 మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకు 55 వరకు లంచం తీసుకుంటుండగా దాడి చేసి పట్టుకున్న కేసులు నమోదు కాగా, ఆదాయానికి మించి ఆస్తుల కేసులకు సంబంధించి 5 కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉండే రెవెన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్‌‌, నీటి పారుదల, రవాణా, పోలీస్, మున్సిపల్‌‌, వ్యవసాయ శాఖలకు చెందిన అధికారులే అవినీతి కేసుల్లో ఎక్కువగా పట్టుబడుతున్నారు.

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవినీతి కేసులు (ETV Bharat)

అత్యంత ఖరీదైన విల్లాలు, ఫ్లాట్లు : గత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో పని చేసిన ఇంజినీర్ల సంపాదనే పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది.‌‌ ఇంజినీర్‌‌ ఇన్‌‌చీఫ్ మురళీధర్‌‌రావు రూ.100 కోట్లు, మరో ఈఎన్​సీ భూక్యా హరిరాం రూ.200 కోట్లు, చొప్పదండి ఎస్సారెస్పీ డివిజన్‌‌-8 ఈఈ నూనె శ్రీధర్‌ రూ.150 కోట్లు సంపాదించినట్లు ఏసీబీ కేసు నమోదు చేసింది. వీరి నివాసాల సోదాల్లో అత్యంత ఖరీదైన విల్లాలు, ఫ్లాట్లు, ప్రైమ్‌‌ లొకేషన్లలో ఓపెన్‌‌ ప్లాట్లు, బ్యాంకు డిపాజిట్లు సహా విలువైన ఆభరణాలు ఇలా ఒక్కో ఇంజినీర్ వద్ద రూ.200 కోట్లకు తగ్గకుండా అక్రమాస్తులు, గుట్టలుగుట్టలుగా కరెన్సీ కట్టలు బయటపడ్డాయి.

రూ.కోట్లలోనే అవినీతి సొమ్ము : ఇక రెడ్కో డీఈ ముత్యం వెంకటరమణ రూ.400 కోట్లు, డీఎస్​పీ సంకిరెడ్డి భీమారెడ్డి వద్ద రూ.300 కోట్లు, ల్యాండ్స్‌ అండ్‌ సర్వే డీడీ సుంకరి నరహరిరావు రూ.150 కోట్లు, ఆర్‌ అండ్‌ బీ ఈఎన్​సీ మోహన్ నాయక్ రూ.200 కోట్లు ఆర్జించినట్లు ఏసీబీ విచారణలో వెలుగు చూశాయి. జిల్లా రిజిస్ట్రార్‌ కనకరాజు రూ.130 కోట్లు, మేడ్చల్‌ సబ్‌ రిజిస్ట్రార్‌ రాధాకృష్ణ రూ.160 కోట్లు, తాజాగా భూపాలపల్లి మైనింగ్‌ ఏడీ జయరాజ్‌ రూ.100 కోట్లు సంపాదించినట్లు అవినీతి నిరోధక శాఖ విచారణలో తేలింది.

ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం : ఇలా ఏసీబీ దాడుల్లో రూ.వందల కోట్ల ఆస్తులతో అధికారులు చిక్కుతున్నా ఇంకా కొందరు రెవెన్యూ, మున్సిపల్‌ అధికారుల తీరులో మార్పు రావడం లేదన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. రియల్‌ ఎస్టేట్‌ వ్యాపారం ఎక్కువగా సాగుతున్న రంగారెడ్డి, మేడ్చల్‌, హైదరాబాద్‌ జిల్లాల్లో రెవెన్యూ అధికారులపై ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ ఆరోపణలపై ఏసీబీ, విజిలెన్స్‌ విభాగాలు ఎప్పటికప్పుడు సమాచారం సేకరిస్తున్నాయి. కొందరు రెవెన్యూ అధికారులైతే ఉన్నతాధికారులు, నాయకుల పేర్లు చెప్పి స్టార్‌ హోటల్స్‌లో సెటిల్‌మెంట్స్‌ చేస్తున్న తీరుపైనా ఏసీబీ అధికారులు దృష్టి సారించారు. హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఓ మండల తహసీల్దార్‌ వివాదాస్పద భూములను ఐదు నక్షత్రాల హోటల్స్‌లో సెటిల్‌ చేస్తున్నట్లు ఏసీబీ దృష్టికొచ్చింది. విజిలెన్స్‌ యంత్రాంగం ఆ అంశంపై దృష్టిపెట్టింది.

వైఖరిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు : అవినీతికి అలవాటుపడ్డ కొందరు ఇష్టానుసారం మ్యుటేషన్లు, ఎన్​వోసీలు ఇచ్చేస్తున్నారు. న్యాయస్థానాల పరిధిలో ఉన్న భూములను సైతం క్లియర్‌ చేస్తున్న తీరుపై సీఎం​వోకు ఫిర్యాదు అందింది. కీలక సమాచారాన్ని ఏసీబీ, విజిలెన్స్‌ విభాగాలు సేకరించి తనిఖీలు చేస్తున్నా అవినీతి అధికారుల వైఖరిలో మాత్రం మార్పు రావడం లేదు.

ఏడీ జయరాజు అరెస్టు - ఆయన నివాసాల్లో రూ.100 కోట్ల ఆస్తులు గుర్తించిన ఏసీబీ

అప్పుడు అధికారంతో దోచేశారు - ఇప్పుడు భయంతో దాస్తున్నారు - ఏసీబీ దెబ్బతో బెదిరిపోతున్న అధికారులు

TAGGED:

CORRUPTION CASES IN TELANGANA
INCREASING CORRUPTION CASES IN TG
GOVT OFFICERS CORRUPTION CASES
రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవినీతి
OFFICERS CORRUPTION CASES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.