విజయవాడలోనూ డీజీ రైతు బజార్లు - యాప్ వినియోగంపై అవగాహన కల్పిస్తున్న అధికారులు
ఏపీలో కొత్తరూపు సంతరించుకుంటున్న రైతు బజార్లు - డీజీ యాప్ ద్వారా ఇళ్లకే కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు అందజేత - తాజాగా విజయవాడలోనూ డీజీ రైతు బజార్ కార్యకలాపాలు ప్రారంభం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 9:16 AM IST
Digi Rythu Bazaars in Vijayawada: వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో రైతు బజార్లు కొత్తరూపు సంతరించుకుంటున్నాయి. యాప్ ద్వారా వినియోగదారుల ఇళ్లకే కూరగాయలు, నిత్యావసరాలు సమకూరుస్తున్నారు. ఇప్పటికే విశాఖ, గుంటూరు, కాకినాడ జిల్లాల్లో ఆన్లైన్ రైతుబజార్లకు శ్రీకారం చుట్టగా, తాజాగా విజయవాడలోనూ యాప్ ద్వారా కార్యకలాపాలు ప్రారంభించారు. అందరికీ డీజీ రైతుబజార్ యాప్ వినియోగంపై అధికారులు ప్రచారం కల్పిస్తున్నారు.
ఏపీలో డీజీ రైతుబజార్లు: ప్రభుత్వం రైతుబజార్లను అందుబాటులోకి తెచ్చాక కూరగాయలు సరసమైన ధరలకే లభ్యమవుతున్నాయి. రైతులు కూడా తమ సరుకులను ఇక్కడే విక్రయిస్తూ లబ్ధి పొందుతున్నారు. కాలానుగుణంగా మారిన పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంటి వద్దకే కూరగాయలు అందించే సేవలను తాజాగా అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆన్లైన్ విక్రయాలు పెరుగుతుండటంతో డీజీ రైతుబజార్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఏపీ మార్కెటింగ్ శాఖతోపాటు మాచింట్ సంస్థ సంయుక్తంగా ఈ సేవలను అందిస్తున్నాయి.
నేరుగా ఇంటి వద్దకే డోర్ డెలివరీ: గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డీజీఆర్బీ యాప్ను ముందుగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫోన్ నంబర్, చిరునామా వంటివి నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత దగ్గర్లోని రైతుబజార్కు ఆర్డర్ చేస్తే నేరుగా కూరగాయలు ఇంటికే రానున్నాయి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, కొన్ని నిత్యావసర వస్తువులు సైతం ఇంటి వద్దకే అందుతాయి. కనీసం వంద రూపాయలలోపు ఆర్డర్ చేస్తే హ్యాడ్లింగ్ ఛార్జీలు, జీఎస్టీ కలిపి రూ. 49 వరకు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారు.
ఆన్లైన్ రైతుబజార్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల మార్కెటింగ్ విస్తరణతోపాటు వినియోగదారులకు సులభతరంగా సేవలు అందించడానికి వీలవుతుందని అధికారులు తెలిపారు. ఆన్లైన్ రైతుబజార్ల నిర్వహణలో తలెత్తే చిన్నచిన్న సమస్యలపై అధ్యయనం తర్వాత పూర్తిస్థాయిలో అన్ని ప్రాంతాల్లో డీజీ రైతుబజార్లను ప్రజలకు అందుబాటులోకి తెచ్చే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు.
"ఆన్లైన్ డీజీఆర్బీ సేవల ద్వారా రైతు బజార్లకు రాలేని పెద్దవారు, ఉద్యోగులు, గృహిణులందరికీ ఇది సౌకర్యంగా ఉంటుంది. అది కూడా పెద్దగా ఛార్జీలేం కాదు. రైతు బజారులో ఎంతైనా ధర ఉంటుందో అంతే ఉంటూ ఆన్లైన్ ద్వారా అందించడం జరుగుతుంది. సర్వీస్ ఛార్జెస్ ఒకటే వారి వద్ద నుంచి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ సేవలను వినియోగించుకునే వారికి అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ డీజీఆర్బీ రైతు సేవల ద్వారా రైతులకు సైతం ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ అవకాశాన్ని రైతులు, వినియోగదారులు సద్వినియోగపరచుకోవాలని ఈ సందర్బంగా కోరుతున్నాను"-ఎం.రమేశ్బాబు ,ఎస్టేట్ ఆఫీసర్, పటమట రైతుబజార్
"ఆన్లైన్ రైతుబజార్లు అందుబాటులోకి రావడం వల్ల మార్కెటింగ్ విస్తరణతోపాటు వినియోగదారులకు సులభతరంగా సేవలు అందించడానికి వీలవుతుంది. ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతే కాకుండా సమయం వృథా కాకుండా ఈ సేవలు ఎంతగానో దోహదపడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ వేసవి కాలంలో రైతుబజార్లకు రాలేని వారికి ఈ సేవలు ఉపయుక్తంగా ఉంటాయి. రైతు బజారులో నిర్ణయించిన ధరలకే మీ ఇంటికి డోర్ డెలివరీ ద్వారా సేవలు అందుతాయి. కాకపోతే డెలివరీ చేసినందుకు కొద్ది మొత్తంలో మాత్రమే సర్వీస్ ఛార్జీలను వసూలు చేస్తారు. సామాన్య ప్రజలు, ఉద్యోగులు, వృద్ధులు, మహిళలు ఇలా అందరూ ఈ డీజీఆర్బీ సేవలను పొందాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం"-శ్రీనివాస్, కోఆర్డినేటర్, డీజీ రైతుబజార్
రైతుబజార్ల నుంచి కూరగాయలు డోర్ డెలివరీ - పైలట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభం
ఏపీలో 80 కొత్త రైతు బజార్లు - గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు