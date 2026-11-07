తక్కువ నీరు - ఎక్కువ ఆదాయం - 'ప్రాజెక్ట్-K'తో ఎల్నినోకు రైతుల చెక్
Crops Generate Income With Less Water : తెలంగాణ ఎదుర్కొంటున్న ఎల్నినో పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభుత్వం తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే పంటలు పండించేలా రైతులకు అవగాహన కల్పిస్తోంది.
Published : November 7, 2026 at 11:07 AM IST
ప్రస్తుతం ఎల్నినో నేపథ్యంలో తీవ్ర కరవు పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో వరి, మొక్కజొన్న వంటి పంటలు కాకుండా తక్కువ నీటితో ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే పంటల వైపు మళ్లాలని రైతులకు ప్రభుత్వం అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఇదే దిశలో నారాయణపేట జిల్లా కోస్గి డివిజన్లో ప్రాజెక్టు కే-100 పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమం అమలవుతోంది.
వ్యవసాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో కూరగాయలు, పూలు, పండ్ల తోటలు సాగు చేస్తున్న 100 మంది అభ్యుదయ రైతులను ఎంపిక చేసి వారికి సలహాలు, సూచనలు ఇస్తున్నారు. ప్రభుత్వ సబ్సిడీతో పాటు మరింత మంది వాణిజ్య పంటల వైపు మళ్లేలా ప్రోత్సహిస్తున్నారు.
ప్రాజెక్టు K-100 పేరుతో వినూత్న కార్యక్రమం
ప్రస్తుతం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సాగు పరిస్థితులు మారాయి. పదేళ్లుగా వర్షాలు బాగా కురవడం, 24 గంటల కరెంట్, ఇతర పథకాలతో రాష్ట్రంలో వరి సాగు గణనీయంగా పెరిగింది. మరోవైపు పత్తి, మొక్కజొన్న వంటి సంప్రదాయ పంటల సాగు పెరగ్గా, నూనె గింజలు, పప్పు ధాన్యాలు ఇతరత్రా సాగు భారీగా తగ్గిపోయింది. దీన్ని అధిగమించేందుకు కూరగాయలు, పూలు, పండ్ల తోటల పెంపకం వైపు మళ్లాలని రైతులకు ప్రభుత్వాలు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు.
అందులో భాగంగా నారాయణపేట జిల్లా కలెక్టర్ ప్రియాంక చొరవతో కోస్గి డివిజన్లో ప్రాజెక్టు కే-100 కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. కోస్గితో పాటు పరిసర మండలాల్లో సంప్రదాయానికి భిన్నంగా పంటలు సాగు చేస్తున్న రైతులను ప్రోత్సహించడంతో పాటు ప్రభుత్వ సబ్సిడీలు సైతం అందిస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
సంప్రదాయ పంటలు కాకుండా ప్రాజెక్టు కే-100తో రైతులకు వినూత్నంగా తెలియజేస్తున్నాం. చిక్కుడు, కాకర, గుమ్మడి, కూరగాయలు, బీర, యాపిల్ సాగు వంటివి, షెడ్ ద్వారా మేకల పెంపకం, పుచ్చకాయ, బంతి, మల్లెపూల సాగు వంటివి ఎలా సాగు చేయాలో తెలియజేయడం కోసం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. - రామకృష్ణ, మండల వ్యవసాయ అధికారి
నూతన పద్ధతులతో లాభాలార్జిస్తున్న రైతులు
సంప్రదాయ పంటల సాగులో నష్టభయం ఎక్కువగా ఉంటుందని ప్రాజెక్టు K-100 రైతులు చెబుతున్నారు. పంట దిగుబడి కోసం 3 నెలలు అంతకు మించి వేచి చూడాల్సి రావడంతో పాటు అతివృష్టి, అనావృష్టి కారణంగా పెట్టుబడి సైతం రాని పరిస్థితులుంటాయంటున్నారు. బీర, కాకర, టమాట, వంకాయ, చిక్కుడు వంటి కూరగాయలు, కనకాంబరం, కాకడ మల్లెలతో పాటు డ్రాగన్ ఫ్రూట్, యాపిల్ సైతం సాగు చేస్తున్నారు.
ఉన్న నీటిని సమర్థంగా వినియోగించుకునేలా డ్రిప్ ఇరిగేషన్, మల్చింగ్ విధానాన్ని వాడుతున్నారు. సాగులోనూ అంటుకట్టడం, పురుగుల నివారణకు నూతన పద్ధతులను అవలంభిస్తూ లాభాలు ఆర్జిస్తున్నామని రైతులు అంటున్నారు. ప్రస్తుతం అధికమవుతున్న వరి సాగుతో రైతులకు పెద్దగా ఆదాయాలు మిగలకపోగా, మీథేన్ వంటి వాయువులు పర్యావరణానికి హానీ చేస్తున్నాయి. కూరగాయల సాగు ప్రోత్సహిస్తే రైతులు లబ్ధి పొందడంతో పాటు వినియోగదారులకు ఆర్థిక భారం తప్పనుంది.
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