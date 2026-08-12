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పర్యటకులకు కొత్త అనుభూతి - మర్దగుడ ఎకో టూరిజంలో 24 కిలోమీటర్లు ట్రెక్కింగ్

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మర్దగుడలో ఎకో టూరిజం పార్కు నిర్మాణం - తుది దశకు చేరుకున్న పనులు - కొండలపై ట్రెక్కింగ్ చేయాలనుకునే వారి కోసం ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు

Trekking Facilities in Mardaguda
Trekking Facilities in Mardaguda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 4:38 PM IST

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Trekking Facilities in Mardaguda : అటవీ ప్రాంతంలో పర్యటకులకు ఒక ప్రత్యేకమైన అనుభూతిని అందించేలా రూపొందించిన ఈ పర్యావరణ-పర్యాటక (eco-tourism) పార్క్​ పనులు తుది దశకు చేరుకున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అనంతగిరి మండలంలోని మర్డగూడ గ్రామ సమీపంలో ఈ ప్రాజెక్టును అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. సందర్శకులను ఆకట్టుకునేలా అందంగా తీర్చిదిద్దుతున్న ఈ ప్రకృతి పార్కును ప్రారంభించేందుకు ఐటీడీఏ (ITDA), అటవీ శాఖ అధికారులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కాఫీ తోటల మధ్య కొలువై ఉన్న ఈ పార్కు, పర్యాటక రంగానికి కొత్త ఊతాన్ని ఇవ్వనుంది. అలాగే ఇక్కడి కొండలను అన్వేషించాలనుకునే ట్రెక్కింగ్ ఔత్సాహికుల కోసం ప్రభుత్వం అద్భుతమైన ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.

24 కిలోమీటర్ల మేరకు ట్రెక్కింగ్: మన్యం ప్రాంతంలో పర్యాటక రంగానికి ఒక కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమైంది. స్థానిక కొండల మీదుగా వెళ్లే ఒక ట్రెక్కింగ్ మార్గాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించింది. వన్యప్రాణి సలహాదారు, భారతీయ పర్వతారోహకుడు అయిన అరుణ్ కుమార్ నేతృత్వంలో, అనంతగిరి అటవీ శాఖా అధికారి సీతారాం, ఇతరులతో కూడిన ఒక బృందం ఈ మార్గంలో ట్రయల్ రన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ఖరారు చేసిన ఈ మార్గం సుమారు 24 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది.

ఇది అనంతగిరి మండలంలోని మర్దగూడ పర్యావరణ పర్యాటక ప్రాజెక్ట్ నుంచి ప్రారంభమై, గాలికొండ మీదుగా రక్తకొండ వరకు వెళుతుంది. రాజూపాక, డెక్కపురం గ్రామాల మీదుగా వెళ్లే సంగంవలస, డోనమోరి మార్గాల మధ్య ఉన్న ఒక ప్రముఖ కొండపై ఈ బృందం జాతీయ జెండాను కూడా ఎగురవేసింది. సంగంవలస కొండ సముద్ర మట్టానికి సుమారు 1,640 మీటర్ల ఎత్తులో ఉందని, ఈ మార్గం ట్రెక్కింగ్ చేసేవారికి అసాధారణమైన అనుభూతిని అందిస్తుందని బృంద సభ్యులు పేర్కొన్నారు.

ఎకో-పార్క్‌లో అనేక ఆకర్షణలు: ఈ పర్యావరణ పర్యాటక పార్క్ కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే కాకుండా, ప్రకృతి అద్భుతాలను సజీవంగా ప్రదర్శించేలా అనేక ప్రత్యేక సౌకర్యాలతో అభివృద్ధి చేయబడుతోంది.

గ్రీన్ కాటేజీలు: పర్యాటకుల వసతి కోసం, అన్ని ఆధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన పది ప్రత్యేకమైన చెక్క కాటేజీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

రంగురంగుల సీతాకోకచిలుకల ప్రపంచం: ఒక ప్రత్యేకమైన "ఓపెన్ బటర్‌ఫ్లై గార్డెన్" (బటర్‌ఫ్లైల కోసం బహిరంగ ఉద్యానవనం) ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సీతాకోకచిలుకలను ఆకర్షించే, వాటికి అవసరమైన మకరందాన్ని అందించే వివిధ రకాల పూల మొక్కలను ఇక్కడ సాగు చేస్తున్నారు.

స్కై-వ్యూ వాచ్ టవర్: చుట్టూ ఉన్న దట్టమైన అడవి, పచ్చని కొండల అందాలను పర్యాటకులు ఆస్వాదించేందుకు వీలుగా ఒక ఎత్తైన వాచ్‌టవర్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

ఆర్కిడేరియం & ఔషధ ఉద్యానం: అరుదైన, అందమైన ఆర్కిడ్‌ల కోసం ఒక 'ఆర్కిడేరియం'తో పాటు, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే వివిధ ఔషధ మొక్కలతో కూడిన ఉద్యానవనాన్ని ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నారు.

జీవవైవిధ్య అధ్యయన కేంద్రం: తూర్పు కనుమలలోని విభిన్న అటవీ సంపద, వన్యప్రాణులు, జీవవైవిధ్యం గురించి సందర్శకులకు, విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించడానికి ఒక ప్రత్యేక అధ్యయన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

గిరిజన సేంద్రియ ఉత్పత్తుల అమ్మకం: పర్యాటకులు అడవి నుంచి సేకరించిన స్వచ్ఛమైన తేనె, పసుపు, కాఫీ పొడి వంటి సేంద్రియ అటవీ ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేయగల ఒక ప్రత్యేక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్‌ను నిర్మిస్తున్నారు.

అందరినీ ఆకట్టుకునేలా - తుది దశకు మర్దగూడ ఎకో టూరిజం పార్కు పనులు

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TAGGED:

మర్దగుడ ఎకో టూరిజం ప్రాజెక్టు
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