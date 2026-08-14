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పరిశ్రమల కోసం లక్ష ఎకరాలతో భూ బ్యాంక్‌ - ఏపీఐఐసీ ప్రణాళిక

రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటు కోసం కనీసం లక్ష ఎకరాలతో భూ బ్యాంక్‌పై దృష్టి - వివిధ పరిశ్రమలకు ఇప్పటి వరకు సుమారు 1.75 లక్షల ఎకరాలను కేటాయించిన ఏపీఐఐసీ

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:24 AM IST

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1 Lakh Acre Land Bank : రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిని వేగవంతం చేయడానికి, భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి కనీసం 1 లక్ష ఎకరాల ల్యాండ్ బ్యాంక్‌ను (భూ బ్యాంక్) సిద్ధం చేయడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పరిశ్రమల స్థాపనకు భూసేకరణే అతిపెద్ద సవాలుగా మారుతున్న తరుణంలో, ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు పెట్టుబడిదారులకు ఎంతో సానుకూలంగా మారనుంది.

భూమిని సేకరించడంపై ఏపీఐఐసీ దృష్టి : రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటును సులభతరం చేసేందుకు కనీసం లక్ష ఎకరాల భూ బ్యాంకును (land bank) ఏర్పాటు చేయడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ భూములను దశలవారీగా సేకరించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించారు. ఇందులో 60–70% ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా, ఆయా ప్రాంతాల మధ్యలో ఉన్న ప్రైవేట్ భూములను కూడా సేకరించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ప్రతిపాదనలను జిల్లా కలెక్టర్లకు పంపారు. వివిధ పరిశ్రమల కోసం 60,000 ఎకరాల భూమిని సేకరించడంపై ఏపీఐఐసీ (APIIC - ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పన సంస్థ) ప్రధానంగా దృష్టి సారిస్తోంది. భూ సేకరణ- ఆయా ప్రాంతాల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం భారీగా నిధులు వెచ్చించాలని ఏపీఐఐసీ భావిస్తోంది. మహారాష్ట్ర, తమిళనాడు, గుజరాత్ రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తమ రాష్ట్రంలో మెరుగైన భూ బ్యాంకు అందుబాటులో ఉందని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

పరిశ్రమల కోసం 1.75 లక్షల ఎకరాలు: ఇప్పటివరకు, ఏపీఐఐసీ వివిధ పరిశ్రమల కోసం సుమారు 1.75 లక్షల ఎకరాలను కేటాయించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలో, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం 22,000 ఎకరాల భూమిని సేకరించారు. ప్రస్తుతం అనేక సంస్థల కోసం భూ సేకరణ జరుగుతోంది. ఇందులో BPCL కోసం 6,000 ఎకరాలు, Indosol కోసం 1,000 ఎకరాలు, JSW కోసం 3,200 ఎకరాలు, భాభా అణు పరిశోధనా కేంద్రం (BARC) కోసం 3,000 ఎకరాలు, NTPC కోసం 4,000 ఎకరాలు ఉన్నాయి. అదనంగా ఇతర పరిశ్రమల కోసం మరో 60,000 ఎకరాలను సేకరించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు, వీటిని వార్షిక విడతల వారీగా సేకరించాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ఈ ఏడాది కనీసం 20,000 ఎకరాలను సేకరించాలని ఏపీఐఐసీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్న కంపెనీల కోసం కనీసం 1.25 లక్షల ఎకరాల భూమి అవసరమవుతుందని ఏపీఐఐసీ అంచనా వేస్తోంది. ప్రస్తుతం వివిధ జిల్లాల్లో ఏపీఐఐసీ వద్ద 46,845 ఎకరాల భూమి అందుబాటులో ఉంది. వివిధ పరిశ్రమలకు భూమిని కేటాయించిన తర్వాత కూడా కనీసం లక్ష ఎకరాల భూ బ్యాంకును నిర్వహించేలా ప్రతిపాదనలు రూపొందించామని ఏపీఐఐసీ వైస్ చైర్మన్ & ఎండీ దినేశ్​ కుమార్ తెలిపారు. అందుబాటులో ఉన్న భూములను ఇప్పటికే గుర్తించామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

జిల్లాల వారీగా ఏపీఐఐసీ వద్ద ఉన్న భూములు
జిల్లా పేరువిస్తీర్ణం(ఎకరాల్లో)
అనకాపల్లి 3,579.97
చిత్తూరు3,358.85
ఏలూరు445.40
గుంటూరు971.60
కడప5,075.74
కాకినాడ481.29
కర్నూలు8,192.18
ప్రకాశం3,820.66
పుట్టపర్తి2,036.98
శ్రీకాకుళం2,719.23
తిరుపతి3,460.01
తిరుపతి9,831.92
స్పెషల్ ప్రాజెక్టులు
విజయవాడ1,225.71
విశాఖపట్నం1,645.66

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TAGGED:

LAND FOR INDUSTRIES
పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూములు
APIIC LAND SEGREGATION
ఆంధ్రప్రదేశ్ పారిశ్రామిక సంస్థ
1 LAKH ACRE LAND BANK

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