పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు - ప్రోత్సహించడానికి రూ. 250 కోట్లు
మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.250 కోట్ల ప్రత్యేక నిధి - ప్రతి నగరంలో రూ. 50 కోట్లు ఖర్చు - హరిత పర్యాటక రవాణా, ఎలక్ట్రిక్ బీఆర్టీఎస్, సరుకు రవాణా కారిడార్ల అభివృద్ధి
Published : May 2, 2026 at 10:27 AM IST
Special Fund For Electrical Buses : రాష్ట్రంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ, రవాణా వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) వినియోగాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రోత్సహించడానికి రూ. 250 కోట్ల ప్రత్యేక నిధిని ఏర్పాటు చేయడంతో ఈ రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకోనున్నాయి. ఈ నిధిని మొదటగా ఐదు ప్రధాన నగరాల్లో సమానంగా రూ. 50 కోట్లు కేటాయించి అవి ఈవీ మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి ఉపయోగించనున్నారు. ఈ చర్య ద్వారా పర్యావరణ అనుకూల రవాణా విధానాలను చేపట్టి 2047 నాటికి కార్బన్ ఉద్గారాలు తటస్థం చేసే లక్ష్యాన్ని ఆచరించాలనే సంకల్పంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చింది.
రవాణా నెట్వర్క్ నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి : పురపాలక పరిపాలన పట్టణాభివృద్ధి శాఖ శుక్రవారం విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలను బట్టి, ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా ఐదు నగరాల్లో దశలవారీగా అమలు చేయబడనుంది. ఈ నగరాలు విశాఖపట్నం, విజయవాడ, రాజమహేంద్రవరం, నెల్లూరు, తిరుపతి. ఈ ప్రాంతాలలో ఈవీ వినియోగం పెంచడమే కాకుండా అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేసి, పర్యావరణ హితమైన రవాణా నెట్వర్క్ నిర్మాణంపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించనున్నారు.
ఈ బస్సుల కోసం ప్రధాన లక్ష్యాలు : ప్రధాన లక్ష్యాల్లో అధిక సామర్థ్యం గల ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటుతో పాటు, గ్రీన్ కారిడార్లు, ప్రత్యేక మార్గాలు, జీరో-ఎమిషన్ జోన్ల అభివృద్ధి చేయడం ఉంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి 9 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఒక ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఉండే విధంగా, నగరాల మధ్య రహదారుల వైపు ప్రతి 30 కిలోమీటర్లకు ఒక ఛార్జింగ్ సౌకర్యాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. ఈ ప్రత్యేక నిధి వినియోగం ప్రధానంగా ఛార్జింగ్ సౌకర్యాల అభివృద్ధి, విద్యుత్ గ్రిడ్ బలోపేతం, బ్యాటరీ మార్పిడి సౌకర్యాల ఏర్పాటు, కొత్త సాంకేతికతల ప్రయోగాత్మక అమలు, వినియోగదారులకు ప్రోత్సాహక కార్యక్రమాలు నిర్వహణకు కేటాయించనున్నారు.
రాష్ట్రం అగ్రగామిగా నిలిచేందుకే ఈ ప్రణాళిక : పురపాలక పరిపాలన పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి సురేష్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, "ఈ నిర్ణయం రాష్ట్ర పట్టణ రవాణా రంగంలో ఒక కీలకమైన పరిణామంగా నిలుస్తుంది. పర్యావరణ సవాళ్లను దాటి ఈవీల వినియోగం పరిష్కారం కావడానికి దోహదపడుతుంది. హరిత వృద్ధి, ఈ-మొబిలిటీ రంగాల్లో రాష్ట్రం అగ్రగామిగా నిలవడానికి ఈ ప్రణాళిక సహాయపడుతుంది" అని చెప్పారు.
ప్రతి నగరానికి ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్రణాళికలు కూడా రూపొందించారు:
- విశాఖపట్నం: హరిత పర్యాటక రవాణా, ఎలక్ట్రిక్ బీఆర్టీఎస్, సరుకు రవాణా కారిడార్ల అభివృద్ధి.
- విజయవాడ: బీఆర్టీఎస్ కారిడార్ల వెంబడి హరిత మార్గాలు, లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఈవీ ఛార్జింగ్ సౌకర్యాల ఏర్పాటు.
- రాజమహేంద్రవరం: ఎలక్ట్రిక్ నదీ రవాణా వ్యవస్థ అమలు, వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల రవాణా మార్గాల అభివృద్ధి.
- నెల్లూరు: చేపల రవాణా కోసం ఈవీ ఆధారిత లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు.
- తిరుపతి: తిరుమలలో షటిల్ సర్వీస్ వ్యవస్థ విద్యుదీకరణ, యాత్రికుల కోసం శూన్య కర్బన ఉద్గార మండలాల అభివృద్ధి.
కార్బన్ తటస్థత సాధించే లక్ష్యం: ఈ పథకం ద్వారా రాష్ట్రం పర్యావరణ పరిరక్షణకు తోడ్పడుతూ,ఆధునిక రవాణా విధానాలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. 2047 నాటికి కార్బన్ తటస్థత సాధించే లక్ష్యంతో చేపట్టిన ఈ కార్యాచరణ రాష్ట్రంలో సుస్థిర అభివృద్ధికి మైలురాయి అవుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
