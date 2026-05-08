ఓఆర్ఆర్, ఆర్ఆర్ఆర్లో మధ్య లాజిస్టిక్ పార్కులు - యువతకు జాబ్ గ్యారెంటీ!
వస్తు నిల్వ, రవాణాకు కీలకంగా తెలంగాణ - ఓఆర్ఆర్-ఆర్ఆర్ఆర్ల మధ్య లాజిస్టిక్స్ కారిడార్ - గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల అనుసంధానం - తెలంగాణ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ 2.0 ప్రధాన లక్ష్యాలు
Published : May 8, 2026 at 10:02 AM IST
Logistics Corridor Between ORR and RRR : దేశంలో వస్తువుల నిల్వ, రవాణాకు కేంద్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నిలపాలనే లక్ష్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ‘లాజిస్టిక్స్ పాలసీ 2.0’ పేరుతో నూతన పాలసీని త్వరలో తీసుకురానుంది. ఒక వస్తువు తయారు అయిన చోటు నుంచి కస్టమర్కు చేరేంతవరకు ప్రతి దశను కలిపి ‘లాజిస్టిక్స్’ అని వ్యవహరిస్తుంటారు. దక్షిణాదిలో సముద్ర తీరం లేని రాష్ట్రం అయినప్పటికీ ఆ ప్రతికూలతను అధిగమిస్తూ లాజిస్టిక్స్ రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అగ్రభాగాన నిలపాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. తెలంగాణ విజన్-2047లో భాగంగా ప్రతిపాదించిన ప్యూర్(పెరి-అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ) జోన్ తెలంగాణ ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చనుందని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం బలంగా విశ్వసిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12-13 కొత్త లాజిస్టిక్ పార్కులు : ఔటర్ రింగ్ రోడ్(ఓఆర్ఆర్), రీజినల్ రింగ్ రోడ్(ఆర్ఆర్ఆర్)ల మధ్య ఉన్న ప్రాంతాన్ని లాజిస్టిక్స్ కారిడార్గా అభివృద్ధి చేస్తే గ్రామాల్లో సాగయ్యే పంటల దిగుబడులు, తయారయ్యే వస్తువులు అతి త్వరగా నగరాలకు, ఎగుమతి కేంద్రాలకు చేరవేసేందుకు వీలుపడుతుంది. పారిశ్రామిక క్లస్టర్లు నేరుగా మార్కెట్లు, ఓడరేవులతో కనెక్ట్ అవుతాయని అప్పుడు అన్నదాతలు, చిన్న తరహా పరిశ్రమలకు పెద్దఎత్తున ప్రయోజనం చేకూరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దీంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10-12 కొత్త లాజిస్టిక్స్ పార్కులు, వేర్ హౌసింగ్ జోన్లను నెలకొల్పాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. తద్వారా యువతకు పెద్దఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తుందని విశ్వసిస్తోంది. ఈ పాలసీలో మహిళల భాగస్వామ్యం పెంచేందుకు ప్రత్యేక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ శిబిరాల నిర్వహణకు ప్రణాళికలను రూపొందించింది.
పెరగనున్న ఎగుమతి సామర్థ్యం : హైదరాబాద్ మహానగరం దక్షిణ, మధ్య భారతదేశానికి ముఖ్య పంపిణీ కేంద్రంగా, ఫార్మా, ఎలక్ట్రానిక్స్, లైఫ్ సైన్సెస్, ఏరోస్పేస్, ఈ-కామర్స్ రంగాలకు గమ్యస్థానంగా మారింది. మంగళపల్లి, బాటసింగారం వద్ద ఏర్పాటు చేసి ఇప్పటికే ఇంటిగ్రేటెడ్ లాజిస్టిక్స్ పార్కులను విజయవంతంగా నడుస్తున్నాయి. గ్రేడ్-ఏ వేర్హౌసింగ్కు డిమాండ్ క్రమంగా పెరుగుతోంది. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ రైజింగ్-2047 విజన్ డాక్యుమెంట్లో లాజిస్టిక్స్ రంగాన్ని స్ట్రాటజిక్ గ్రోత్ ఇంజిన్గా గుర్తించారు. అందులో భాగంగా రీజినల్ రింగ్ రోడ్(ఆర్ఆర్ఆర్) సమీపంలో ఒక భారీ డ్రై పోర్ట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీన్ని 297 కిలోమీటర్లు గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్రెస్వే, రైల్వై లైన్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఓడరేవులతో అనుసంధానం చేయనున్నారు. ఫలితంగా తెలంగాణ ఎగుమతి సామర్థ్యం మరింత పెరుగుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇక మనోహరాబాద్లో ప్రతిపాదించిన మెగా మల్టీమోడల్ లాజిస్టిక్స్ పార్క్ దేశ రవాణా నెట్వర్క్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థానాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని ప్రభుత్వం బలంగా నమ్ముతోంది. 2047 నాటికి స్థూల దేశీయోత్పత్తి(జీడీపీలో) తెలంగాణ వాటాను 5% నుంచి 10%కి పెంచడంలో ఈ లాజిస్టిక్స్ పాలసీ ఒక ‘గేమ్ ఛేంజర్’ కానుందని ప్రభుత్వం విశ్వసిస్తోంది.
రవాణా వ్యయం తగ్గింపు పరిశ్రమలకు ఊతం : భారత్లో లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు స్థూల దేశీయోత్పత్తిలో దాదాపు 13-14%గా ఉన్నాయి. అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో ఇది 8-9% మాత్రమే ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న నూతన పాలసీ ద్వారా రాష్ట్రంలో ఈ రవాణా ఖర్చులు గణనీయంగా తగ్గించనున్నాయి. లాజిస్టిక్స్ పాలసీ 2.0లో మల్టీమోడల్ కనెక్టివిటీ, గ్రీన్ లాజిస్టిక్స్, డిజిటలైజేషన్, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మొదలైన వాటితో కూడిన విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. ఈ విధానం రవాణా ఖర్చును తగ్గించి, వేగాన్ని పెంచుతుంది. రాష్ట్రంలోని ఫార్మా, తయారీ రంగం, ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలకు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పోటీని ఎదుర్కొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
గ్లోబల్ కనెక్టివిటీ : నూతన పాలసీ ప్రకారం ప్రతి జిల్లాలోనూ కోల్డ్ స్టోరేజీలను, కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీనివల్ల జిల్లా స్థాయి ఉత్పత్తులు నేరుగా అంతర్జాతీయ ఎగుమతులకు సిద్ధమయ్యేందుకు అవకాశం ఏర్పడుతుంది. స్టాంపు డ్యూటీ మినహాయింపులు, సబ్సిడీలు ఈ ఎంఎస్ఎంఈలక అదనపు ఊతమిస్తాయి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ‘నెట్ జీరో’ లక్ష్యంతో ముందుకు వెళుతోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకం, గ్రీన్ వేర్హౌసింగ్, సోలార్ ఎనర్జీతో నడిచే లాజిస్టిక్స్ పార్కులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా సుస్థిర అభివృద్ధిని సాధించవచ్చని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది.
ఇటు ఓఆర్ఆర్, అటు ఆర్ఆర్ఆర్ మధ్యలో లాజిస్టిక్ హబ్లు!
