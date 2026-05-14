బీసీ గురుకులాలకు కొత్త భవనాలు - సమస్యలకు చెక్ పెట్టేందుకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం
అద్దె భవనాల్లో వసతుల్లేమితో బీసీ గురుకుల విద్యార్థుల అవస్థలు - అగచాట్లకు చెల్లు పెట్టేందుకు సిద్ధమైన ప్రభుత్వం - కొత్తగా పది బీసీ గురుకులాల నిర్మాణానికి ముందడుగు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 14, 2026 at 7:01 AM IST
Special Story On BC Hostels : అద్దె భవనాల్లో ఇరుకు పరిస్థితుల మధ్య సతమతమవుతున్న బీసీ గురుకుల విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం భారీ ఉపశమనం కల్పించేందుకు సిద్ధమైంది. 'సాస్కి' (Saaski) పథకం కింద రూ. 500 కోట్ల వ్యయంతో కొత్త గురుకుల భవనాల నిర్మాణాన్ని ప్రారంభించడం ద్వారా, మెరుగైన వసతులను కల్పించే దిశగా ప్రభుత్వం ఒక కీలక అడుగు వేసింది. బాలికల గురుకులాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తూ, వాటిని ఆధునిక సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దడం ద్వారా విద్యా వాతావరణాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసే ఒక ప్రణాళికను అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది.
సాస్కి' పథకం కింద రూ. 500 కోట్లు కేటాయించిన ప్రభుత్వం: అద్దె భవనాల్లో నివసిస్తున్న బీసీ గురుకుల విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న ఇరుకు గదులు, అపరిశుభ్రమైన పారిశుధ్య వసతులు, నీటి కొరత వంటి కష్టాలకు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ముగింపు పలకనుంది. రాష్ట్రంలోని పది వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో బీసీ గురుకులాల కోసం కొత్త భవనాలను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆమోదం తెలిపారు. ఈ ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం 'సాస్కి' పథకం కింద రూ. 500 కోట్లను కేటాయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 109 బీసీ గురుకులాలు ఉండగా ప్రస్తుతం కేవలం 28 గురుకులాలు మాత్రమే సొంత శాశ్వత భవనాల్లో నడుస్తున్నాయి. మరో 25 గురుకులాలు ప్రభుత్వానికి చెందిన ఇతర భవనాల్లో కొనసాగుతుండగా మిగిలిన సంస్థలన్నీ అద్దె భవనాల్లోనే నడుస్తున్నాయి.
480 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించే వసతి గృహాలు: ఈ సంస్థలన్నింటికీ దశలవారీగా సొంత, శాశ్వత భవనాలను సమకూర్చాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అత్యంత ప్రాధాన్యత అంశంగా ప్రస్తుతం అద్దె భవనాల్లో నడుస్తున్న బాలికల గురుకులాల కోసం ముందుగా కొత్త భవనాలను నిర్మించనున్నారు. ఒక్కో గురుకుల భవన నిర్మాణానికి సుమారు రూ. 45 కోట్ల వ్యయం అవుతుందని బీసీ సంక్షేమ శాఖ అధికారులు అంచనా వేశారు. ఈ ప్రాంగణంలో 'G+2' (మూడంతస్తుల) పాఠశాల భవనంతో పాటు అదే నమూనాలో నిర్మించే 480 మంది విద్యార్థులకు వసతి కల్పించగల సామర్థ్యం కలిగిన వసతి గృహం కూడా ఉంటాయి. వంటగది భోజనశాలలతో పాటు, ప్రిన్సిపాల్కు, అలాగే బోధన, బోధనేతర సిబ్బందికి నివాస గృహాలు. ఫర్నీచర్, ప్రహరీ గోడ, తాగునీటి ట్యాంకు, నీటి సంపు, సెప్టిక్ ట్యాంకు ఇతర అత్యవసర మౌలిక సదుపాయాలను కూడా ఈ ప్రాంగణంలో కల్పించనున్నారు. మొత్తంగా ఈ భవన సముదాయం 1,00,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ కొత్త భవనాల నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత సుమారు 5,000 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందుతారని భావిస్తున్నారు.
రూ . 45 కోట్లతో రెండు భవనాల నిర్మాణ ప్రతిపాదన:ఈ ఏడాది ప్రభుత్వం కేటాయించిన రూ.500 కోట్ల నిధులను వినియోగించుకుంటూ, అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులకు ప్రయోజనం చేకూరేలా గురుకుల (వసతి పాఠశాల) భవనాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టాలని బీసీ సంక్షేమ శాఖ యోచిస్తోంది. మొత్తం నిధులను కేవలం ఒకే గురుకుల సముదాయ నిర్మాణానికి వెచ్చించడం కంటే రూ.45 కోట్ల మొత్తంతో రెండు వేర్వేరు భవనాలను నిర్మించేలా వారు ఒక ప్రత్యామ్నాయ ప్రతిపాదనను రూపొందించారు. ఈ ప్రణాళిక ప్రకారం ఒక్కో సముదాయాన్ని రూ 20 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తారు. ఇందులో పాఠశాల భవనం (G+2), వసతి గృహం (G+2), వంటగది, భోజనశాల, ప్రిన్సిపాల్ నివాసం ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు ఉంటాయి. ఈ లెక్కల ఆధారంగా మొత్తం రూ.500 కోట్ల కేటాయింపుతో ఇటువంటి 20 భవనాలను నిర్మించాలని ఆ శాఖ ఆలోచిస్తోంది. ఈ విషయంపై తుది నిర్ణయం కోసం అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనను ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్లాలని సంకల్పించారు.
