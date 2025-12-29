ETV Bharat / state

ఫోన్​ సిగ్నల్​ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారా - కొత్తగా 707 మొబైల్​ టవర్లు!

రాష్ట్రంలో సిగ్నల్‌ సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టడంపై ప్రభుత్వ దృష్టి - 'డిజిటల్‌ భారత్‌ నిధి' పథకం కింద కేంద్రం కొత్త సెల్‌టవర్లు ఏర్పాటు - స్థలం సమకూర్చనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

​New Mobile Towers On Villages
​New Mobile Towers On Villages (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 29, 2025 at 12:16 PM IST

3 Min Read
​New Mobile Towers On Villages: కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఫోన్ మాట్లాడుతుంటే మధ్యలోనే వాయిస్ కట్​ అయిపోతుంటుంది. 'హలో హలో సరిగా వినిపిస్తోందా. కొంచెం ఆగు, బయటకు వస్తున్నా. లేకపోతే ఇక్కడ సిగ్నల్​ లేదు. వేరేచోటుకి వెళ్లాక చేస్తా' ఇలాంటి మాటలెన్నో మనం అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం. రాష్ట్రంలోని కొన్ని గ్రామీణ, మారుమూల ప్రాంతాల్లో ప్రజలకు ఇలాంటి సిగ్నల్​ సమస్య ఎదురవుతోంది. ప్రపంచం ఓ పక్క 5జీ సాంకేతికతతో పరుగులు పెడుతుంటే, మారుమూల ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు నేటికీ పూర్తిస్థాయిలో సెల్‌ టవర్​ సేవలు అందట్లేదు. ఈ సిగ్నల్‌ సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.

రాష్ట్రంలోని మారుమూల, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో సెల్‌ఫోన్‌ నెట్‌వర్క్‌ను అందుబాటులోకి తేవడానికి కృషి చేస్తోంది. ఇందుకోసం కొత్తగా 707 సెల్‌ టవర్లను ఏర్పాటు చేయడానికి సిద్ధమయ్యింది. 'డిజిటల్‌ భారత్‌ నిధి' పథకం కింద కేంద్రం కొత్త సెల్‌టవర్ల ఏర్పాటుకయ్యే వ్యయాన్ని భరిస్తుండగా, అందుకోసం స్థలాన్ని రాష్ట్రప్రభుత్వం సమకూరుస్తుంది. ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వరంగ సంస్థ బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌తో పాటు ప్రైవేటు సంస్థలు ఎయిర్‌టెల్‌, జియో టవర్లు ఏర్పాటు చేయనున్నాయి.

సిగ్నళ్లు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలు : మారుమూల ప్రాంతాల్లో సిగ్నళ్లు లేక ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏదైనా అత్యవసర ఫోన్​ కాల్​ చేయాలనుకున్నప్పుడు నగరాల్లో, పట్టణాల్లో ఉన్న వారికి ఏ సమస్య రావడం లేదు కానీ మారుమూల గ్రామాల్లో ఉన్న ప్రజలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. రోజు రోజుకు సెల్‌ఫోన్ల సంఖ్య పెరగిపోవడంతో ఇప్పుడున్న టవర్ల సామర్థ్యం సరిపోవడం లేదు. అలాంటి చోట్లా సిగ్నల్‌ సమస్య ఎదురవుతోంది. ప్రజలకు ఎదురయ్యే ఈ సమస్యను గుర్తించిన ప్రభుత్వం ఏజెన్సీ ప్రాంతాలతో పాటు తరచూ సిగ్నల్‌ సమస్యలు ఎదురయ్యే ప్రాంతాల్లో కొత్తగా టవర్లు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇందుకు రెవెన్యూ స్థలాలతో పాటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అటవీ భూములు సేకరించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది.

కొన్నిచోట్ల టవర్లు ఏర్పాటు చేయడానికి సామగ్రిని తరలించడానికి సరైన రోడ్డుమార్గం కూడా లేదు. ఇది కొత్తగా టవర్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ఇబ్బదికరమైన విషయం. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పరిధిలోని చాలా గిరిజన గ్రామాల్లో సెల్‌ఫోన్‌ నెట్‌వర్క్‌ సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. ఆ ఒక్క జిల్లాలోనే 100 టవర్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఇందులో 42 లొకేషన్లలో అధికారులు జాయింట్‌ సర్వే పూర్తి చేశారు. మరో 13 స్థలాలను టవర్ల ఏర్పాటు కోసం ఆయా సంస్థలకు అప్పగించారు.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4జీ నెట్​వర్క్​: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తరచూ సిగ్నల్‌ సమస్యలు ఎదురవుతున్న ప్రాంతాలను ప్రభుత్వం గుర్తించింది. నెట్‌వర్క్‌ వినియోగం పెరగడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లోని టవర్ల సామర్థ్యం సరిపోవడం లేదు. ఈ కారణం దృష్ట్యా అక్కడ అదనంగా టవర్లు ఏర్పాటు చేయాలి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 4జీ నెట్​వర్క్​ విధానంలో 624 కొత్త టవర్లను ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. కొత్త జిల్లాల ప్రాతిపదికగా వీటి ఏర్పాటుకు అధికారులు ఇప్పటికే స్థలాలను గుర్తించారు. 295 ప్రాంతాల్లో సంయుక్త సర్వే పూర్తవగా 37 లొకేషన్లను టవర్ల ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్పగించింది.

సిగ్నల్​ కష్టాలు తీరినట్లే: మారుమూల గ్రామాల్లోని ప్రజలకు టవర్​ సిగ్నళ్లు అందుబాటులో లేని విషయాన్ని ప్రభుత్వం గుర్తించి టవర్లను ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇన్ని రోజులు ఫోన్ మాట్లాడేటప్పుడు సిగ్నళ్లు అందక ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మారుమూల గ్రామాలు, ఏజెన్సీ ప్రాంతాల సిగ్నల్​ కష్టాలు తీరినట్లే అని నిపుణులు అంటున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం సంక్షేమాన్ని, అభివృద్ధిని సమన్వయం చేస్తూ ప్రజల శ్రేయస్సే ధ్యేయంగా ముందుకు వెళ్తోందని ప్రభుత్వ చేపట్టే కార్యక్రమాలతో స్పష్టం అవుతోంది.

