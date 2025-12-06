ETV Bharat / state

'మా వాళ్లతో ఎందుకొచ్చిన గొడవ' - పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ వినియోగంపై ఉద్యోగుల నిరాసక్తత

పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ను వినియోగించుకోవడంపై ఆసక్తి చూపని ఉద్యోగులు - ఓట్ల లెక్కింపులో బహిర్గతమవుతున్నామంటూ ఆవేదన - ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉంటున్న తీరు

Postal Ballot Panchayat Elections
Postal Ballot Panchayat Elections (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 6, 2025 at 8:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Postal Ballot in Panchayat Elections Telangana : ఎన్నికల విధులు నిర్వర్తించే ఉద్యోగులకు ప్రతిసారీ ఎలక్షన్లు కొత్త చిక్కును తెచ్చిపెడుతున్నాయి. పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ లెక్కింపు పర్వంలో సదరు ఉద్యోగి ఎవరికి ఓటు వేశారనేది తేలిగ్గా బహిర్గతమయ్యేందుకు అవకాశాలుండటమే ఇందుకు కారణం. ఈ నేపథ్యంలో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ను వినియోగించుకోవడంపై చాలా మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఆసక్తి చూపడం లేదు. స్థానికంగా గొడవెందుకు వదిలేస్తే పోలా! అనుకొని ఓటింగ్‌కే దూరంగా ఉండిపోతున్నారు. సాధారణ ఎన్నికల్లో 5 నుంచి 10 శాతం మంది ఉద్యోగులు తమ ఓటు హక్కును పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా వినియోగించుకుంటుండగా స్థానికానికి వచ్చే సరికి 1 నుంచి రెండు శాతం దాటకపోవడం ఇందుకు నిదర్శనం.

భయమెందుకంటే : ఉమ్మడి కరీంనగర్​ జిల్లాలోని సిరిసిల్ల నియోజకవర్గంలో వివిధ శాఖల ఉద్యోగులు 5 వేల మంది వరకు ఎన్నికల విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారని అంచనా. సాధారణ ఎన్నిక (ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ)ల్లో బ్యాలెట్‌ పత్రంపై టిక్‌ చేసి, సంబంధిత డివిజన్‌ కేంద్రాలకు పంపిస్తారు. కానీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చే సరికి ఉద్యోగుల్లో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వణుకు పుడుతోంది. పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ పేపర్‌పై వారికి నచ్చిన సర్పంచి, వార్డు అభ్యర్థుల గుర్తులపై టిక్‌ చేసి, కవర్‌లో మండల పరిషత్తు కార్యాలయంలో ఇస్తారు. సదరు ఉద్యోగుల సొంత గ్రామాలు, వార్డు స్థానాల లెక్కింపు కేంద్రాలకు అధికారులు వాటిని పంపిస్తారు.

ఇక్కడే పెద్ద చిక్కు వచ్చి పడుతోంది. సాధారణంగా గ్రామ స్థాయిలో ఏ వార్డులో ఎంతమంది ఎవరు? ఎక్కడ? ఎలాంటి ఉద్యోగం చేస్తున్నారో స్థానికులకు కచ్చితంగా తెలిసే ఉంటుంది. ఒక వార్డులో ఒకరు మరో వార్డులో ఒకరిద్దరు ఇలా వేళ్లమీద లెక్కించే సంఖ్యలోనే సర్కార్​ కొలువులు చేసేవారుంటారు. ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో మొట్ట మొదటగా పోస్టల్‌ బ్యాలెట్లనే అధికారులు లెక్కిస్తారు. అభ్యర్థులు, కౌంటింగ్‌ కేంద్రాల్లోని ఏజెంట్లకు ప్రతి పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లను చూపించి లెక్కిస్తారు. ఉద్యోగులు తక్కువ సంఖ్యలో ఉండడం వల్ల ఆ ఉద్యోగి ఓటు ఏ అభ్యర్థికి వెళ్లిందో స్పష్టంగా తేటతెల్లమవుతోంది. ఈ కారణం చేత వారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఓటు వేయలేదని తెలిసి గొడవ : గత ఏడేళ్ల క్రితం జరిగిన పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఖమ్మం రూరల్ మండలంలో ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి ఎన్నికల విధుల్లో ఉండటంతో తన ఓటును పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా వేశారు. తాను ఉండే వార్డులో పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా ఓటు వేసింది అతనొక్కరే. వార్డు మెంబర్​ పోటీలో ఉన్నదీ స్వయంగా అతనికి బంధువే అవుతారు. అయితే కేవలం ఒక్క ఓటు తేడాతో ఆ బంధువు వార్డు ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలయ్యారు. పోస్టల్‌ ఓటు బంధువుకు కాకుండా వేరే వారికి పడినట్టు తేలటంతో రెండు కుటుంబాల మధ్య చిచ్చురేగింది. దీంతో వారి కుటుంబాల మధ్య సత్సంబధాలు దెబ్బతిన్నాయి.

అందుకే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ద్వారా ఓటు వేసేందుకు ఏ మాత్రం ఆసక్తి చూపడం లేదు. ఈ విషయాన్ని పలు సంఘాలు ఎప్పటి నుంచో ఎన్నికల కమిషన్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్తున్నప్పటికీ వెసులుబాటు లభించడం లేదని ఎల్లారెడ్డిపేటకు చెందిన ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నికల విధుల్లో ఉండే ఉద్యోగుల పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లను ప్రత్యేకంగా కాకుండా అన్ని ఓట్లతో కలిపి లెక్కించాలని, అప్పుడే ఇలాంటి ఘటనలు చోటు చేసుకోవని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

బాబోయ్‌ పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ - మాకొద్దంటున్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

అన్నదమ్ముల మధ్య పోరు - ఇంట్లో కాదు పంచాయతీ ఎన్నికల్లో

TAGGED:

POSTAL BALLOT PANCHAYAT ELECTION
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
LOCAL BODY ELECTIONS IN TG
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.