ఉద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ చెప్పిన ప్రభుత్వం - 2 డీఏలకు గ్రీన్సిగ్నల్!
ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నేతలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే 3 డీఏలకు ఉత్తర్వులివ్వాలని కోరగా, ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో చర్చిస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
Published : September 11, 2026 at 7:38 AM IST
Employees Unions JAC Leaders Meet With CM : ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లకు రెండు డీఏ(కరవు భత్యం)లు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన ఉద్యోగ సంఘాలు పీఆర్సీ నివేదిక సహా పలు సమస్యలను వివరించగా, సానుకూలంగా స్పందించినట్లు తెలుస్తోంది. అన్ని అంశాలపై ఆర్థిక శాఖ అధికారులతో చర్చిస్తామని హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. కనీసం రెండు డీఏలు చెల్లిస్తే ప్రభుత్వంపై ఏటా దాదాపు రూ.6 వేల కోట్ల భారం పడుతుందని ఆర్ధిక శాఖ అంచనా వేసినట్లు సమాచారం.
ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్లకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొద్దిరోజుల్లో రెండు డీఏలు చెల్లించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. అందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సానుకూలంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నెల 18న ఉద్యోగ సంఘాలతో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సమావేశం నిర్వహించనున్నందున ఆరోజు ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. అసెంబ్లీలో గురువారం ఉద్యోగుల జేఏసీ నేతలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కలిసి అరగంట పాటు చర్చించారు. పీఆర్సీ ప్రకటన, పెండింగ్ డీఏ విడుదల, ఈహెచ్ఎస్ అమలు, ఉద్యోగ సంఘాలకు ఓడీ సౌకర్యంపై చర్చించారు.
2 డీఏల విడుదల పక్కా :
ఐదు డీఏలు పెండింగ్లో ఉన్నాయన్న ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, 3 డీఏల విడుదలపై అసెంబ్లీ సమావేశాల్లోనే ఉత్తర్వులివ్వాలని కోరారు. రెండే కదా అని సీఎం వ్యాఖ్యానించినట్లు తెలిసింది. కొద్దిరోజుల్లో రెండు డీఏల విడుదల పక్కా అని సీఎం మాటలను బట్టి అర్థమైందని జేఏసీ నాయకులు పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో దసరా పెద్ద పండుగ అని, అప్పటి నుంచే పీఆర్సీ అమలయ్యేలా చూడాలని కోరగా రంజాన్ కూడా పెద్ద పండుగే కదా అని సీఎం నవ్వుతూ అన్నట్లు సమాచారం.
పెండింగ్ బిల్లుల కోసం నెలకు రూ.2 వేల కోట్లు విడుదల చేయాలని కోరగా, గత జనవరి నుంచి రూ.10 వేల కోట్లు ఇచ్చినట్లు ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్లు తెలిసింది. ఉద్యోగ సంఘాలకు సంబంధించి ఈ ఏడాదికి ఓడీ సౌకర్యం ఇంకా పెండింగ్లో ఉందని చెప్పగా సీఎం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు జేఏసీ ప్రతినిధులు తెలిపారు.
సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు :
పీఆర్సీ నివేదిక అందిన తర్వాత పరిశీలించి ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో చర్చించి ఖరారు చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చినట్లు జేఏసీ నేతలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరుగుతున్నందున సమయం కేటాయించడం కష్టంగా ఉందని చెప్పినట్లు పేర్కొన్నారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలు పూర్తయ్యాక ఆర్థిక శాఖతో సమావేశమై ఆర్థిక పరిస్థితిని సమీక్షించి సమస్యల పరిష్కారానికి చర్యలు తీసుకుంటానని సీఎం తెలిపారని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు తెలిపారు.
మరోసారి ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధులతో సమావేశమై అన్ని అంశాలపై చర్చించి పరిష్కార మార్గాలు ఖరారు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు వెల్లడించారు. 'ఎప్పుడైనా వచ్చి నన్ను కలవొచ్చు, నా కార్యాలయ ద్వారాలు తెరిచే ఉంటాయి' అని చెప్పినట్లు వివరించారు. నా ఆఫీస్ రచ్చబండ. రాత్రి సమయంలోనైనా వచ్చి కలిసి మాట్లాడొచ్చని సీఎం స్పష్టం చేసినట్లు నేతలు ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. సమస్యల పరిష్కారంపై సీఎం రేవంత్ సానుకూలంగా స్పందించడంపై ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
మొత్తం ఐదు డీఏలు :
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పెండింగ్లో ఉన్న కరవు భత్యం చెల్లిస్తే ఎంత ఆర్థిక భారం పడుతుందనే లెక్కలను ఆర్థిక శాఖ సిద్ధం చేస్తోంది. మొత్తం ఐదు డీఏలు మంజూరు చేయాల్సి ఉండగా, అందులో మొదటి దానికి రూ.3,700 కోట్లు, రెండో దానికి రూ.2,300 కోట్ల ఆర్థిక భారం పడుతుందని అంచనా. రెండు డీఏలను ఇప్పటికిప్పుడు మంజూరు చేసి వచ్చే నెల 1వ తేదీ జీతాల నుంచి ఉద్యోగులకు చెల్లిస్తే నెలకు కనీసం రూ.500 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం పడుతుందని ప్రాథమిక అంచనా.
రెండు డీఏలను ఒకేసారి ఇవ్వగలమా? లేదా ఇప్పుడు ఒకటి ఇచ్చి కొంతకాలం తర్వాత మరొకటి ఇవ్వాలా? నిధులు ఎలా సర్దుబాటు చేయాలనే అంశాలపై ఆర్థిక శాఖ అన్ని ప్రత్యామ్నాయాలపై కసరత్తు చేస్తోంది. రెండు డీఏలు ఇస్తే రూ.6 వేల కోట్ల ఆర్థిక భారం ఏటా భరించాల్సి ఉన్నందున అంత మేరకే ఆర్థిక శాఖ వివరాలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆ రెండు విడుదలైన తర్వాతే మూడో డీఏపై ఆలోచించే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. నెలకు అదనంగా రూ.500 కోట్ల ఆర్థిక భారాన్ని మోయాలంటే కొత్తగా రుణ సేకరణ తప్ప మరోమార్గం లేదని అధికార వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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