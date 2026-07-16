ఎల్నినో ఎఫెక్ట్ - యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసిన ప్రభుత్వం - కలెక్టర్లకు సీఎస్ కీలక ఆదేశాలు
ఎల్నినో నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎస్ సంజయ్ జాజు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ - ప్రత్యామ్నాయ పంటల కార్యచరణ ప్రణాళిక గ్రామస్థాయికి తీసుకువెళ్లాలని ఆదేశం
Published : July 16, 2026 at 10:45 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 10:52 PM IST
CS Sanjay Jaju Review With District Collectors : ఎల్నినో ప్రభావం నేపథ్యంలో వరి వేస్తే నష్టాలు వస్తాయని, డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్న కూరగాయలు, ఇతర ప్రత్యామ్నాయ పంటలు సాగు చేయాలని రైతులను చైతన్యపరచాలని జిల్లా కలెక్టర్లను సీఎస్ సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. వ్యవసాయశాఖ ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికను విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలని సీఎస్ సూచించారు. ఎల్నినో పరిస్థితులు, సురక్షిత మంచినీటి సరఫరా, సీజనల్ వ్యాధుల నియంత్రణ, పాఠశాలల్లో ఎన్రోల్మెంట్ తదితర విషయాలపై జిల్లా కలెక్టర్లతో సీఎస్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. వానాకాలం సీజన్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పారు. ప్రజలకు సురక్షిత మంచినీటి సరఫరాపై ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యార్థులకు భోజనం అందించేందుకు కేంద్రీకృత వంటశాలలను సెప్టెంబరు 30 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి తీసుకురావాలన్నారు.
Chief Secretary Shri @sjaju1, IAS, held a video conference with District Collectors from the Telangana Secretariat today to review the implementation of the State's El Niño Contingency Plan. pic.twitter.com/TD8IUQFkBT— Office of Chief Secretary, Telangana Govt. (@TelanganaCS) July 16, 2026
ఎల్నినో పరిస్థితులపై సమీక్ష : ప్రత్యామ్నాయ కార్యాచరణ ప్రణాళికను గ్రామ స్థాయి వరకు తీసుకెళ్లేలా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయడంతో పాటు సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలని సీఎస్ స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో సాధారణ వర్షపాతం కన్నా తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనందున ప్రత్యామ్నాయ పంటలను వేసే విధంగా రైతులను ప్రోత్సహించాలని సంజయ్జాజు ఆదేశించారు. ప్రతీ మండలానికి, డివిజన్లకు ప్రత్యేక అధికారులుగా జిల్లా సీనియర్ అధికారులను నియమించాని సూచించారు.
ప్రజాప్రతినిధులు, రైతు సంఘాలు, మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో ప్రత్యేక సమావేశాలు నిర్వహించి ఎల్ నినో ప్రభావంపై అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళిక అమలు కోసం వీబీజి రాంజీతో పాటు అన్ని పథకాలను పూర్తి స్థాయిలో ఉపయోగించుకోవాలని సీఎస్ సూచించారు. భూగర్భ జలాల, నీటిపారుదల, విద్యుత్ శాఖల నుంచి క్షేత్రస్థాయి సమాచారాన్ని సేకరించి వ్యవసాయశాఖ శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులు సమన్వయంతో రైతులకు సరైన సూచనలు ఇవ్వాలన్నారు. నీటి లభ్యత, సాగునీటి వనరులు, విద్యుత్ సరఫరా పరిస్థితులను విశ్లేషించి, వాటికి అనుగుణంగా రైతులు ఏ పంటలు సాగు చేయాలో సూచించాలని తెలిపారు. నీటి వినియోగం తక్కువగా ఉండే పంటలను ప్రోత్సహించాలన్నారు.
ఎన్రోల్మెంట్ వేగంవంతం చేయాలి : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల ఎన్రోల్మెంట్ వేగవంతం చేయాలని సీఎస్ ఆదేశించారు. ప్రీ-ప్రైమరీ ప్రారంభించిన స్కూళ్లలో టీచర్లు, సిబ్బంది నియామకం, మెటీరియల్, ఫర్నిచర్తో పాటు అవసరమైన ఇతర సామగ్రి కొనుగోలు ప్రక్రియను వేగవంతం చేయాలని చెప్పారు. కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లలో ఖాళీగా ఉన్న సీట్లను త్వరగా భర్తీ చేయాలని ఆదేశించారు. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ల పనులు గడువులోగా పూర్తయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. కేంద్రీకృత వంటశాలలను సెప్టెంబర్ 30 నాటికి పూర్తి చేసి వినియోగంలోకి తీసుకురావాలని సీఎస్ స్పష్టం చేశారు.
తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం లేకుండా చూడాలి : ప్రజలకు సురక్షితమైన తాగునీటి సరఫరా కోసం అమృత్ 2.0 పథకం కింద పైప్లైన్లు, ఓవర్ హెడ్ ట్యాంక్ల పనులను వేగంగా పూర్తి చేయాలని సీఎస్ ఆదేశించారు. పనుల నాణ్యత విషయంలో రాజీ పడకుండా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించాలన్నారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లో తాగునీటి సరఫరాలో అంతరాయం కలగకుండా అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని కలెక్టర్లకు తెలిపారు. వర్షాకాలంలో సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్లను సీఎస్ సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. అన్ని జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేసి జిల్లా, డివిజన్, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల స్థాయిలలో ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ టీమ్లు సిద్ధంగా ఉంచాలని తెలిపారు.
సీజనల్ వ్యాధులపై జాగ్రత్త : జ్వరాలపై ప్రత్యేక నిఘా చేపట్టి, రోజూ నివేదికలు పంపాలన్నారు. ప్రతి శుక్రవారం డ్రై డే నిర్వహించి దోమల నివారణ, లార్వా నిర్మూలన, ఫాగింగ్, నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతాలలో శుభ్రత కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలన్నారు. పట్టణాలు, గ్రామాలు, పాఠశాలలు, వసతి గృహాల్లో ప్రత్యేక పారిశుద్ధ్య డ్రైవ్లు చేపట్టాలన్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే డెంగ్యూ, చికెన్గున్యా, మలేరియా కేసులు గణనీయంగా తగ్గినప్పటికీ, టైఫాయిడ్ కేసులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు. గర్భిణుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని, ప్రసవ తేదీలను ముందుగానే గుర్తించి అవసరమైన వైద్య సేవలు అందించాలని సీఎస్ చెప్పారు. ఆస్పత్రుల్లో మందులు, పరీక్ష కిట్లు, రక్త నిల్వలు, అంబులెన్స్ సేవలు, అత్యవసర చికిత్స సౌకర్యాలు ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సి.ఎస్ ఆదేశించారు. సమావేశంలో ఉన్నతాధికారులు దానకిషోర్, క్రిస్టినా, యోగితా రాణా, సురేంద్ర మోహన్, గోపి, నవీన్ నికోలస్, అశోక్ రెడ్డి, తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రెగ్యులర్ పంటలా - ఆరుతడి పంటలా? - ఎటూ తేల్చుకోలేని స్థితిలో అన్నదాత