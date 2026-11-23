జోరుగా భూముల కేటాయింపులు - ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడమే లక్ష్యంగా అడుగులు
Govt Accelerated Land Allocation for Industries Establishment: ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన ప్రాజెక్టుల కోసం 28 వేల 832 ఎకరాలు అవసరమని ఏపీఐఐసీ గుర్తించింది. ఇప్పటికే 10 వేల 389 ఎకరాలను పరిశ్రమలకు అప్పగించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 10:52 AM IST
పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు భూముల కేటాయింపులో ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. పెట్టుబడులకు అనుగుణంగా భూసేకరణ, భూముల అప్పగింత ప్రక్రియలను పరుగులు పెట్టిస్తోంది. ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన ప్రాజెక్టుల కోసం 28 వేల 832 ఎకరాలు అవసరమని ఏపీఐఐసీ గుర్తించింది. ఇప్పటికే 10 వేల 389 ఎకరాలను పరిశ్రమలకు అప్పగించింది. గత రెండేళ్లలో పరిశ్రమలకు కేటాయించిన భూములే గత దశాబ్దకాలంలో జరిగిన మొత్తం కేటాయింపుల్లో 37 శాతంగా ఉన్నాయి.
3 జిల్లాల వాటా 91 శాతం: రాష్ట్రంలోప్రాజెక్టులను క్షేత్రస్థాయిలో ప్రారంభించడమే లక్ష్యంతో జిల్లాల వారీగా భూముల కేటాయింపులు జోరందుకున్నాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా 4 వేల 524 ఎకరాలు పరిశ్రమలకు అప్పగించారు. అనకాపల్లిలో 3 వేల 98, నెల్లూరులో వెయ్యి 872 ఎకరాలు కేటాయించారు. ఈ మూడు జిల్లాల్లోనే మొత్తం 9 వేల 494 ఎకరాలు పరిశ్రమలకు అందించారు. అంటే ఇప్పటివరకు అప్పగించిన భూముల్లో ఈ మూడు జిల్లాల వాటా 91 శాతం.
చిత్తూరు జిల్లాలో 312, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 130, తిరుపతిలో 46 ఎకరాలు వివిధ ప్రాజెక్టులకు కేటాయించారు. ఫార్మాస్యూటికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఆటోమోటివ్, ఇంజినీరింగ్ క్లస్టర్ల ఏర్పాటుకు ఈ భూములను వినియోగించనున్నారు. పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం భూసేకరణను కూడా ఏపీఐఐసీ వేగవంతం చేసింది. 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు 88 వేల 955 ఎకరాల సేకరణకు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపింది. ఇందులో పది జిల్లాల్లోని ప్రాజెక్టులకు 28 వేల 832 ఎకరాలు అవసరం.
గత రెండేళ్లలో జరిగిన భూసేకరణలో ఐదు జిల్లాలు కీలకంగా నిలిచాయి. ప్రకాశం జిల్లాలో అత్యధికంగా 5 వేల 790 ఎకరాలు సేకరించారు. అనకాపల్లిలో 3 వేల 152, కర్నూలులో 2 వేల 517 ఎకరాలు సమకూర్చారు. శ్రీసత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో 1,600 ఎకరాల చొప్పున సేకరించారు. ఈ ఐదు జిల్లాల్లోనే 15 వేల 320 ఎకరాలు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
నీటి సరఫరా లైన్: 2024 జూన్ నుంచి ఇప్పటివరకు సేకరించిన భూముల్లో ఇది 62 శాతం. పరిశ్రమల స్థాపనకు భూములు సిద్ధం చేయడంలో ఏపీఐఐసీ అనుసరిస్తున్న వేగానికి పలు ప్రాజెక్టులు ఉదాహరణగా నిలుస్తున్నాయి. కర్నూలు జిల్లాలో రిలయన్స్ బెవరేజెస్ ప్రాజెక్టుకు భూసేకరణ, భూవినియోగ మార్పిడి, భూముల అప్పగింత, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలను వేగంగా పూర్తి చేసింది. ప్రాజెక్టుతో పాటు పరిసర పారిశ్రామిక ప్రాంత అవసరాల కోసం 13.3 కిలోమీటర్ల నీటి సరఫరా లైన్ కూడా ఏర్పాటు చేసింది.
అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో ఆర్సెలార్ మిత్తల్, నిప్పన్ స్టీల్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్కు 5 వేల 465 ఎకరాలు అందించింది. దీంతో 16 నెలల్లోనే ప్రాజెక్టు గ్రౌండింగ్ సాధ్యమైంది. విశాఖ, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో గూగుల్ డేటా సెంటర్కు అవసరమైన 601 ఎకరాలను అప్పగించింది. 2024 సెప్టెంబరులో గూగుల్తో సంప్రదింపులు ప్రారంభం కాగా 2026 ఏప్రిల్లో ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన జరిగింది. ప్రకాశం జిల్లాలోని రామాయపట్నం పోర్టు సమీపంలో బీపీసీఎల్ చమురుశుద్ధి కర్మాగారం ఏర్పాటుపైనా ఏపీఐఐసీ దృష్టి సారించింది.
ఈ ప్రాజెక్టుకు మొత్తం 6 వేల ఎకరాలు అవసరమని ప్రతిపాదించగా ఇప్పటికే 4 వేల 490 ఎకరాలు సంస్థకు అప్పగించింది. పెట్రోలియం పార్కు అభివృద్ధి కోసం మరో 907 ఎకరాల భూసేకరణ కొనసాగిస్తోంది. ఇలా ప్రధాన పెట్టుబడి ప్రాజెక్టులకు అవసరమైన భూములను సమకూర్చడంతో పాటు మౌలిక సదుపాయాలను కల్పిస్తూ పరిశ్రమల ఏర్పాటును అమలు దశలోకి తీసుకెళ్తోంది.
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