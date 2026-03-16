రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు అభివృద్ధిలో భాగస్వామిగా ఉండేలా బడ్జెట్​ : గవర్నర్

శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభం - ఉభయసభలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన గవర్నర్ శివప్రతాప్​ శుక్లా

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 16, 2026 at 2:27 PM IST

Updated : March 16, 2026 at 2:57 PM IST

Telangana Budget session 2026 : రాష్ట్రంలోని ప్రతి పౌరుడు అభివృద్ధిలో భాగస్వామిగా ఉండేవిధంగా బడ్జెట్​ ఉంటుందని తెలంగాణ గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా పేర్కొన్నారు. ప్రతి వర్గానికి అభివృద్ధి ఫలాలను అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్​ సమావేశాలు ఇవాళ్టి నుంచి ప్రారంభమైన సందర్భంగా ఉభయసభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్​ శివప్రపాత్​ శుక్లా సుదీర్ఘంగా ప్రసంగించారు. ఆయన స్పీచ్​లో ముఖ్యాంశాలివే.

క్యూర్​, ప్యూర్​, రేర్​ మోడల్​ : ప్రజా కేంద్రీకృత పాలన అనేది ప్రభుత్వ విధానమని గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా పేర్కొన్నారు. విజన్​-2047 ద్వారా 3 ట్రిలియన్​ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థకు రోడ్​ మ్యాప్​ రూపొందించామన్నారు. తెలంగాణ తలసరి ఆదాయం రూ.4.18 లక్షలకు చేరిందన్న ఆయన క్యూర్​, ప్యూర్​, రేర్​ మోడల్​ ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోందన్నారు. పట్టణాభివృద్ధికి క్యూర్​ మోడల్​ అనుసరిస్తున్నామన్నారు. 2031 నాటికి పట్టణ జనభా 53.8 శాతానికి చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నామన్నారు. జీహెచ్​ఎంసీని ఇటీవలే మూడు కార్పొరేషన్లుగా హైదరాబాద్​ మెట్రోపాలిటన్​ ప్రాంతంను నాలుగు కమిషనరేట్లుగా విభజించామన్నారు. హైడ్రా సంస్థ ద్వారా రూ.60 వేల కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ ఆస్తులను కాపాడుకున్నామన్నారు.

బయో ఆసియా సదస్సు ద్వారా రూ.1700 కోట్లు : 23వ బయో ఆసియా సదస్సు ద్వారా రూ.1700 కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించామని గవర్నర్​ శివప్రతాప్​ శుక్లా అన్నారు. జీసీసీ(గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్లు) 20 శాతం ఆతిథ్యం ఇస్తూ భాగ్యనగరం తెలంగాణ కొనసాగుతుందన్నారు. ఐటీ ఎగుమతులు రూ.3.13 లక్షల కోట్లకు చేరుకున్నాయి. ఈ రంగం 9.39 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తోంది. కొడంగల్​ ప్రాంతం పారిశ్రామికవాడగా మారబోతోందని గవర్నర్​ అన్నారు. సాగునీటి రంగానికి ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని గవర్నర్​ తెలిపారు.

"ప్రతి పౌరుడు అభివృద్ధిలో భాగస్వామిగా ఉండేలా బడ్జెట్‌ ఉంటుంది. ప్రతి వర్గానికి అభివృద్ధి ఫలాలు అందించేందుకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. 2047 తెలంగాణ రైజింగ్‌ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ ద్వారా రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాం. 4.5 లక్షల ఇందిరమ్మ ఇళ్లు నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. నరేగా ద్వారా 6.52 కోట్ల పనిదినాల ఉపాధి కల్పించాం. ఎస్‌హెచ్‌జీలకు రూ.లక్ష కోట్ల రుణాలు అందించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందించాం. ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాల కోసం రూ.11 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం"- శివప్రతాప్​ శుక్లా, గవర్నర్

మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా రూ.9,222 కోట్లు ఆదా : గత సంవత్సరం వానాకాలం సీజన్​లో రైతభరోసా పథకం కింద రూ.8,744 కోట్లు ఇచ్చామని గవర్నర్​ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు. పంట రుణమాఫీ కోసం ప్రభుత్వం రూ.20,616 కోట్లు ఖర్చు చేసిందన్నారు. సాగునీటి రంగానికి కూడా ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని వివరించారు. కొత్తగా 15.12లక్షల రేషన్‌ కార్డులు ఇచ్చాం. 3.38 కోట్ల మందికి సన్న బియ్యాన్ని అందిస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో పెట్టిన మహాలక్ష్మి పథకం ద్వారా మహిళలకు రూ.9,222 కోట్లు ఆదా అయ్యాయి. మహిళా స్వయం శక్తి సంఘాలకు రూ.లక్ష కోట్ల రుణాలు అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టాం. ఈగల్‌ స్పెషల్​ టీం ద్వారా డ్రగ్స్‌సమస్యను నిర్మూలించేందుకు కృషి చేస్తున్నాం. టీజీపీఎస్సీ(తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఇతర నియామక బోర్డులను సంస్కరించామన్నారు. రికార్డు సమయంలో 67,763 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేశామని గవర్నర్​ తెలిపారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా నిర్వహించామని గవర్నర్‌ తన ప్రసంగంలో పేర్కొన్నారు.

నేటి నుంచి తెలంగాణ బడ్జెట్ సమావేశాలు - ఈ నెలాఖరు వరకు అసెంబ్లీ!

తుది దశకు చేరుకున్న రాష్ట్ర బడ్జెట్ కసరత్తు - ఈసారి పద్దు రూ.3.20 లక్షల కోట్లకు పైనే!

