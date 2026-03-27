హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన శ్రీరామ శోభాయాత్ర - అడుగడుగునా భక్తుల నీరాజనం
సీతారాంబాగ్లో శ్రీరామ శోభాయాత్రను ప్రారంభించిన గవర్నర్ - శోభాయాత్రకు విశేషంగా తరలివచ్చిన భక్తులు -
Published : March 27, 2026 at 2:52 PM IST
Sri Rama Navami Shoba Yatra in Hyderabad : శ్రీరామనవమి సందర్భంగా హైదరాబాద్ నగరంలో శోభాయాత్ర భక్తుల కోలాహలం మధ్య కొనసాగుతోంది. సీతారాంబాగ్లో శ్రీరామ శోభాయాత్రను రాష్ట్ర గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. సుల్తాన్ బజార్లోని హనుమాన్ వ్యాయామశాల వరకు శోభాయాత్ర కొనసాగనుంది. ఈ సందర్భంగా గవర్నర్ ప్రసంగించారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా హైదరాబాద్ నగరంలో శ్రీరామ శోభాయాత్ర ఉత్సవం నిర్వహించడం అభినందనీయమని తెలిపారు. భారత సంస్క్రృతిలో రామాయణమనేది అతి విశిష్టమైనదని వెల్లడించారు. ఆదర్శ కుమారుడు, ఆదర్శ పురుషుడిగా శ్రీరాముడిని అందరూ స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలన్నారు. ఐకమత్యం, భక్తి భావనకు శోభాయాత్ర నిదర్శనగా నిలుస్తోందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.