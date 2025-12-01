జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఆర్డినెన్స్లకు గవర్నర్ గ్రీన్ సిగ్నల్
జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఆర్డినెన్స్లకు గవర్నర్ ఆమోదం - జీహెచ్ఎంసీలో 27 మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల విలీనానికి గవర్నర్ ఆమోదం
Published : December 1, 2025 at 10:30 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 10:56 PM IST
Telangna Governor Jishnu Dev Varma Approves GHMC Expansion Ordinances : జీహెచ్ఎంసీ విస్తరణ ఆర్డినెన్స్లకు తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ఆమోదం తెలిపారు. జీహెచ్ఎంసీ, మున్సిపాలిటీల చట్టాల సవరణ ఆర్డినెన్సులకు ఆమోద ముద్ర వేశారు. 27 మున్సిపాలిటీలను జీహెచ్ఎంసీలో విలీనం చేయాలని ఇటీవల తెలంగాణ క్యాబినెట్ నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో ఆయా ఆర్డినెన్సులకు జిష్ణుదేవ్ వర్మ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు.
నాడు అసలు ఏం జరిగింది : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ మున్సిపాలిటీల విలీనంతో 1955లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ (ఎంసీహెచ్)ను ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత మెదక్, రంగారెడ్డి జిల్లాల పరిధిలోని ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, గడ్డి అన్నారం, మల్కాజిగిరి, కాప్రా, అల్వాల్, కుత్బుల్లాపూర్, శేరిలింగంపల్లి, కూకట్పల్లి, పటాన్చెరు, రామచంద్రాపురం, రాజేంద్రనగర్ మున్సిపాలిటీలను, పలు గ్రామాలను ఎంసీహెచ్లో విలీనం చేశారు.
అలా విలీనం చేసి 2007లో జీహెచ్ఎంసీని ఏర్పాటు చేశారు. విలీన ప్రకటన విడుదలవగానే ఎంసీహెచ్ అధికారులు ఆయా మున్సిపాలిటీల్లోని ఇంజినీరింగ్ పనులు, నిధులకు సంబంధించిన రికార్డులు, చెక్కులు, ఆస్తి పన్ను దస్త్రాలు, ఇతర పత్రాలు అన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2 నెలల పాటు ఆయా మున్సిపాలిటీల అధికారులే ఎప్పటిలాగే పౌరులకు సేవలు అందించారు. అప్పటివరకు ఎంసీహెచ్ పరిధికి ఓ కమిషనర్, 7 సర్కిళ్లకు ఏడుగురు ఉప కమిషనర్లు ఉండేవాళ్లు. విలీనం అనంతరం 12 మున్సిపాలిటీలను, 7 సర్కిళ్లను కలిపి 18 సర్కిళ్లుగా కలిపారు. వాటిపై పర్యవేక్షణకు 5 జోన్లు ఏర్పాటు చేశారు. తరువాత జోన్లు ఆరుకు, సర్కిళ్లు 30కి పెరిగాయి. అలా నగర విస్తీర్ణం 172 చదరపు కిలోమీటర్ల నుంచి 650 చదరపు కిలోమీటర్లకు పెరిగింది.
ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది : జీహెచ్ఎంసీలో 27 పట్టణ స్థానిక సంస్థల విలీనం తరువాత వాటికి సంబంధించిన ఆఫీస్ల ద్వారానే పరిపాలన కొనసాగుతుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఆయా మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లను సర్కిళ్లుగా పేర్కొని, ప్రస్తుతం ఉన్న 6 జోనల్ ఆఫీస్లకు అనుసంధానిస్తారని అన్నారు. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న 30, నూతనంగా చేరే 27 సర్కిళ్లు కలిపి మొత్తం 57 సర్కిళ్లు, 6 జోనల్ కార్యాలయాల కిందే పని చేస్తాయి. 2 నెలల తరువాత జోన్ల సంఖ్యను పెంచడంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంటుందని అధికారులు అంటున్నారు.
త్వరలో నివేదిక : విశాల నగరంలో పరిపాలన ఎలా ఉండాలి? జోన్లు, సర్కిళ్ల సంఖ్య, ఏ స్థాయిల్లో, ఏ హోదా అధికారులు అవసరం? మొత్తం నగరానికి ఎందరు అధికారులు ఉండాలి? వారి అధికారాలు, కర్తవ్యాలు ఇతర మార్గదర్శకాలతో సీజీజీ (సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్) రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి త్వరలో నివేదిక ఇవ్వనుంది.
నగరం విభజనకు ఆస్కారముందా? : విలీనం ద్వారా ఏర్పడే బృహత్ హైదరాబాద్ను ఎన్ని నగరపాలక సంస్థలుగా విభజించాలనే విషయంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని సమాచారం. ఒకే సిటీగా ఉంచాలనే చర్చతో పాటు 2, 3 నగరపాలక సంస్థలుగా ఏర్పాటు చేయాలనే అంశాలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పరిశీలనలో ఉన్నట్లు సమాచారం.
'గ్రేటర్లో విలీనమైతే ఆస్తి పన్ను పెరుగుతుందా? - మేము చెల్లించే పన్నులను వేరే ప్రాంతాల్లో ఖర్చు చేస్తారా?'