ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్​పై విచారణకు గవర్నర్ అనుమతి

ఈ- కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్‌ విచారణకు గవర్నర్‌ అనుమతి - మాజీ మంత్రి కేటీఆర్‌ను ఏసీబీ విచారించేందుకు గవర్నర్‌ అనుమతి

Governor Permission On KTR Case
Governor Permission On KTR Case (ETV Bharat)
Published : November 20, 2025 at 10:46 AM IST

|

Updated : November 20, 2025 at 11:03 AM IST

Formula E Car Case : ఈ- కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో కేటీఆర్‌ ప్రాసిక్యూషన్‌కు గవర్నర్‌ అనుమతిలిచ్చారు. ఆయనను ఏసీబీ విచారించేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్​లో 4 సార్లు ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. రూ.54.88 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో ఏసీబీ ఈ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసులో కేటీఆర్‌ పాత్రపై సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటూ ప్రాసిక్యూషన్‌కు అనుమతి ఇవ్వలాంటూ గవర్నర్​ను ఏసీబీ అనుమతి కోరింది. ఈ మేరకు గతంలోనే ఏసీబీ లేఖ రాసింది. దానిని పరిశీలించిన గవర్నర్ తాజాగా కేటీఆర్ విచారణకు అనుమతి జారీ చేశారు. ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసులో ఏసీబీ త్వరలోనే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనుంది.

GOVERNOR PERMISSION ON KTR CASE
FORMULA ONE CASE KTR
FORMULA E RACE CASE ON KTR
కేటీఆర్​పై​ కేసుకు గవర్నర్ అనుమతి
