పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు అడుగులు: గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
19 నెలలుగా కూటమి ప్రభుత్వం హయాంలో రాష్ట్రం పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు పయనిస్తోందన్న గవర్నర్ - సూపర్-6, ఇతర సంక్షేమ పథకాలను మా ప్రభుత్వం అమలు చేస్తోందని కితాబు
Governor Abdul Nazeer Speech in Andhra Pradesh Assembly Budget Session: 19 నెలలుగా కూటమి ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ దశ నుంచి ప్రగతి పథం వైపు పయనిస్తోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. బడ్జెట్ సమావేశాల నేపథ్యంలో గవర్నర్ ఇరు సభలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. గత చేదు అనుభవాలతో విసిగి వేశారిన ఏపీ ప్రజలు కూటమి ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకున్నారని తెలిపారు. మౌలిక సదుపాయాలు, విద్యుత్, సాగునీటిపారుదల రంగాలు తీవ్ర తిరోగమనం చవి చూశాయన్నారు. సూపర్-6, ఇతర సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తూ, అభివృద్ధి కార్యకలాపాలను పునఃప్రారంభించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందన్నారు.
2019నుంచి అభివృద్ధికి విఘాతం: "రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఏపీ ఎన్నో కీలక మార్పులు, పరిణామాలు చవిచూశాయి. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ దీర్ఘకాలిక అభివృద్ధికి నాటి ప్రభుత్వం కృషి చేసింది. 2019లో జరిగిన ప్రభుత్వ మార్పు ఈ పురోగతికి విఘాతం కలిగించింది. తర్వాత వ్యవస్థాగత పాలనా వైఫల్యాలు తలెత్తాయి. రాష్ట్ర అభివృద్ధి స్తంభించింది. ఆర్థిక ఒత్తిడి తీవ్రమైంది, వ్యవస్థలు విధ్వంసమయ్యాయి, శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా క్షీణించి అరాచకత్వం ప్రబలింది. గత ప్రభుత్వంలో సెక్షన్ 22ఏ దుర్వినియోగం ద్వారా ఏకపక్ష ఆంక్షలు విధించారు" అని గవర్నర్ అన్నారు.
పోలవరం వేగవంతం: రాష్ట్ర నీటిపారుదల వ్యవస్థకు వెన్నెముక వంటి పోలవరం ప్రాజెక్టును 2027, జూన్ లోపు పూర్తి చేయాలనే దృఢ సంకల్పంతో ప్రభుత్వం దీనికి అత్యున్నత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని గవర్నర్ తెలిపారు. దీనిని ఆధారంగా చేసుకొని, కరువు పీడిత ప్రాంతాలకు త్వరితగతిన జలాలలు అందించాలని 'హంద్రీ-నీవా సుజల స్రవంతి' పనులను వేగవంతం చేసినట్లు వివరించారు. గోదావరి జలాలను పోలవరం నుంచి వంశధార, ఆపై దక్షిణ నదీ వ్యవస్థలకు అనుసంధానించడానికి 'నల్లమల సాగర్' సహా నదుల అనుసంధాన కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాయన్నారు.
"విధానాలు, వ్యవస్థలు, వ్యయప్రాధాన్యతలలో కీలక సవరణలు చేశాం. దీర్ఘకాలిక దార్శనికతతో కూడిన పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ సమర్పించాం. 7 శ్వేతపత్రాల విడుదల ద్వారా పారదర్శకతకు పెద్దపీట వేశాం. సంపదను సృష్టించే ప్రగతి చక్రాన్ని నిర్మించడమే లక్ష్యంగా సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధితో సమతుల్యం చేయడానికి 10 సూత్రాలు రూపొందించాం. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ ఒక స్పష్టమైన ఆర్థిక మార్గాన్ని నిర్దేశించిందని వివరించారు. 2047 నాటికి రూ.308 లక్షల కోట్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్మాణం, రూ.55 లక్షల తలసరి ఆదాయం సాధించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తుంది" అని తెలిపారు.
25 కంటే ఎక్కువ నూతన విధానాలు: "క్వాంటం టెక్నాలజీ ద్వారా అమరావతి గ్లోబల్ హబ్గా మార్చేందుకు సంకల్పించింది. 16 ఏళ్లలోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నియంత్రణపై చట్టపరమైన విధివిధానాలు పరిశీలిస్తున్నాం. ఏపీ జీఎస్డీపీ రూ.15.91 లక్ష కోట్ల నుంచి రూ.17.62 లక్షల కోట్లకు పెరిగింది. దాదాపు 10.75 శాతం నామమాత్రపు వృద్ధి నమోదు చేసింది. 2027 గోదావరి పుష్కరాల కోసం సన్నాహాలు ప్రారంభమయ్యాయి. కూటమి ప్రభుత్వం 25 కంటే ఎక్కువ నూతన విధానాలను ఆవిష్కరించింది. ట్రూడౌన్ విధానం ఫలితంగా యూనిట్కు 13 పైసల విద్యుత్ ఛార్జీ తగ్గింది" అని అన్నారు.
'రూ.13.25 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడుల కోసం 610 ఒప్పందాలపై సంతకాలు జరిగాయి. సీఐఐ సదస్సులో పెట్టుబడుల ద్వారా 16.13 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. నిరంతర అధిక వృద్ధిరేటుపై దృష్టి సారించాం. దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలు స్థిరంగా ఉన్నా మారుతున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా సవరణలు చేసుకుంటున్నాం. మంత్రులు, కార్యదర్శులు, కలెక్టర్లతో తరచూ సమావేశాలు జరుపుతున్నాం. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి అత్యాధునిక రంగాల్లో ఏపీ క్రమంగా అడుగులు వేస్తోంది. అంతర్జాతీయ సంస్థలు, ప్రతిభావంతులకు రాష్ట్రం నెలవుగా నిలుస్తోంది.' - అబ్దుల్ నజీర్, గవర్నర్
స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047: అమరావతి భవిష్యత్తును నాశనం చేసే ఉద్దేశంతో గత ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల ప్రతిపాదనను శ్వేతపత్రాల ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం ఎండగట్టిందని గవర్నర్ అన్నారు. "మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 15,941 ఉపాధ్యాయ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు 5,757 కానిస్టేబుల్ పోస్టులు భర్తీ చేశాం. పేదరికం లేని సమాజం కోసం పీ4 విధానం తీసుకొచ్చి లక్ష మందికి పైగా మార్గదర్శులు 10.30 లక్షల బంగారు కుటుంబాలను దత్తత తీసుకున్నాం. స్వర్ణాంధ్ర విజన్ 2047 కింద అందరికీ ఇళ్లు ఉండాలని సంకల్పించాం. మాదక ద్రవ్య రహిత రాష్ట్రంగా మార్చే దిశగా గణనీయ పురోగతి సాధించాం. ఏపీ ప్రభుత్వం సమగ్ర జనాభా నిర్వహణ విధానం ప్రవేశపెట్టిందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ వెల్లడించారు. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం సభ రేపటికి వాయిదా పడింది.
వైఎస్సార్సీపీ ఆటంకం: అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు నిరసనలు, ఆందోళనలు చేపట్టారు. సమావేశాలు మొదలుకావడానికి ముందే అసెంబ్లీ గేటు ముందు ప్రతిపక్ష హోదా గుర్తింపు ఇవ్వాలని వైఎస్సార్సీపీ మ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు ప్లకార్డులు ప్రదర్శించారు. అనంతరం జగన్ సైతం ప్లకార్డులను పట్టుకుని నేతల వెంట అసెంబ్లీలోకి బయలుదేరారు. గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో పదేపదే ఆటంకం కలిగిస్తూ నినాదాలు చేశారు. సభ ప్రారంభమైన కాసేపటికే సభ నుంచి వెళ్లిపోయారు.
స్పీకర్ సరదా వ్యాఖ్యలు: 11వ తేదీ, 11 మంది, 11 నిమిషాలు ఉండి వెళ్లిపోయారుగా అని వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులను ఉద్దేశించి స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు అన్నారు. అసెంబ్లీలో ఇరు సభలను ఉద్దేశించి గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ప్రసంగం ముగిసిన అనంతరం అసెంబ్లీ లాబీలో స్పీకర్ సరదా వ్యాఖ్యలు చేశారు. '11వ తేదీన 11 మంది 11 నిమిషాలు ఉండి వెళ్లిపోయారుగా. అంతకుమించి ఎక్కువ సమయం లేరుగా? అని వ్యాఖ్యానించారు. సభ్యులు సభా సంప్రదాయాలు పాటిస్తే మంచిదని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు తెలిపారు.
