సాయుధ దళాలకు భారతీయులందరి హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది: గవర్నర్

లోక్​భవన్‌లో సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ కార్యక్రమం - సైనిక సంక్షేమశాఖ మాజీ సైనికుల కోసం 'మార్గదర్శి'ని విడుదల - ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న గవర్నర్ జస్టిస్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్

Armed Forces Flag Day Program at Lok Bhawan
Armed Forces Flag Day Program at Lok Bhawan (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:01 PM IST

Governor Participated in Armed Forces Flag Day Program at Lok Bhavan : భారత సాయుధ దళాలకు భారతీయులు అందరి హృదయాలలో ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉందని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. లోక్​భవన్‌లోని దర్బార్ హాల్‌లో జరిగిన సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి సంవత్సరం సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవం డిసెంబర్ 7న జరుపుకుంటున్నామని అన్నారు. వారి శౌర్యం, విధి పట్ల అంకితభావం, అత్యున్నత స్థాయి నైపుణ్యానికి అభివందనం చేయడానికి ఒక ప్రత్యేక సందర్భం అని అన్నారు.

సాయుధ దళాలకు భారతీయులందరి హృదయాలలో ప్రత్యేక స్థానం ఉంది: గవర్నర్ (ETV)

'మార్గదర్శి' విడుదల : ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, సైనిక సంక్షేమ శాఖ వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నామని గవర్నర్ చెప్పారు. సైనిక సంక్షేమశాఖ మాజీ సైనికుల కోసం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ చర్యల సంకలనం అయిన 'మార్గదర్శి'ని విడుదల చేశారు. అనంతరం మేజర్ టి.ఎస్.టి. భరద్వాజ్ తండ్రి టి.ఉపేంద్ర కుమార్, నాయక్ వై.రాజు భార్య వై.గౌతమి, హవల్దార్ వి.సుబ్బయ్య భార్య జి.లీలావతి, ఎస్​డబ్ల్యూఆర్​పి.కార్తీక్ తల్లి పి.సెల్వి, హవల్దార్ జి. శివశంకరరావు భార్య జి.లక్ష్మి, శౌర్య పురస్కార గ్రహీతలు లెఫ్టినెంట్ కల్నల్ పి.మస్తాన్ రెడ్డి, ఎస్ఎం.గ్రూప్ కెప్టెన్ అబ్దుల్ రెహమాన్, విఎస్ఎం, విశిష్ట విజేతలు కల్నల్ కొలసాని శ్రీనివాస్, కెప్టెన్ సిడిఎన్​వి.ప్రసాద్​లను సన్మానించి నగదు బహుమతులు అందజేశారు.

సంక్షేమశాఖ కార్యకలాపాలపై నివేదిక : సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవ నిధికి గరిష్ట విరాళాలు సేకరించినందుకు కలెక్టర్లు ఎ.తమీమ్ అన్సరియా - గుంటూరు, డాక్టర్ వి.వినోద్ కుమార్ - బాపట్ల, కీర్తి చెకూరి - తూర్పు గోదావరి జిల్లా, సైనిక్ సంక్షేమ అధికారులు కెప్టెన్ పి.సత్య ప్రసాద్, గుణశీలను గవర్నర్ సన్మానించారు. సైనిక సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ బ్రిగేడిఎర్ వి.వెంకట రెడ్డి సైనిక సంక్షేమ శాఖ కార్యకలాపాలపై నివేదికను సమర్పించారు.

'ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, సైనిక సంక్షేమశాఖ వారు మాజీ సైనిక సోదరుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నాయని నేను ఆశిస్తున్నాను.' - అబ్దుల్‌ నజీర్‌, గవర్నర్‌

మన బాధ్యతగా భావించాలి: హోం, విపత్తు నిర్వహణ, సైనిక సంక్షేమశాఖ మంత్రి వంగలపూడి అనిత సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. గవర్నర్ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి జి.అనంత రాము, హోం శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజీత్, గవర్నర్ సంయుక్త కార్యదర్శి పిఎస్. సూర్యప్రకాష్, లోక్​ భవన్, సైనిక సంక్షేమ శాఖ అధికారులు, సిబ్బంది తదితరులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు అయ్యారు.

'సాయుధ దళాల పతాక దినోత్సవం అనేది సైనికులకు మనం ఇచ్చే గౌరవం. అటువంటి త్యాగమూర్తులను మనం ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవడం, వారి కుటుంబాలకు మేం అండగా ఉన్నామని ఓ మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వడమనేది మన బాధ్యతగా భావించాలి. స్కూల్ పిల్లలకు పాఠాలు బోధించేందుకు, క్రమశిక్షణ ఇచ్చేందుకు మాజీ సైనికులను ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు.' - వంగలపూడి అనిత, హోంమంత్రి

