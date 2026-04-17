దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే 'జనగణన'లో ప్రజలంతా పాల్గొనాలి : గవర్నర్ అబ్దుల్నజీర్
డిజిటల్ జనగణన ఆధునిక భారత్ వైపు వేస్తున్న చారిత్రక అడుగు - - ఖచ్చితమైన సమాచారం అభివృద్ధికి ప్రాణవాయువు - ఎన్యుమరేటర్లకు సహకరించి, వాస్తవ సమాచారం అందించాలి: గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్నజీర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 8:01 PM IST
Governor Abdul Nazeer on Digital Census 2027 in AP : దేశ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా నిర్వహిస్తున్న డిజిటల్ జనగణన ఆధునిక భారత్ వైపు వేస్తున్న ఒక చారిత్రక అడుగు అని రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్నజీర్ అభివర్ణించారు. దేశ భవిష్యత్తును నిర్ణయించే కీలక ఘట్టమైన 'జాతీయ జనగణన-2027'లో ప్రజలంతా పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఖచ్చితమైన సమాచారమే అభివృద్ధికి ప్రాణవాయువు వంటిదని పేర్కొన్నారు. సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ సంక్షేమ పథకాలు అందాలన్నా, సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వ విధానాలు రూపొందాలన్నా క్షేత్రస్థాయి గణాంకాలు అత్యంత కీలకమని తెలిపారు.
రాష్ట్రంలోని లింగ నిష్పత్తి, అక్షరాస్యత వంటి సామాజిక అంశాలను విశ్లేషించడానికి ఈ డేటా పునాదిగా నిలుస్తుందని గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్నజీర్ చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ‘సెల్ఫ్-ఎన్యుమరేషన్’సదుపాయాన్ని వినియోగించుకుంటూ, గవర్నర్ esensus.gov.in పోర్టల్ ద్వారా తన వివరాలను స్వయంగా నమోదు చేసుకున్నారు. ఈ ప్రక్రియ అత్యంత సులభంగా, పారదర్శకంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
సాంకేతికత ద్వారా పౌరులు తమ బాధ్యతను వేగంగా పూర్తి చేసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. 'వికసిత భారత్ - వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్' లక్ష్య సాధనలో ప్రతి పౌరుడు భాగస్వామి కావాలని గవర్నర్ ఆకాంక్షించారు. వివరాల సేకరణ కోసం వచ్చే ఎన్యుమరేటర్లకు ప్రజలు పూర్తిస్థాయిలో సహకరించి, వాస్తవ సమాచారాన్ని అందించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏ ఒక్క వర్గం కూడా అభివృద్ధి ఫలాలకు దూరం కాకూడదనే లక్ష్యంతో జరుగుతున్న ఈ బృహత్తర కార్యాన్ని విజయవంతం చేయాలని గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్నజీర్ కోరారు.
34 అంశాలను స్వయంగా నమోదు : జాతీయ జనగణన 2027లో భాగంగా తొలిసారి డిజిటల్ స్వీయ గణన విధానం ప్రారంభమైందని, దీని ప్రజలంతా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు జి.లక్షీశ తెలిపారు. ప్రజలు https://se.census.gov.in పోర్టల్ ద్వారా ఇంటి వివరాలు, సౌకర్యాలు వంటి 34 అంశాలను స్వయంగా నమోదు చేసుకోవచ్చని చెప్పారు. ఈనెల 30 వరకు జరిగే ఈ ప్రక్రియలో అంతా భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ వల్ల ఎన్యుమరేటర్లు ఇంటికి వచ్చే వరకు వేచి చూడాల్సిన అవసరం లేదని వీలైన సమయంలో, ఇంట్లోనే కూర్చుని ఆన్లైన్ ద్వారా వివరాలను త్వరగా నమోదు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు.
కుటుంబ వివరాలను స్వయంగా నమోదు చేయడం వల్ల తప్పులు దొర్లే అవకాశం ఉండదని పేర్లు, వయసు, వృత్తి వంటి అంశాల్లో ఖచ్చితత్వం ఉంటుందన్నారు. వ్యక్తిగత వివరాలను నేరుగా ప్రభుత్వ పోర్టల్లో భద్రపరచవచ్చని, మధ్యవర్తుల ప్రమేయం ఉండదు కాబట్టి సమాచారం సురక్షితంగా ఉంటుందన్నారు. ఆన్లైన్లో వివరాలు నమోదు చేసిన తర్వాత, ఎన్యుమరేటర్ భౌతికంగా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కేవలం ఆ డేటాను ధ్రువీకరిస్తే సరిపోతుందని దీనివల్ల ప్రక్రియ చాలా వేగంగా పూర్తవుతుందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరు డాక్టరు జి.లక్షీశ తెలిపారు.
క్షేత్రస్థాయిలో ఇళ్ల జాబితా, వసతుల గణన : జనగణన-2027లో భాగంగా మొదటిదశ కింద నిన్న(గురువారం) నుంచి ఇళ్ల లెక్కింపు, వాటిలో వసతుల గణన ప్రారంభం అయ్యింది. ఈసారి డిజిటల్గా నిర్వహిస్తుండటంతోపాటు, స్వీయగణన సదుపాయం కల్పించారు. ఏప్రిల్ నుంచి ఈనెల 30 వరకు 15 రోజులపాటు స్వీయగణనకు అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత మే 1 నుంచి 30 వరకు ఎన్యుమరేటర్లు క్షేత్రస్థాయిలో ఇళ్ల జాబితా, వసతుల గణన చేపట్టనున్నట్లు ఏపీ జనగణన అధికారి జె. నివాస్ స్పష్టం చేశారు.
స్వీయగణనలో ప్రజలు పోర్టల్ ద్వారా తమ మొబైల్ నంబరుతో లాగిన్ అయి, గృహాన్ని జియో-ట్యాగ్ చేసి వివరాలు నమోదు చేయొచ్చు. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక స్వీయగణన ఐడీ జనరేట్ అవుతుంది. దానిని తర్వాత పరిశీలనకు వచ్చే ఎన్యుమరేటర్కు అందజేసి, ధ్రువీకరించుకోవాలి. స్వీయగణన ఐచ్ఛికమే. అక్కడ నమోదు చేయకపోయినా, ఎన్యుమరేటర్లు వచ్చినప్పుడు తెలియజేస్తే చాలు.
