"మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్" సంచార వైద్య ప్రాజెక్టు - 7 జిల్లాల్లోని 5 లక్షల మందికి అందనున్న సేవలు
ప్రపంచ రెడ్క్రాస్ దినోత్సవంలో పాల్గొన్న గవర్నర్ - రెడ్క్రాస్ సొసైటీ సేవలను కొనియాడిన అబ్దుల్ నజీర్ - విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న అధికారులకు రెడ్క్రాస్ అవార్డులు ప్రదానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 12:14 PM IST
Governor Abdul Nazeer launched Mee Intiki Mee Doctor Mobile Medical Project : విపత్తులు, అత్యవసర సమయాల్లో రెడ్క్రాస్ సొసైటీ సేవలు వెలకట్టలేనివని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. ప్రపంచ రెడ్క్రాస్ దినోత్సవం సందర్భంగా లోక్భవన్లో జరిగిన తలసేమియా దినోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిధిగా పాల్గొన్నారు. మీ ఇంటికి మీ డాక్టరు పేరిట సంచార వైద్య ప్రాజెక్టును గవర్నర్ ప్రారంభించారు. ఏడు జిల్లాల్లోని సుమారు ఐదు లక్షల మంది పేద కుటుంబాలకు మూడేళ్ల పాటు ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సేవలు అందుతాయని వెల్లడించారు. రెడ్క్రాస్ వ్యవస్థాపకుడు జీన్ హెన్రీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా మానవత్వమే పరమావధిగా పనిచేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
మారుమూల ప్రాంతాల్లోని పేద కుటుంబాలకు ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయన్నందించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన "మీ ఇంటికి మీ డాక్టర్" ప్రాజెక్ట్ను గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ ప్రారంభించారు. గురువారం లోక్భవన్లో నిర్వహించిన ప్రపంచ రెడ్క్రాస్, తలసేమియా దినోత్సవంలో గవర్నర్ పాల్గొన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద వచ్చే మూడు ఏళ్లలో 7 జిల్లాలోని సుమారు 5 లక్షల పేద కుటుంబాలకు వారి ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి ఉచితంగా ప్రాథమిక వైద్య సదుపాయంతో పాటు మందులను కూడా పంపిణీ చేయడం లక్ష్యమని గవర్నర్ ఎస్.అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు.
"రెడ్క్రాస్ వ్యవస్థాపకుడు జీన్హెన్రీ డూనాంట్ పుట్టినరోజును ప్రపంచ రెడ్క్రాస్ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం. ఇదే రోజున ప్రపంచ తలసేమియా రోజుగానూ గుర్తించాం. ప్రస్తుతం తలసేమియా భయంకరమైన వ్యాధిగా ప్రబలుతోంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతోమంది ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి ఆపత్కర పరిస్థితుల్లో రెడ్క్రాస్ కోసం పనిచేస్తున్న అందర్నీ అభినందిస్తున్నాను. రెడ్క్రాస్ సోసైటీ సభ్యులు, యూత్ రెడ్క్రాస్ వారికి అభినందనలు. రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ కోసం మా తరపు నుంచి కూడా పూర్తి సహకారం ఉంటుంది." - అబ్దుల్నజీర్, రాష్ట్ర గవర్నర్
సీఎస్ఆర్ కింద రూ.8.40 కోట్లు : గర్భిణులు, 0-6 సంవత్సరాల వయసు గల పిల్లలకు వైద్య సేవలతో పాటు, మంచాన పడిన వృద్ధులకు వృద్ధాప్య సంరక్షణ అందించడం ఈ ప్రాజెక్టు ఉద్దేశమని వెల్లడించారు. ఇందుకోసం వైద్యుడు, నర్స్, ఫార్మసిస్ట్, డ్రైవర్తో కూడిన మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లను సీఎస్ఆర్ కింద రూ.8.40 కోట్లతో అందించినందుకు రూరల్ ఎలక్టిఫ్రికేషన్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ను గవర్నర్ ప్రశంసించారు. గత 2 ఏళ్లుగా రాష్ట్రంలో రెడ్క్రాస్లో అవార్డులు అందుకున్న పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, పశ్చిమగోదావరి, బాపట్ల, కృష్ణా, కాకినాడ జిల్లాల కలెక్టర్లు, రెడ్క్రాస్ జిల్లా శాఖల అధ్యక్షులను ఆయన అభినందించారు.
తలసేమియా వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించడం, ముందస్తు పరీక్షలను ప్రోత్సహించడం, ఈ వ్యాధితో బాధపడుతున్న వారికి సహాయం చేయడం కోసం తలసేమియా దినోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు. రెడ్క్రాస్ ఛైర్మన్ వైడీ రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు.
