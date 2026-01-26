ETV Bharat / state

రాజధాని అమరావతిలో తొలి రిపబ్లిక్‌ డే వేడుకలు- జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్‌

సభా ప్రాంగణం వద్ద గవర్నర్ అబ్దుల్‌ నజీర్‌కు స్వాగతం పలికిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​- రాష్ట్ర ప్రగతిని చాటేలా 22శకటాల ప్రదర్శన

Governor Abdul Nazeer in Republic Day Celebrations in Amravati
Governor Abdul Nazeer in Republic Day Celebrations in Amravati (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 11:49 AM IST

2 Min Read
Governor Abdul Nazeer in Republic Day Celebrations in Amravati: రాజధాని అమరావతి వేదికగా ప్రభుత్వం తొలిసారిగా గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించింది. హైకోర్టు సమీపంలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన మైదానంలో గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జరిగాయి. సభా ప్రాంగణం వద్ద గవర్నర్ అబ్దుల్‌ నజీర్‌కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేశ్​లు స్వాగతం పలికారు. గవర్నర్ జాతీయ జెండా ఎగురవేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. పెరేడ్​లో పాల్గొన్న 11దళాల నుంచి గవర్నర్ గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. రాష్ట్ర ప్రగతిని చాటేలా 22శకటాలను ప్రదర్శించారు. వివిధ దళాల మార్చ్​ఫాస్ట్​ ఆకట్టుకుంది. గణతంత్ర వేడుకలు తిలకించేందుకు రాజధాని రైతులు, వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులు పెద్దఎత్తున హాజరయ్యారు.

రాజధాని అమరావతిలో తొలి రిపబ్లిక్‌ డే వేడుకలు- జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన గవర్నర్‌ (ETV)

సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ ప్రభుత్వం ధృఢమైన సంకల్పంతో స్థిరత్వాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, విశ్వాసాన్ని తిరిగి నిర్మించడానికి కృషి చేస్తోందని గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. నేటి వేడుక చరిత్రాత్మకమన్న ఆయన తొలిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల రాజధాని అమరావతిలో జాతీయజెండా ఎగురవేస్తున్నామన్నారు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన రాష్ట్రం స్పష్టమైన దిశ లేకుండా నిలిచిపోయిందని చెప్పారు. రాజధాని నిర్మాణం ఆగిపోవడంతో ఆర్థిక విశ్వాసం దెబ్బతిందన్నారు. పాలనలో కొనసాగింపుల లేమి పెట్టుబడిదారుల నమ్మకాన్ని తగ్గించి ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని బలహీనపరిచిందని వ్యాఖ్యానించారు.

పునరుద్ధరణ మార్పు ప్రయాణం: రాష్ట్రాన్ని బలపరుస్తూ దాని భవిష్యత్తును సమృద్ధిగా తీర్చిదిద్దుతున్న ప్రతి ఒక్కరితో ఈ శుభక్షణాన్ని పంచుకోవడం గర్వకారణమన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలే ప్రగతికి శిల్పులు అని వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ప్రయాణం సులభం కాదన్న గవర్నర్‌, వీటి ఫలితాలు ఇప్పుడు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయన్నారు. ప్రాజెక్టులు ముందుకు సాగుతున్నాయని, సంస్థలు తిరిగి బలపడుతున్నాయని, ప్రజల విశ్వాసం మళ్లీ స్థాపితమవుతోందని చెప్పారు. పునరుద్ధరణ మార్పు ప్రయాణం ప్రారంభమైందన్నారు. ఈ దిశను మరింత స్పష్టంగా ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు, ప్రభుత్వం స్వర్ణ ఆంధ్ర-2047 కార్యాచరణను ఒక స్పష్టమైన దృష్టిలో స్థిరపరిచిందని వెల్లడించారు. భారత స్వాతంత్య్ర శతాబ్ది నాటికి, బలమైన, సమగ్ర, ప్రపంచ స్థాయిలో పోటీతత్వం గల రాష్ట్రంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను తీర్చిదిద్దడమే తమ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు.

సవాలు నుంచి మరింత బలంగా ఎదుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్​: పాలన కాలానుగుణంగా మారాలి అనేది ప్రభుత్వ సిద్దాంతమని గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ తెలిపారు. వేగం, పారదర్శకతే ఇప్పుడు సేవల అందింపులో కొత్త ప్రమాణాలు అని చెప్పారు. సాంకేతికత ద్వారా, సహాయం, సమాచారం, న్యాయం పౌరులకు క్షణాల్లో చేరేలా తాము వ్యవస్థను తీర్చిదిద్దుతుని, దీనినే 'వేగవంతమైన పాలన'- స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డెలివరింగ్‌ గవర్నెన్స్‌ అని పిలుస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. 77వ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా, ప్రజాస్వామ్యాన్ని మాత్రమే కాదని, ప్రతి సవాలు నుంచి మరింత బలంగా ఎదుగుతున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా మనం వేడుకగా జరుపుకుంటున్నామని చెప్పారు.

గణతంత్రాన్ని తీర్చిదిద్దిన కలలు నేడు కూడా మనకు మార్గదర్శకాలని వివరించారు. ప్రతి పౌరుడికి గౌరవం, అవకాశాలు, న్యాయం చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. కలసికట్టుగా ఆరోగ్య, ఆనంద, సౌభాగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్​ను నిర్మిద్దామన్నారు. స్వర్ణ ఆంధ్ర దిశగా ముందుకు సాగుతున్న ఈ ప్రయాణంలో, ప్రతి గ్రామం సుభిక్షంగా, ప్రతి పట్టణం చైతన్యవంతంగా, ప్రతి నగరం సుస్థిరంగా ఎదిగే రాష్ట్రాన్ని మనం నిర్మిద్దామని పిలుపునిచ్చారు.

