ఆంధ్రుల ఆకాంక్ష నెరవేరింది - ఇది ప్రజలంతా సంబరాలు చేసుకునే సమయం

అమరావతి ఇక అన్‌స్టాపబుల్ అని తేల్చిచెప్పిన సీఎం - బిల్లుకు మద్దతు పలికిన పార్టీలు, ఎంపీలకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన పవన్ - అమరావతి రాజధానిగా కమ్యూనిస్టు పార్టీ స్వాగతిస్తోందన్న సీపీఐ నారాయణ

Governor Abdul Nazeer and Deputy CM Pawan react to approval of Amaravati capital bill
Governor Abdul Nazeer and Deputy CM Pawan react to approval of Amaravati capital bill (ETV Bharat)
Published : April 2, 2026 at 7:36 PM IST

Governor and Deputy CM on Approval of Amaravati bill: రాజధానిగా అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు పార్లమెంటులో ఆమోదం పొందడంపై గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ ఇది గొప్ప గర్వకారణమన్నారు. అమరావతి రాజధానిగా చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు ఆమోదం పొందడం చారిత్రాత్మకమని గవర్నర్‌ అన్నారు.

పార్లమెంట్​లో అమరావతి బిల్లు ఆమోదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్‌లో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ సవరణ బిల్లు-2026 ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందడం చారిత్రాత్మకమన్నారు. ఆంధ్రుల ఆకాంక్ష నెరవేరింది. అమరావతికి లభించిన ఈ గౌరవం ప్రతీ ఆంధ్రుడికి గర్వకారణమన్నారు. అమరావతి ప్రస్థానంలో ప్రతీ అడుగులో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అండగా నిలిచారని, హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.

2015లో రాజధానికి శంకుస్థాపన, 2025లో పునర్నిర్మాణం ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగానే జరిగిందని గుర్తుచేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సహా హోంమంత్రి అమిత్ షా పూర్తిగా సహకరించారని, పార్లమెంటులో ఈ బిల్లుకు సహకరించిన అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ఈ విజయం అమరావతి రైతులకు అంకితమన్న చంద్రబాబు, రాజధాని కోసం వారు చేసిన త్యాగం, చూపిన పట్టుదల మరువలేనివని కొనియాడారు.

అమరావతి ఇక ఆంధ్రులకు ఏకైక ప్రజా రాజధాని అని స్పష్టం చేశారు. రాజధానిపై ఇక ఎలాంటి అనుమానాలకు, చర్చలకు తావులేదన్నారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఎదుర్కొన్న చీకటి రోజులకు ఇది ముగింపు అని చెప్పారు. ఏపీ ప్రగతికి ఈ నిర్ణయం కొత్త నాంది అని, ఏపీకి గుండె, ఆత్మ అయిన అమరావతి ఇక అన్‌స్టాపబుల్ అని తేల్చిచెప్పారు. దేశానికే అద్వితీయమైన భవిష్యత్ నగరంగా అమరావతి నిలుస్తుందన్నారు. అమరావతి సుస్థిరతతో నూతన శకం ప్రారంభమైందని వెల్లడించారు.

ఇకపై రాజధాని అమరావతి అజేయం: రాజధాని అమరావతి అజేయంగా ఉంటుందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విశ్వాసం వెలిబుచ్చారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లు రాజ్యసభలో ఆమోదం పొందటం శుభపరిణామన్నారు. అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించడంతో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సంబరాలు చేసుకొనే ఆనందకర తరుణం వచ్చిందన్నారు. బిల్లుకు మద్దతు పలికిన పక్షాలకు, రాజ్యసభ సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు.

ఎవరో వచ్చి మళ్లీ ఏదో చేస్తారనే అపోహలను విడిచిపెట్టాలని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రానికి రాజధాని నగరం ఉండటం ఇష్టం లేని వాళ్లు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలను ప్రజాలెవరూ పట్టించుకోవలసిన అవసరం లేదన్నారు. జగన్ వ్యాఖ్యల ద్వారా ఆయన నైజం మరోమారు బయటపడిందని వ్యాఖ్యానించారు. అమరావతిలో అభివృద్ధి కార్యకలాపాలు ఇప్పటికే వేగవంతమయ్యాయని పవన్ అన్నారు.

అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లును ముందుకు తీసుకువెళ్లడంతో పాటు రాజధాని నగర అభివృద్ధికి బలమైన తోడ్పాటు ఇస్తున్నారంటూ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, హోం మంత్రి అమిత్ షాకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుకు ఆమోదం తరుణంలో రాష్ట్రంలో కూటమి పక్షాలు చేసే సంబరాల్లో భాగస్వాములు కావాలని జనసేన నాయకులు, శ్రేణులకు పవన్‌ పిలుపునిచ్చారు. ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇళ్ల ముందు, పార్టీ కార్యాలయాల వద్ద దీపాలు వెలిగించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.

కమ్యూనిస్టు పార్టీ స్వాగతిస్తోంది: అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లును పార్లమెంట్ ఆమోదించటాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు సీపీఐ జాతీయ కంట్రోల్ కమిషన్ ఛైర్మన్ కె.నారాయణ అన్నారు. అమరావతి అంశంలో వైఎస్సార్సీపీ తప్పుల మీద తప్పులు చేసి దాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తుందన్నారు. ఇప్పటికైనా జగన్ తీరు మారకపోతే రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదని హెచ్చరించారు.

