ETV Bharat / state

సోమశిల-స్వర్ణముఖి కెనాల్‌ పనులకు రూ.675 కోట్లు - త్వరలో టెండర్లు

గడచిన కొన్ని ఏళ్లుగా మూలన పడిన ఎస్‌ఎస్‌ కెనాల్ పనులు - పనుల పూర్తికి బడ్జెట్‌లో నిధులు కేటాయించిన కూటమి ప్రభుత్వం - రూ. 675 కోట్లకు పాలనాపరమైన ఆమోదం తెలిపిన ప్రభుత్వం

S.S Canal Works Tenders
S.S Canal Works Tenders (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 1:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

SS Canal Works Tenders : సాగునీటి ప్రాజెక్ట్‌లకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న కూటమి ప్రభుత్వం సోమశిల-స్వర్ణముఖి కాలువ పెండింగ్ పనులపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. రూ. 675 కోట్లకు పాలనాపరమైన ఆమోదం ఇవ్వడంతోపాటు ఈ నెలలో టెండర్లు పిలవనుంది. కొన్ని ఏళ్లుగా మూలన పడిన SS కెనాల్ పనుల పూర్తికి నిధులు కేటాయించడంతో రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో పలు నియోజకవర్గాలకు సాగు, తాగు నీరు అందించే లక్ష్యంతో సోమశిల-స్వర్ణముఖి కాలువ పనులు చేపట్టారు. శ్రీశైలం నుంచి తరలించిన కృష్ణా జలాలను సోమశిల ప్రాజెక్ట్‌లో నిల్వ చేసి అక్కడ నుంచి కండలేరు-పూండి జలాశయాలకు తరలించాలనేది లక్ష్యం. వెంకటగిరి, శ్రీకాళహస్తి, చంద్రగిరి, తిరుపతి నియోజకవర్గాల పరిధిలో దాదాపు 70 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు, తాగునీరు అందించేందుకు ఈ పనులు చేపట్టారు. ఆత్మకూరు నియోజకవర్గ పరిధిలోని రాపూరు అటవీ ప్రాంతంలో పర్యావరణ అనుమతులు లేకపోవడంతో S.S కాలువ నిర్మాణాల డిజైన్‌ మార్చారు.

కండలేరు-పూండి కాలువ 34.1 కిలోమీటర్‌ వద్ద ఎత్తిపోతల పథకం ఏర్పాటు చేసి మూడు కిలోమీటర్ల మేర పైపులైన్ల ద్వారా ఆల్తూరుపాడు జలాశయానికి తరలించేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు. 2014-19 మధ్య టీడీపీ ప్రభుత్వంలో సరికొత్త డిజైన్లతో S.S కెనాల్ పనులను ప్రారంభించారు. తర్వాత వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం 25 శాతం కంటే తక్కువ పనులు జరిగిన నిర్మాణాలను రద్దు చేసింది. ఆ జాబితాలో S.S కెనాల్‌ పనులూ ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక S.S కెనాల్ పనులు తిరిగి పట్టాలు ఎక్కించేందుకు చర్యలు చేపట్టింది. భూ సేకరణ సమస్యలను పరిష్కరించింది.

"సోమశిల -స్వర్ణముఖి గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి పనులు జరగలేదు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బడ్జెట్‌లో కాలువకు సంబంధించిన నిధులను మంజూరు చేశారు. పనులు త్వరలో ప్రారంభమవుతాయని మేమంతా ఆశిస్తున్నాం. ఈ డిమాండ్ కారణంగా మండలంలోని చెరువులను విస్తరించి జలాశయాలుగా మార్చారు. ఈ చెరువులు రైతులకు బాగా ఉపయోగపడతాయి. సోమశిలకు సంబంధించిన పనులు పూర్తి చేస్తామని ప్రభుత్వం చెప్పింది. ప్రస్తుతం రైతులు ఇందులో తొలి పంట వేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కాకపోతే, రైతులు రెండో పంట కూడా పండిస్తారు. ఈ ఆనకట్ట వల్ల ఎంతో మంది రైతులు లబ్ధి పొందుతారు. దీనిని అభివృద్ధి చేస్తే తిరుపతికి పైప్‌లైన్ ఏర్పడుతుంది. ఇది చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని రైతులకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తయితే, దాని పరిధిలోని రైతులకు, చెరువుల ప్రాంత ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది". -స్థానిక రైతులు

ఆల్తూరుపాడు జలాశయం నుంచి మేర్లపాక జలాశయానికి నీటిని తరలించే కార్యక్రమాలు ప్రారంభమయ్యాయి. వెంకటగిరి నియోజకవర్గంలో 2 మండలాలు, శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ పరిధిలోని 4 మండలాల్లో ఉన్న సాగునీటి చెరువులను S.S. కెనాల్‌ ద్వారా నింపనున్నారు. సాగునీటి చెరువులతో పాటు మేర్లపాక, ఆల్తూరుపాడు జలాశయాలకు కృష్ణా జలాలను నింపడం ద్వారా నేరుగా వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందడంతోపాటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భూగర్భ జలాల నీటిమట్టం పెరగనుంది. సోమశిల-స్వర్ణముఖి కాలువ పనులు పూర్తయితే అటు తిరుపతి, ఇటు చిత్తూరు జిల్లాల సాగు, తాగు నీటి సమస్య తీరనుండగా కొత్తగా ఏర్పాటు కానున్న పరిశ్రమలకు సరిపడా నీరు అందనుంది.

"ఎస్-ఎస్ కాలువకు సంబంధించిన మిగిలిపోయిన పనులు ఉన్నాయి. వాటిని కూడా పూర్తి చేసి మెర్లపాక వరకు తీసుకువస్తారు. మెర్లపాక లిఫ్ట్‌ను కూడా నిర్మిస్తారు. మల్లెమడుగు జలాశయాన్ని నీటితో నింపడమే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. దీని ద్వారా తిరుపతి, చిత్తూరు జిల్లాలకు నీటి వనరులను అందించవచ్చు". -మల్లిఖార్జున, జలవనరులశాఖ సీఈ

మూడు గంటల వర్షానికే రోడ్లన్నీ జలమయం - అసంపూర్తిగా వర్షపు నీటి కాలువల నిర్మాణం

'ఆంధ్రా ప్యారిస్'​పై ప్రభుత్వం ఫోకస్ - మారుతున్న మూడు కాలువల రూపురేఖలు

TAGGED:

ALLOCATED FUNDS FOR SS CANAL
సోమశిల స్వర్ణముఖి కాలువ
SOMASHILA PROJECT
SWARNAMUKHI PROJECT
SS CANAL WORKS TENDERS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.