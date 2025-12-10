భారీ ఆర్ఈ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు - ఆ జిల్లాలో ప్రతిపాదనలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు
హరిత ఇంధనం పెంచి కాలుష్యాన్ని 'నెట్ జీరో' స్థాయికి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు - 'విజన్ డాక్యుమెంట్'లో పేర్కొన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - భారీ ఆర్ఈ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు పలు జిల్లాల గుర్తింపు
Published : December 10, 2025 at 8:52 PM IST
Renewable Energy Production In Telangana : బొగ్గు మండించడం ద్వారా ఉత్పత్తవుతున్న థర్మల్ విద్యుత్ వినియోగం బాగా తగ్గింది. హరిత ఇంధనం పెంచితే కాలుష్యాన్ని 'నెట్ జీరో' స్థాయికి తీసుకురావడం ద్వారా అభివృద్ధిపై దృష్టిపెడతామని 'విజన్ డాక్యుమెంట్'లో ప్రభుత్వం పేర్కొంది. తద్వారా కాలుష్యం వెలువడని స్వచ్ఛమైన శక్తి, రవాణా ద్వారా స్థిరమైన, సమ్మిళిత వృద్ధిలో ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థాయికి తెలంగాణ చేరుతుందని అంచనా. పర్యావరణ పరిరక్షణ ద్వారా జీవన నాణ్యత మెరుగుపడుతుంది.
తెలంగాణలో 2047 నాటికి కర్బన ఉద్గారాలను సున్నా స్థాయికి చేర్చేదిశగా గణనీయమైన అడుగులు వేయడం ద్వారా దేశంలో వాతావరణ కార్యాచరణ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహిస్తుంది. బహుళ రంగాల్లో రాష్ట్రం గణనీయ పురోగతి సాధిస్తుంది. స్వచ్ఛమైన శక్తి, రవాణా, స్థిర వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక డీకార్బనైజేషన్, వ్యర్థాల నిర్వహమ మెరుగవుతుంది. 2030 నాటికి 20వేల మెగా వాట్ల సౌర, జల, పవన విద్యుత్ వంటి పునరుద్ధరణీయ ఇంధనం (ఆర్ఈ) ఉత్పత్తి లక్ష్య సాధనకు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.లక్ష కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను సమీకరించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
ప్రతిపాదనలు, పురోగతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు :
- తెలంగాణ వ్యాప్తంగా 19 వేల మెగావాట్ల హరిత ఇంధన (గ్రీన్ ఎనర్జీ) కారిడార్ ప్రణాళిక.
- సింగరేణి సంస్థ ఇప్పటికే 219 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్లను నిర్మించింది. మరో 1,000 మెగావాట్ల సౌర విద్యుదుత్పత్తి లక్ష్యం.
- స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళల నేతృత్వంలో 1,000 మెగావాట్ల సౌరవిద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు.
- రామగుండం హైడ్రోజన్ వ్యాలీలో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ల ఏర్పాటు.
- 2047 నాటికి అడవుల పెంపుతో రాష్ట్ర విస్తీర్ణంలో 33 శాతానికి పచ్చదనాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు.
- 2026 నుంచి 2047 నాటికి వనమహోత్సవం కింద 2.5 మెక్కలు నాటడం.
- 'రిడ్జ్-టు-రివర్' పునరుద్ధరణ కార్యక్రమం కింద మూసీ పునరుజ్జీవంతో పరీవాహక ప్రాంతాల్లో 240 చెరువుల పునరుద్దరణ.
- 2028 నాటికి ఎయిర్ కండిషనర్ల డిమాండ్ తగ్గించడం ద్వారా రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం 600 మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్తు ఆదా అవుతుంది.
- 1,600కి పైగా కాలుష్య కారక పరిశ్రమలు కాలుష్యం తక్కువగా ఉండేందుకు నెట్ జీరో పారిశ్రామిక ప్రాంతాలకు తరలింపు.
- 15 కంప్రెస్డ్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు.
- హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో 1500 మెగావాట్ల సామర్థ్యం కలిగిన బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ వ్యవస్థల ఏర్పాటు.
- గోదావరి, కృష్ణా వంటి ప్రధాన నదులు, వాటి ఉపనదుల పునరుజ్జీవం.
- హైదరాబాద్లో 39 మురుగునీటి శుద్ధి కర్మాగారా నిర్మాణం.
భారీ ఆర్ఈ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు జిల్లాల గుర్తింపు : రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాలు రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ (ఆర్ఈ) ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మహబూబ్నగర్, జోగులాంబ-గద్వాల, నారాణపేట, నిర్మాల్, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, కొత్తగూడెం, వనపర్తి, నాగర్కర్నూల్, ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, పెద్దపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో పెద్దఎత్తున సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు చేస్తారు.
- ప్రధాన చెరువులు, నీటి వనరులపై తేలియాడే (ఫ్లోటింగ్) సౌర ప్లాంట్లు నెలకొల్పుతారు.
- నాగర్కర్నూల్, ఖమ్మం, ఆసిఫాబాద్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, ములుగు, కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో పంప్డ్-హైడ్రో స్టోరేజ్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటు చేస్తారు.
- గ్రేటర్ హైదరాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో రూఫ్టాప్ సోలార్, మెట్రో వ్యవస్థలు, విద్యుత్ వాహనాల విస్తరణకు అవకాశం ఉంది.
- నారాణపేట, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్ వంటి జిల్లాలు పవన విద్యుత్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు అనుకూలం.
- హైదరాబాద్ నగరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలతో పాటు రాష్ట్రంలో సౌర విద్యుత్పత్తి జరిగే కీలక ప్రాంతాల్లో బ్యాటరీ ఎనర్జీ నిల్వ వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేస్తారు.
- సింగరేణి, రామగుండం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, దామచర్ల, భూపాలపల్లి జిల్లాల్లో నిర్మాణ సామగ్రి పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.
- నల్గొండ, సూర్యపేటలో హైడ్రోజన్ హబ్లు స్థాపిస్తారు.
వ్యవసాయ రంగంలో ఇలా : -
- నల్గొండ, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట, కరీంనగర్, సూర్యాపేట, జగిత్యాల, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో అంతటా తక్కువ నీటి వినియోగంతో తక్కువ మీథేన్ వెలువడే విధానంలో వరి సాగు చేయాలి.
- ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, నారాయణపేట, కామారెడ్డి, నల్గొండ, సంగారెడ్డి, నాగర్కర్నూల్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో బిందు సేద్యం వ్యవస్థల ఏర్పాటు.
- ఉద్యాన పంటల సాగుకు ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, వికారాబాద్, నిజామాబాద్, రంగారెడ్డి అంతటా కొల్డ్ - చైన్, డ్రైయర్ల ఏర్పాటు.
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వ్యవసాయ పంపుసెట్లకు సౌరవిద్యుత్ సదుపాయం.
- రైతు శిక్షణ, మార్కెట్ కేంద్రాల్లో పంటల మిల్లింగ్, వాటిని ఎండబెట్టడం, పంట నూర్పిడి పనుల కోసం సోలార్ మైక్రో - గ్రిడ్ల ఏర్పాటు.
- పంటల రవాణా కోసం విద్యుత్ ట్రాక్టర్లు, వాహనాల వినియోగం.
- పంటకోత తర్వాత సాధారణ కరెంటు వినియోగాన్ని తగ్గించడానికి నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాల్లో 2023 నాటికి సోలార్ - హైబ్రిడ్, బయోమాస్ - గ్యాసిఫైడ్ రైస్ మిల్లుల ఏర్పాటు.
- పంటలను విలువ ఆధారంగా మార్చడానికి సౌరవిద్యుత్తో జీరో - వేస్టే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల అభివృద్ధి.
- పంటల కొనుగోలు కేంద్రాల్లో సౌర శీతల గోదాముల ఏర్పాటు.
ఈ ఊరు మొత్తం సౌర వెలుగులు - దక్షిణ భారత్లోనే తొలిసారి