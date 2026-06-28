తూర్పు తీరంలో లాజిస్టిక్స్ హబ్గా ఏపీ - ఈ ఏడాది అందుబాటులోకి రానున్న రెండు పోర్టులు
రాష్ట్రంలో నాలుగు పోర్టుల పనుల్లో పుంజుకున్న వేగం - ఈ ఏడాది చివరి నాటికి రామాయపట్నం, మూలపేట పోర్టులు సిద్ధం- ఈ నాలుగు పోర్టుల ద్వారా ఏటా 109 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 28, 2026 at 12:23 PM IST
Sea Ports Updates in AP : రాష్ట్రంలో సముద్ర రవాణా రంగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లేలా రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం, కాకినాడ గేట్వే పోర్టుల నిర్మాణ పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. తూర్పు తీరంలోనే ఏపీని అత్యుత్తమ లాజిస్టిక్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం కార్యాచరణను ముమ్మరం చేసింది.
పోర్టుల వారీగా లక్ష్యాలు ఇవీ:
- ఈ ఏడాది చివరి నాటికే రామాయపట్నం, మూలపేట పోర్టుల నుంచి వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
- వచ్చే ఏడాది నాటికి మచిలీపట్నం పోర్టును వినియోగంలోకి తీసుకురానుంది.
- కాకినాడ గేట్వే పోర్టును 2028 నాటికి అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది.
రూ.14,447 కోట్ల భారీ వ్యయం: రామాయపట్నం, మూలపేట, మచిలీపట్నం పోర్టుల నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వ యాజమాన్య విధానంలో రూ.14,447.10 కోట్ల భారీ వ్యయంతో ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టింది. మరోవైపు కాకినాడ గేట్వే పోర్టు పనులను ప్రభుత్వ-ప్రైవేటు భాగస్వామ్య (PPP) విధానంలో నిర్మిస్తున్నారు.
ఏటా మరో 109 మిలియన్ టన్నుల సామర్థ్యం: ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం మేజర్ పోర్టుతో పాటు మరో 5 నాన్-మేజర్ పోర్టుల (గంగవరం, కృష్ణపట్నం, కాకినాడ డీప్ వాటర్, కాకినాడ యాంకరేజ్, రవ్వ) ద్వారా ఏటా సుమారు 200 మిలియన్ టన్నుల కార్గో రవాణా సాగుతోంది. ఇప్పుడు నిర్మాణంలో ఉన్న ఈ నాలుగు కొత్త పోర్టులు అందుబాటులోకి వస్తే, రాష్ట్ర సరకు రవాణా సామర్థ్యం ఏటా మరో 109 మిలియన్ టన్నుల మేర పెరగనుంది. అంటే కార్గో సామర్థ్యం ఏకంగా 50 శాతం అదనంగా వృద్ధి చెందనుంది.
చౌకగా లాజిస్టిక్స్ సేవలు: రవాణా వ్యయాన్ని భారీగా తగ్గించి, పెద్దమొత్తంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు దేశంలోనే మొదటిసారిగా ‘ఆంధ్రప్రదేశ్ లాజిస్టిక్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కార్పొరేషన్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. లాజిస్టిక్స్ రంగానికి చెందిన అన్ని సంస్థలను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడంతో పాటు, కొత్త పోర్టులను నేరుగా రైలు, రోడ్డు మార్గాలతో అనుసంధానించేలా కీలక ప్రాజెక్టులను ప్రభుత్వం రూపుదిద్దింది.
నాలుగు పోర్టుల్లో పనులు ఎంతెంత పూర్తయ్యాయంటే?: రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త పోర్టుల పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని రామాయపట్నం పోర్టు పనులు 78.28 శాతం పూర్తి కాగా, దీని వ్యయం రూ.4,929.40 కోట్లు. శ్రీకాకుళం జిల్లా మూలపేట పోర్టు పనులు రూ.4,361.90 కోట్లతో 75.5 శాతం పూర్తయ్యాయి. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం పోర్టు పనులు రూ.5,155.80 కోట్లతో 57.91 శాతానికి చేరగా, కాకినాడ గేట్వే పోర్టు పనులు రూ.2,620 కోట్లతో 41 శాతం నిర్మాణ పనులు పూర్తి అయ్యాయి. ఇవి అందుబాటులోకి వస్తే ఏటా అదనంగా 109 మిలియన్ టన్నుల సరకు రవాణా సామర్థ్యం పెరగనుంది.
|పోర్టుల పనులు ఇలా
|జిల్లా
|పోర్టు
|పూర్తయిన పనుల శాతం
|వ్యయం (రూ.కోట్లు)
|ఏటా సరకు రవాణా సామర్థ్యం (మిలియన్ టన్నులు)
|శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు
|రామాయపట్నం
|78.28
|4929.40
|34
|శ్రీకాకుళం
|మూలపేట
|75.5
|4,361.90
|24
|కృష్ణా
|మచిలీపట్నం
|57.91
|5,155.80
|35
|కాకినాడ
|కాకినాడ గేట్వే పోర్టు
|41
|2,620
|16
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