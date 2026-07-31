తెలంగాణలో కొత్త పింఛన్లు - పంద్రాగస్టు నుంచి పంపిణీ
ఆగస్టు నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ చేయాలని సీఎం ఆదేశం - తలసేమియా, సికిల్సెల్ ఎనిమియా బాధితులకూ పింఛన్లు - అర్హులను గుర్తించే ప్రక్రియ వేగవంతం చేయాలని ఆదేశం
Published : July 31, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : July 31, 2026 at 9:55 AM IST
New Pentions From August : ఆగస్టు నుంచి కొత్త పింఛన్లు పంపిణీ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. తలసేమియా, సికిల్సెల్ ఎనిమియా బాధితులకు కూడా పింఛన్లు ఇవ్వాలని నిర్ణయించారు. ప్రతి గ్రామానికి తారు రోడ్డు, పంచాయతీ భవనం ఉండాల్సిందేనని స్పష్టం చేశారు. పంచాయతీరాజ్ శాఖపై గురువారం నిర్వహించిన సమీక్షలో ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
రాష్ట్రంలోని తలసేమియా, సికిల్సెల్ ఎనిమియా బాధితులందరికీ పింఛన్లు మంజూరు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. అర్హులను గుర్తించి వెంటనే ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించాలని తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు ఉపశమనం కలిగించేందుకు పింఛన్లు దోహదపడతాయన్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి పింఛన్లు పంపిణీ చేయాలని ఆదేశించారు. పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలపై మంత్రి సీతక్కతో కలిసి సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలోని వితంతు, ఒంటరి మహిళలు, నేత, గీత కార్మికులందరికీ పింఛన్లు మంజూరు చేయాలన్నారు. దివ్యాంగులు చనిపోయినప్పుడు వారి భార్యలకు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే పింఛన్లు ఇవ్వాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
45 రోజులకు ఒకసారి సమావేశం : మండల స్థాయిలో అన్ని శాఖల పరిధిలో చేపట్టే అభివృద్ధి పనులను ఎంపీడీవోలు పర్యవేక్షించేలా చూడాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. మండల పరిషత్తు సమావేశాలు 45 రోజులకు ఒకసారి నిర్వహించాలని ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను ఆహ్వానించాలని సూచించారు. సర్పంచులు గ్రామ సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకువచ్చేందుకు ఈ సమావేశాలు దోహదపడతాయని తెలిపారు.
ప్రతి గ్రామానికి తారురోడ్డు నిర్మించాలి : రాష్ట్రంలో తారు రోడ్డు లేని ఊరు ఉండకూడదని సీఎం తేల్చి చెప్పారు. ప్రతి గ్రామానికి తారు రోడ్డు నిర్మించాలని, అలాగే ఊరిలో పంచాయతీ కార్యాలయం నిర్మించాలని సీఎం ఆదేశించారు. పంచాయతీలోని జనాభా ఆధారంగా ఏ, బీ, సీలుగా వర్గీకరించి భవనాలు నిర్మించాలన్నారు. పారిశుద్ధ్య పనులు, ఇతర అంశాలకు పూర్తి స్థాయిలో కార్యదర్శులు బాధ్యత వహించేలా చూడాలని సీఎం తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వివిధ కారణాలతో ఎన్నికలు జరగని పంచాయతీలకు పారిశుద్ధ్య, ఇతర పనులకు ఆటంకం లేకుండా వెంటనే నిధులు విడుదల చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
ఇందిరమ్మ చీరల విషయంలో రాజీపడ్డొద్దు : ఎల్నినో వేళ తాగు నీటి సరఫరాలో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు సూచించారు. గ్రామీణ తాగు నీటి సరఫరా, హైదరాబాద్ వాటర్ బోర్డ్, ఇరిగేషన్ అధికారులు సమన్వయ సమావేశాలు నిర్వహించాలన్నారు. తాగు నీటికి తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలన్నారు. గ్రామీణ తాగు నీటి పథకాల పరిధిలో పని చేసే వారికి కచ్చితంగా ఐదో తేదీలోపు వేతనాలు ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు.
స్థానిక వనరుల ఆధారంగానే తాగు నీటి సరఫరాకు ప్రణాళికలు రూపొందించాలన్నారు. కోటి మంది మహిళలకు పంపిణీ చేసే ఇందిరమ్మ చీరలు పూర్తి నాణ్యతతో, ఆకట్టుకునే డిజైన్లో ఉండాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. డిజైన్ల రూపకల్పనకు నిఫ్ట్ విద్యార్థులను వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు. ఇందిరమ్మ చీరలకు మహిళల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చినందున నాణ్యత, రంగుల విషయంలో ఎటువంటి రాజీపడొద్దని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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