వడదెబ్బతో మరణిస్తే రూ.4లక్షల ప్రభుత్వ పరిహారం - సింపుల్​గా ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోండి

రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ పెరగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు - వడదెబ్బ బాధితులను ఆదుకునేందుకు ప్రభుత్వ చర్యలు - బాధిత కుటుంబాలకు అండగా నిలిచేందుకు రూ.4లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయం - దరఖాస్తు విధానం ఇదే

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 15, 2026 at 8:01 AM IST

Compensation for Heatstroke Victims : రాష్ట్రంలో రోజురోజుకూ భానుడు నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. ఈ ఎండలకు బయటకు రావాలంటేనే భయపడాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పొట్టకూటికోసం రోజంతా ఎండలో పనిచేసే కూలీలు, బాటసారులు వడదెబ్బ బారినపడి మృత్యువాత పడుతున్న ఘటనలు ఆయా కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపుతున్నాయి. ఇలా దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్నటువంటి బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకోవాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం రూ.4లక్షల వరకు ఆర్థిక భరోసాను కల్పిస్తోంది. అది ఎలా పొందాలి? ఏయే పత్రాలు అవసరం అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రూ. 4 లక్షల వరకు పరిహారం :

  • వడదెబ్బ కారణంగా మృతిచెందిన వ్యక్తి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం రూ.4లక్షల వరకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందిస్తోంది.
  • ఈ నగదు ‘స్టేట్‌ డిజాస్టర్‌ రెస్పాన్స్‌ ఫండ్‌ (ఎస్‌డీఆర్‌ఎఫ్‌)’ కింద మంజూరవుతుంది.
  • మరణించిన వెంటనే మృతదేహానికి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో శవపరీక్ష నిర్వహించాలి.
  • వడదెబ్బతో మరణం సంభవించినప్పుడు స్థానిక పోలీస్​ స్టేషన్​తో ఫిర్యాదు చేయాలి. పోలీసులు పోస్ట్​మార్టం నిర్వహించి కేసు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • మరణించిన రోజున ఆ ప్రాంతంలో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణంకంటే అధికంగా ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) నుంచి ధ్రువీకరణ పత్రం అవసరం.

దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలు ఇవే :

  1. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఇచ్చిన శపపరీక్ష రిపోర్టు
  2. స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్​ నుంచి ఎఫ్​ఐఆర్(ప్రాథమిక సమాచార నివేదిక), ఫైనల్ రిపోర్ట్
  3. డెత్​ సర్టిఫికెట్(మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం)
  4. మృతుడి, వారసుల ఆధార్‌ కార్డుల జిరాక్సులు బ్యాంకు పాస్‌బుక్‌ వివరాలు (పరిహారం జమచేసేందుకు)
  5. కుటుంబ సభ్యుల ధ్రువీకరణ పత్రం

దరఖాస్తు ఇలా :

  1. వడదెబ్బతో మరణం సంభవించిన వెంటనే స్థానిక రెవెన్యూ అధికారులకు సమాచారం అందించాలి.
  2. అన్ని డాక్యుమెంట్లతో తహసీల్దారు ఆఫీసులో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
  3. రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో విచారణ చేసి నివేదికను జిల్లా కలెక్టరుకు పంపిస్తారు.
  4. అక్కడ ఆమోదం పొందాక నిధులు నేరుగా నామినీ అకౌంట్లో జమవుతాయి.

"చాలా మంది శవపరీక్ష చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. వ్యక్తి మృతి చెందిన 24 గంటల లోపు తప్పనిసరిగా పోస్టుమార్టంను చేయాలి. రిపోర్టులో మరణానికి కారణం హైపర్‌థెర్మియా లేదా వడదెబ్బ అని వైద్యులు స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. అలాంటప్పుడు మాత్రమే బాధిత కుటుంబానికి పరిహారం అందుతుంది’"’సాయిరాం, ఆర్డీవో, సికింద్రాబాద్‌

