విపత్తుల వేళ సాంకేతిక సహకారం - తప్పిన పెను ముప్పు

డ్రోన్ల సాంకేతికతను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటున్న ప్రభుత్వం - తాజాగా కృష్ణా నదిలో ఫెర్రీ నుంచి కొట్టుకు వచ్చిన బోటు - డ్రోన్లతో గుర్తించి నియంత్రించిన అధికారులు

Government Using Drones for Disaster Management
Government Using Drones for Disaster Management (ETV Bharat)
Government Using Drones for Disaster Management : విపత్తుల నిర్వహణలో సాంకేతికతను ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటుంది. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయాల్లో అధికారులు డ్రోన్లను వినియోగిస్తూ పెను ముప్పును తప్పిస్తున్నారు. తాజాగా కృష్ణా నదిలో ఫెర్రీ నుంచి కొట్టుకు వచ్చిన బోటును అధికారులు డ్రోన్లతో గుర్తించి సకాలంలో నియంత్రించారు. స్టేట్ కంట్రోల్ రూమ్​కు సమాచారం రాగా హుటాహుటిన స్పందించిన విపత్తుల సంస్థ అధికారులు వెంటనే ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో కలిసి రంగంలోకి దిగారు. కృష్ణా నదిలో తుమ్మలపాలెం వద్ద డ్రోన్లతో బోటును గుర్తించిన బృందం ఎస్డీఆర్ఎఫ్, గజ ఈతగాళ్ల సహాయంతో బోటును ఒడ్డుకు తెచ్చారు.

Government Using Drones for Disaster Management
కృష్ణా నదిలో ఫెర్రీ నుంచి కొట్టుకు వచ్చిన బోటును డ్రోన్లతో గుర్తించిన నియంత్రించిన అధికారులు (ETV Bharat)

కృష్ణానది వరద ఉద్ధృతిలో బోటు క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేరింది. ప్రకాశం బ్యారేజి గేట్ల దగ్గరకు ఈ బోటు వచ్చి ఉంటే పెనుముప్పు జరిగేది. గత సంవత్సరం వరదల్లో ప్రకాశం బ్యారేజి గేటులో మూడు బోట్లు చిక్కుకుపోగా వాటిని తీయడానికి 8 రోజులపాటు అధికార యంత్రాంగం శ్రమించింది. తాజాగా నదిలో కొట్టుకువస్తున్న పాత బోటును డ్రోన్ సాయంతో గుర్తించి ఒడ్డుకు చేర్చడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Major Mishap Averted at Sangam Barrage: ఇటివలే శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా సంగం పెన్నా నది బ్యారేజి వద్ద భారీ ప్రమాదం తప్పిన విషయం తెలిసిందే. ఇసుక సేకరణకు ఉపయోగించే మూడు పడవలు వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకువచ్చి బ్యారేజి వైపు దూసుకువెళ్లాయి. అయితే వాటిని యంత్రాంగం సమయానికి గుర్తించి నియంత్రించడం వల్ల పెద్ద నష్టం తప్పింది. బీరాపేరు, బొగ్గేరు వాగుల నుంచి నీటి ప్రవాహం ఒక్కసారిగా పెరగడంతో బుధవారం వేకువజామున మూడు గంటల సమయంలో ఆనకట్ట వద్ద నీటిమట్టం 11 అడుగులకు చేరింది. వరద ఉద్ధృతికి వంతెన రైలింగుకు కట్టేసిన పడవల తాళ్లు తెగిపోయాయి. దీంతో ఆ పడవలు ఆనకట్ట వైపు వేగంగా కొట్టుకువచ్చాయి.

వాటిలో ఒక పడవను ఇసుక రేవు ప్రాంతానికి, మరొకదాన్ని కనిగిరి జలాశయం ప్రధాన రెగ్యులేటర్‌ వద్దకు చేర్చగలిగారు. మరో పడవ మాత్రం బ్యారేజి ఎగువన సుమారు 400 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న పాత ఆనకట్ట క్రెస్ట్ వద్ద నిలిచిపోయింది. వరద ఉద్ధృతి కారణంగా ఆ పడవను అక్కడి నుంచి తొలగించడం సాధ్యం కాలేదు. తాళ్లతో కట్టి కదలకుండా ఉంచే ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ అవి ఫలించలేదు.

జిల్లా కలెక్టర్‌ హిమాంశు శుక్లా, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్లతో పాటు ఇతర అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిస్థితిని పర్యవేక్షించారు. ఇరుక్కుపోయిన పడవను తొలగించేందుకు అధికారులు పొద్దుపోయే వరకు ప్రయత్నించినా ఫలితం రాలేదు. కొట్టుకువచ్చిన పడవలను నియంత్రించకపోతే బ్యారేజి వద్ద భారీ విధ్వంసం జరిగి ఉండేది.

సంగం పెన్నా నదిలో ఇరుక్కున్న బోటును ఎట్టకేలకు గురువారం బయటకు తీశారు. నదిలో ఇరుక్కున్న బోటును అధికారులు డ్రోన్ వీడియోలో క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. బోటు బరువు 35 టన్నులు ఉండడంతో బయటికి తరలించేందుకు తొలుత ఇబ్బందులు పడ్డారు. బోటును బయటికి తీసేందుకు ఆర్డీవో పావని గజ ఈతగాళ్లను రప్పించారు. గజ ఈతగాళ్ల సాయంతో ఎట్టకేలకు బయటకు తీశారు. ఈ పడవ అలాగే కిందకు వెళ్తే పెన్నా వారధి గేట్లకు ఢీకొని పెద్ద ప్రమాదం జరిగేది. ఈ పడవను బయటికి తీయడంతో ప్రమాదం తప్పిందని అధికారులు అన్నారు.

అభినందించిన మంత్రి లోకేశ్‌ : తక్షణ స్పందన, సమష్టి కృషి, చిత్తశుద్ధి ఫలితంగా సంగం బ్యారేజీకి ముప్పు తొలగిందంటూ మంత్రి లోకేశ్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ హిమాంశు శుక్లా, ఎస్పీ అజిత వేజెండ్లతో పాటు వివిధ ప్రభుత్వ విభాగాల అధికారులు, ఎన్డీఆర్‌ఎఫ్‌ సిబ్బందిని అభినందిస్తూ ఎక్స్‌లో పోస్టు చేశారు. సిబ్బంది సమయస్ఫూర్తిని హోంమంత్రి అనిత కొనియాడారు. మత్స్యకార నాయకులు దామోదర్, రామస్వామి వారి బృందాన్ని ఆర్డీవో పావని సత్కరించి అభినందించారు.

