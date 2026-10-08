హైదరాబాద్లో కొలరాడో డెన్వర్ యూనివర్సిటీ - భారత్లో తొలి అమెరికన్ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయం ఇక్కడే
University of Colorado Denver in Hyderabad : కొలరాడో డెన్వర్ యూనివర్సిటీ తన విదేశీ ప్రాంగణాన్ని హైదరాబాద్లో ప్రారంభించనుంది. భారత్లో క్యాంపస్ ఏర్పాటుకోసం అనుమతిపొందిన తొలిఅమెరికన్ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయం ఇదే కావడం విశేషం.
Published : October 8, 2026 at 9:20 AM IST
University of Colorado Denver in Hyderabad : అమెరికాకు చెందిన ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ కొలరాడో డెన్వర్ (సీయూ డెన్వర్) తన విదేశీ ప్రాంగణాన్ని హైదరాబాద్ నగరంలో త్వరలో ప్రారంభించనుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా మొత్తం భారత్లోనే క్యాంపస్ ఏర్పాటు కోసం అనుమతి పొందిన తొలి అమెరికన్ ప్రభుత్వ విశ్వవిద్యాలయం ఇదే కావడం విశేషం. భాగ్యనగరంలో సీయూ క్యాంపస్ను నెలకొల్పేందుకు ఆ వర్సిటీ తాజాగా యూనివర్సిటీ గ్రాంట్ కమిషన్ నుంచి లెటర్ ఆఫ్ ఇంటెంట్ (ఎల్ఓఐ) పొందింది.
డిమాండ్ ఉన్న రంగాల్లో కోర్సులు
2027 ఆగస్టు నుంచి క్లాసులు ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. విద్యా నాణ్యత, ఫలితాలు, ఉద్యోగ మార్కెట్కు అనుగుణమైన స్కిల్స్పై ఈ వర్సిటీ ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టనుంది. బిజినెస్, అనలిటిక్స్, కంప్యూటింగ్, ఇంజినీరింగ్ వంటి అధిక డిమాండ్ ఉన్న రంగాల్లో కోర్సులను సీయూ డెన్వర్ అందించనుంది. వర్సిటీ ఛాన్సలర్ కెన్నెత్ క్రిస్టెన్సెన్ మాట్లాడుతూ భారతీయ విద్యార్థులతో తమకున్న సుదీర్ఘ అనుబంధాన్ని ఈ క్యాంపస్ ద్వారా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తామన్నారు. వివిధ రంగాల్లో తమకున్న ప్రత్యేక అనుభవాన్ని భారత్లోని విద్యార్థులకు అందించే అవకాశం లభించడం పట్ల సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
గ్లోబల్ ఎడ్యుకేషన్ కంపెనీ అయిన ఎమెరిటస్ భారత్లో ఈ వర్సిటీకి వ్యూహాత్మక జాయింట్ వెంచర్ పార్ట్నర్గా వ్యవహరిస్తోంది. ఎమెరిటస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అశ్విన్ దామెరా మాట్లాడుతూ ప్రపంచ అవసరాలకు అనుగుణమైన విద్యను మన దేశ విద్యార్థులకు సీయూ డెన్వర్ వర్సిటీ చేరువ చేస్తుందని చెప్పారు.
ఎక్కువగా యూకే, ఆస్ట్రేలియా వర్సిటీలే
యూజీసీ గణాంకాల ప్రకారం ప్రస్తుతం దేశంలో ఎనిమిది విదేశీ విశ్వవిద్యాలయాలు తమ క్యాంపస్లకు పూర్తిస్థాయి అనుమతులు పొందాయి. అందులో నాలుగు వర్సిటీలు తరగతులను కూడా నిర్వహిస్తున్నాయి. వాటిలో నాలుగు మహారాష్ట్రలో, రెండు చొప్పున కర్ణాటక, హరియాణా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నాయి. అవన్నీ యూకే, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు చెందిన విశ్వవిద్యాలయాలే. అయితే, ఇంకా 11 యూనివర్సిటీలు కూడా ప్రాథమిక అనుమతులను సాధించాయి. మరోవైపు యూకేకు చెందిన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్, బర్మింగ్ హామ్ వర్సిటీతోపాటు మరో నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ వర్సిటీలు ఫ్యూచర్ సిటీలో క్యాంపస్లు ఏర్పాటు చేయనున్నాయని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రకటించింది.
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