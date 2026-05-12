'మనబడి మన భవిష్యత్తు' కోసం - మూడు కేటగిరీల్లో పనులు - వేసవి ముగిసేలోగా పూర్తి!
పనుల పూర్తికి రూ. 2 ,726.6 కోట్లు అవుతుందని అంచనా - ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో 9, మిగతా చోట్ల ఐదు రకాల సదుపాయాలు - విద్యార్థులు ఎక్కువగా ఉంటేనే అదనపు తరగతి గదులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 7:24 AM IST
Facilities For Government Schools : ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల పూర్తికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. వేసవి సెలవుల్లో పనులు పూర్తి చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. ఇందుకు 2,726 కోట్లు అవసరం అని అధికారులు అంచనా వేశారు.
మూడు క్యాటగిరీల్లో 'మనబడి -మన భవిష్యత్తు'పనులు : వేసవి సెలవుల్లో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల పనులు పూర్తి చేసేందుకు మన బడి మన భవిష్యత్తు’కింద మూడు ప్రాధాన్య క్యాటగిరీలుగా పనులను పాఠశాల విద్యాశాఖ విభజించింది. ఆదర్శ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో 9, మిగతా వాటిల్లో 5 రకాల సదుపాయాలు కల్పించనున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో రెండో విడతలో చేపట్టిన పనులు మధ్యలోనే నిలిచిపోయాయి. ఆయా చోట్ల ఐదు రకాల సదుపాయాలు కల్పిస్తారు. ఇలా 14,000కుపైగా బడుల్లో పనులు పూర్తి చేసేందుకు వెయ్యి కోట్లు అవసరం కానున్నాయి. ఈ క్యాటగిరీల్లో లేకుండా మిగిలిపోయిన 12,000కుపైగా బడుల్లోనూ పనులు చేపట్టనున్నారు. నిధుల లభ్యత , స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు. తాగునీరు, మరుగుదొడ్లకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏ పాఠశాలలోనూ లేకుండా చూసేందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
మౌలిక సదుపాయాలకు 2 ,726 కోట్లు అవసరం అని అంచనా : పాఠశాలల్లో ఏర్పాటు చేసిన RO ప్లాంట్ల నిర్వహణను గుత్తేదారు సంస్థలే చేయాలని పాఠశాల విద్యాశాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 22, 568 పాఠశాలలు, జూనియర్ కళాశాలలకు 25, 637 ఆర్వో ప్లాంట్లను గతంలో ఏర్పాటు చేశారు. వీటన్నింటికీ ఐదేళ్ల పాటు నిర్వహణ గడువు ఉంది. ఏర్పాటు చేసిన వాటిల్లో 10, 988 RO ప్లాంట్లు పని చేయడం లేదు. 2, 507 ప్లాంట్లను ఇంతవరకు బిగించనే లేదు. ఫిల్టర్లు మార్చాల్సినవి 2, 962 ఉన్నాయి.
రూ.571 కోట్లతో ఆదర్శ పాఠశాలల్లో 9 రకాల సదుపాయాలు : విద్యార్థుల నమోదు సంఖ్య 120కి మించిన మోడల్ ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో కొత్తగా అదనపు తరగతి గదులు నిర్మించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, 4,325 పాఠశాలల్లో అదనపు గదుల నిర్మాణం, ప్రస్తుతం ఉన్న గదులను విభజించడం, వరండాలను తరగతి గదులుగా మార్చడం వంటి పనులు చేపట్టనున్నారు. 1,913 భవనాలకు మైనర్, మేజర్ మరమ్మతులు చేస్తారు. 2, 46 బడుల్లో మరుగుదొడ్లు నిర్మిస్తారు. 2 ,561 పాఠశాలల్లో విద్యుదీకరణ, ఫ్యాన్లు, ట్యూబ్లైట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. 3, 325 పాఠశాలల భవనాలకు రంగులు వేస్తారు. 3 ,157 బడుల్లో ROప్లాంట్ల ఏర్పాటు, 3, 371 చోట్ల గ్రీన్చాక్పీస్ బోర్డులు, 2, 807 పాఠశాలలకు ఫర్నీచర్ సరఫరా చేస్తారు. ఇందుకు 571.13 కోట్ల వ్యయం కానున్నట్లు అంచనా వేశారు. రాష్ట్రంలో 10, 20 మందిలోపు విద్యార్థులున్న బడులు 8,000పైగా ఉన్నాయి. వీటిల్లో అత్యవసర పనులను మాత్రమే చేస్తారు.
